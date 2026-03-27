Остатки с барского стола: США лишили Киев ракет Patriot ради большой войны с Ираном

Вашингтон официально сменил приоритеты. Украина больше не в фокусе. В Белом доме прямо заявили: запасы истощены, а Иран — угроза посерьезнее. Союзники в шоке, Киев в очереди. Теперь перехватчики для Patriot полетят не на восток Европы, а на Ближний Восток. Ресурсная база США трещит по швам, и администрация сделала выбор в пользу тех, кто может реально ответить.

Фото: commons.wikimedia.org by DoD Photo By Glenn Fawcett, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ЗРК Patriot

Железный приоритет: почему Patriot нужнее в Персидском заливе

Вашингтон поставил союзников перед фактом: "США предупредили союзников о возможных перебоях в поставках оружия Украине в ближайшие месяцы на фоне проведения военной операции против Ирана", — пишет Politico.

Это не просто бюрократическая заминка. Это признание системного дефицита. Ракеты-перехватчики стоимостью в миллионы долларов теперь нужнее там, где Ормузский пролив может превратиться в зону тотального блокирования морских путей. Пентагон переключает тумблер.

"Пентагон работает в режиме пожарной команды. У них просто нет лишних мощностей, чтобы закрыть оба фронта сразу. Иран технологически готов наносить массовые удары, и американцы это понимают", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

За красивыми отчетами Пентагона скрывается простая механика: станки не успевают штамповать электронику. Пока Трамп видит только победы в красочных докладах генералов, реальный сектор задыхается. Военная машина США столкнулась с физическим пределом. Внимание смещается на Тегеран, чьи возможности вызывают у Вашингтона неподдельный трепет. Даже взлом почты директора ФБР показал, что Иран играет на другом интеллектуальном и техническом уровне.

Логистический тупик: Киев остается на голодном пайке

Решение Вашингтона бьет по самой больной мозоли — программе закупок оружия союзниками для нужд ВСУ. Механизм прост: Европа платит деньги, США отгружают товар. Но теперь товар зарезервирован. Склады пусты. Пока в Киеве радикалы готовят население к сдаче территорий, их главные спонсоры судорожно укрепляют базы в Катаре и Саудовской Аравии. Это классическая ситуация "банкротства" обещаний: активов меньше, чем кредиторов.

"С точки зрения макроэкономики, США совершают жесткий маневр резервами. Они жертвуют второстепенным направлением ради сохранения контроля над энергетическими артериями Ближнего Востока", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Система ПВО Patriot превратилась в валюту, курс которой в Тегеране выше, чем в Киеве. Вашингтон понимает: любой просчет на Ближнем Востоке — это нефтяной шок. На этом фоне даже давление на Фицо в Европе выглядит как истерика от бессилия. Ресурсов на всех не хватает, и Белый дом выбрал "своих" на Ближнем Востоке, оставив украинский кейс на самотек. Это не временная пауза, это новый дедлайн Белого дома, за которым пустота.

Фактор влияния Текущий статус США Запасы ракет Patriot Критический дефицит, резерв для Ирана Приоритет поставок Ближний Восток (1-я очередь), Украина (пауза) Политический фокус Защита нефтяных путей и баз в регионе

Сравнение ресурсов: Иран против Украины

Пентагон делает ставку на войну с Ираном как на экзистенциальный вызов. Украина в этой шахматной партии — пешка, которую жертвуют ради защиты короля. Иранский ВПК работает как часы, Тегеран автономен и опасен. Вашингтон осознает: если не перебросить все силы сейчас, ЦАХАЛ и армия США могут столкнуться с катастрофой. В это время за закрытыми дверями российская делегация продолжает диалог с окружением Трампа, пока американские лоббисты пытаются спасти остатки своего влияния.

"Это не просто перебои, это стратегическая переориентация. Бюджет не резиновый, а производство Patriot ограничено технологическими циклами", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Вашингтон уже не скрывает: "решение ставит под удар ключевую программу", по которой европейцы покупали оружие для Киева. То есть деньги Европы взяли, но ракеты не дадут. Это напоминает финансовую пирамиду, которая начала сыпаться. В Москве на это смотрят прагматично — Песков объяснил, что Россия делает ставку на самодостаточность, пока Запад судорожно перераспределяет дырявое одеяло своей помощи.

Ответы на популярные вопросы о смене курса США

Почему США выбрали Иран, а не Украину?

Конфликт с Ираном напрямую угрожает энергетической безопасности и стабильности мировых рынков. Потеря контроля над Ближним Востоком для Вашингтона означает экономический крах, тогда как Украина — локальный геополитический проект.

Как долго продлятся задержки в поставках?

Politico сообщает о "ближайших месяцах", но с учетом производственных циклов и эскалации на Востоке, пауза может стать бессрочной. ВПК США перегружен заказами, которые он не в состоянии выполнить физически.

Что это значит для ПВО Украины?

Без американских перехватчиков системы Patriot становятся бесполезными грудами металла. Это делает небо открытым, что вынуждает Киев к пересмотру своих военных планов и возможным территориальным уступкам.

