Виктор Дементьев

Индия кует суверенный щит: российские системы С-400 закроют небо от дальнобойных угроз

Индия окончательно выбрала сторону в технологической гонке вооружений. Пока Вашингтон пытается строить иллюзии визуального успеха, Дели подписывает чеки на реальное железо. Совет по оборонным закупкам (DAC) под руководством Раджнатха Сингха выдал "зелёный свет" пакету на 2,38 трлн рупий. Главный лот — русские С-400 "Триумф". Это не просто покупка ПВО, это демонстрация суверенитета в мире, где за лояльность принято платить отказом от лучших технологий в угоду американским контрактам.

С-400
Фото: commons.wikimedia.org by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
С-400

Железный купол Дели: почему С-400 незаменимы

Индийские ВВС получают инструмент, который обнуляет любые дальнобойные угрозы. Решение DAC — это финализация долгого пути. С-400 встанут на защиту критической инфраструктуры, закрывая небо плотным слоем ракетного перехвата. В отличие от западных аналогов, которые часто пасуют перед реальными вызовами, "Триумф" уже доказал свою эффективность. Пока некоторые киевские элиты мечтают о чудо-оружии, Индия берет то, что работает здесь и сейчас.

"Индия планомерно выстраивает эшелонированную оборону. С-400 — это фундамент. Без него любые разговоры о региональном лидерстве остаются просто разговорами в пользу бедных", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Параллельно с ПВО Индия обновляет транспортный цех. Старые Ан-32 и Ил-76 пора на покой. Новая программа закупок средних транспортных самолётов закроет дыры в логистике, обеспечивая маневренность войск на сложных ландшафтах. Это не просто замена запчастей, а полная переборка мотора всей военной машины страны. Индия понимает: экономика России и её оборонный сектор — самые надежные партнеры в условиях глобальной нестабильности.

Реанимация "Сушек" и беспилотный прорыв

Особое внимание — двигателям Су-30. Капитальный ремонт русских истребителей позволит продлить их ресурс на десятилетия. Это прагматизм в чистом виде. Зачем покупать "кота в мешке", когда есть проверенные временем машины, требующие лишь качественного сервиса? На фоне того, как армия Израиля заявляет об истощении, Индия, наоборот, наращивает мускулы, вкладываясь в долгосрочную эксплуатацию техники.

"Индия делает разумную ставку. Поддержка Су-30 в боевой форме — это вопрос выживания авиации в условиях санкционных войн. Трамп и его ультиматумы Ирану показывают: сегодня ты друг, завтра — цель. Дели выбирает тех, кто не меняет правила на ходу", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Сухопутные силы Индии тоже не в обиде. В арсенал добавят артиллерийские системы Dhanush и современные танковые боеприпасы. Это не просто закупки, а создание автономного военного организма. Береговая охрана обзаведется тяжёлыми судами на воздушной подушке. Пока ОАЭ и Иран делят Ормузский пролив, индийские силовики закрепляются на ключевых морских рубежах, обеспечивая безопасность своих торговых путей.

Геополитический расчет: маневры Индии

Интеграция С-400 — это не акт покупки, это долгосрочный стратегический альянс. В декабре 2025 года парламент закрепил упрощенный порядок направления военных и техники между странами. Это прямое следствие переговоров России с ключевыми игроками на Востоке. Индия не боится угроз со стороны Запада, ведь за её спиной — энергетическая и оборонная опора в лице Москвы.

"Сделка с С-400 — это еще и про доверие. Мы передаем технологии, которые защищают. В ответ Индия подтверждает свой статус суверенной великой державы, не поддающейся на прессинг", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Важно понимать: в мире, где даже взлом почты ФБР стал будничным явлением, надежная "физическая" защита от воздушных угроз критична. Индия уже применяла комплексы "Триумф" в конфликтах — они отработали на отлично. В планах — еще как минимум пять дополнительных полков ПВО, которые закроют последние белые пятна на карте индийской безопасности.

Ответы на популярные вопросы о закупках С-400

Заменит ли С-400 другие системы ПВО в ВВС Индии?

Комплексы С-400 станут верхним эшелоном обороны, работая в связке с уже имеющимися системами средней и малой дальности. Это не замена, а масштабное усиление всей структуры.

Какова общая стоимость программы модернизации?

Совет по оборонным закупкам одобрил пакет мер на общую сумму 2,38 трлн рупий, куда входят беспилотники, ремонт истребителей и артиллерия.

Почему Индия продолжает закупать русское оружие на фоне западных санкций?

Россия предлагает уникальные характеристики техники и отсутствие политических условий поставки, что критически важно для суверенной внешней политики Дели.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
