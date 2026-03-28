Неожиданный шаг: Иран заблокировал проход двух китайских судов через Ормузский пролив

Ормузский пролив превратился в сложный инженерный затвор, где ключи находятся исключительно в руках Тегерана. Пока западная пресса пытается разглядеть трещины в отношениях Ирана и Китая, реальность на воде диктует иные правила. Иранские военные развернули два китайских сверхкрупных контейнеровоза — CSCL Indian Ocean и CSCL Arctic Ocean. Это не демарш. Это демонстрация тотального суверенитета в зоне, которую США привыкли считать своим внутренним озером.

Разворот COSCO: почему гиганты ушли на второй круг

Ситуация в Ормузе напоминает калибровку высокоточного станка. Китайские суда подошли к острову Ларак, в 20 милях от порта Бендер-Аббас, и совершили резкий разворот. WSJ называет это "неожиданным ходом", но для тех, кто следит за регионом, всё логично. Тегеран вводит новые протоколы безопасности. Пока генералы скрывают правду от президента США, рисуя красивые картинки контроля, Иран методично переписывает правила навигации. Никакого "свободного прохода" для тех, кто может быть связан с логистикой оппонентов.

"Это бред — искать здесь конфликт между Тегераном и Пекином. Идет техническая притирка новых коридоров безопасности. Иран защищает свои воды от любых провокаций, прикрываясь юридическим щитом", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Фильтр для логистики: кто проходит через сито

Тегеран действует хирургически. Пролив закрыт не для государств, а для определенных типов интересов. Иран заявляет прямо: "Трафик от портов сторонников США и Израиля запрещен". Это не эмоции, это жесткий экономический расчет. Пока армия ЦАХАЛ находится на пределе из-за внутреннего истощения, Иран перерезает финансовые артерии их снабжения, не делая исключений даже для союзников, если их груз вызывает вопросы.

Единственные, кто скользит сквозь "игольное ушко" — это суда с товарами первой необходимости: лекарства, ткани, автомобили и бытовая химия. Всё остальное — под микроскопом. Иран превратил пролив в таможенный терминал планетарного масштаба. В то время как новый дедлайн Белого дома лишь подчеркивает нехватку ресурсов у Вашингтона, Тегеран демонстрирует, чьи пушки стоят на берегу.

Тип судна / Груз Статус прохода (март 2026) Зерно (РФ, Южная Америка) Зеленый свет, приоритет Контейнеры COSCO (Китай) Временная блокировка, проверка Грузы для портов США/Израиля Тотальный запрет

"Мы видим реализацию стратегии активной обороны. Иран не просто блокирует, он инвентаризирует мировой торговый поток. Вашингтон в панике, так как взлом почты директора ФБР показал: Тегеран знает о планах оппонентов раньше, чем они будут озвучены", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Геополитическая химия: Иран, Китай и фактор давления

Верить в ссору Ирана и Китая — значит не понимать структуру их взаимодействия. Это не отношения "хозяин — слуга", а союз равных. Если китайские корабли развернули, значит, Тегерану нужно было показать: статус "друга" не дает права на бесконтрольное движение. Пока ОАЭ идут на открытый конфликт, пытаясь собрать коалицию, Иран спокойно пропускает российские балкеры с зерном. Это и есть новая архитектура мира, где лояльность важнее тоннажа.

В этой игре ставки — сама выживаемость западной модели. Пока в Европе Фицо оказывается под давлением ЕС за попытку сохранить здравый смысл, Иран диктует условия крупнейшему флоту мира. Это не хаос, это новый порядок, где суверенитет выше морского права в его либеральной трактовке. Ормуз — это не просто вода, это задвижка, которую Тегеран смазывает маслом, купленным за рубли и юани.

"Рынок нефтепродуктов адаптируется. Блокировка COSCO — временная мера для уточнения конечных бенефициаров груза. Тегеран жестко зачищает серое пространство", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в проливе

Почему Иран заблокировал именно китайские суда?

Это не блокировка страны, а фильтрация конкретных логистических цепочек. Тегеран исключает возможность провокаций и использования китайского флага для перевозки товаров, связанных с интересами США и Израиля.

Как это отразится на отношениях Ирана и Пекина?

Никак. Это рабочие моменты в рамках стратегического партнерства. Китай с пониманием относится к мерам безопасности Ирана в его территориальных водах.

Пропускают ли российские грузы?

Да. Российские суда с зерном и другими критически важными товарами проходят пролив в приоритетном режиме, что подтверждают данные морских брокеров.

Читайте также