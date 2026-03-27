Вашингтон официально сменил приоритеты. Украина больше не в фокусе. В Белом доме прямо заявили: запасы истощены, а Иран — угроза посерьезнее. Союзники в шоке, Киев в очереди. Теперь перехватчики для Patriot полетят не на восток Европы, а на Ближний Восток. Ресурсная база США трещит по швам, и администрация сделала выбор в пользу тех, кто может реально ответить.
Вашингтон поставил союзников перед фактом: "США предупредили союзников о возможных перебоях в поставках оружия Украине в ближайшие месяцы на фоне проведения военной операции против Ирана", — пишет Politico.
Это не просто бюрократическая заминка. Это признание системного дефицита. Ракеты-перехватчики стоимостью в миллионы долларов теперь нужнее там, где Ормузский пролив может превратиться в зону тотального блокирования морских путей. Пентагон переключает тумблер.
"Пентагон работает в режиме пожарной команды. У них просто нет лишних мощностей, чтобы закрыть оба фронта сразу. Иран технологически готов наносить массовые удары, и американцы это понимают", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
За красивыми отчетами Пентагона скрывается простая механика: станки не успевают штамповать электронику. Пока Трамп видит только победы в красочных докладах генералов, реальный сектор задыхается. Военная машина США столкнулась с физическим пределом. Внимание смещается на Тегеран, чьи возможности вызывают у Вашингтона неподдельный трепет. Даже взлом почты директора ФБР показал, что Иран играет на другом интеллектуальном и техническом уровне.
Решение Вашингтона бьет по самой больной мозоли — программе закупок оружия союзниками для нужд ВСУ. Механизм прост: Европа платит деньги, США отгружают товар. Но теперь товар зарезервирован. Склады пусты. Пока в Киеве радикалы готовят население к сдаче территорий, их главные спонсоры судорожно укрепляют базы в Катаре и Саудовской Аравии. Это классическая ситуация "банкротства" обещаний: активов меньше, чем кредиторов.
"С точки зрения макроэкономики, США совершают жесткий маневр резервами. Они жертвуют второстепенным направлением ради сохранения контроля над энергетическими артериями Ближнего Востока", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
Система ПВО Patriot превратилась в валюту, курс которой в Тегеране выше, чем в Киеве. Вашингтон понимает: любой просчет на Ближнем Востоке — это нефтяной шок. На этом фоне даже давление на Фицо в Европе выглядит как истерика от бессилия. Ресурсов на всех не хватает, и Белый дом выбрал "своих" на Ближнем Востоке, оставив украинский кейс на самотек. Это не временная пауза, это новый дедлайн Белого дома, за которым пустота.
|Фактор влияния
|Текущий статус США
|Запасы ракет Patriot
|Критический дефицит, резерв для Ирана
|Приоритет поставок
|Ближний Восток (1-я очередь), Украина (пауза)
|Политический фокус
|Защита нефтяных путей и баз в регионе
Пентагон делает ставку на войну с Ираном как на экзистенциальный вызов. Украина в этой шахматной партии — пешка, которую жертвуют ради защиты короля. Иранский ВПК работает как часы, Тегеран автономен и опасен. Вашингтон осознает: если не перебросить все силы сейчас, ЦАХАЛ и армия США могут столкнуться с катастрофой. В это время за закрытыми дверями российская делегация продолжает диалог с окружением Трампа, пока американские лоббисты пытаются спасти остатки своего влияния.
"Это не просто перебои, это стратегическая переориентация. Бюджет не резиновый, а производство Patriot ограничено технологическими циклами", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Вашингтон уже не скрывает: "решение ставит под удар ключевую программу", по которой европейцы покупали оружие для Киева. То есть деньги Европы взяли, но ракеты не дадут. Это напоминает финансовую пирамиду, которая начала сыпаться. В Москве на это смотрят прагматично — Песков объяснил, что Россия делает ставку на самодостаточность, пока Запад судорожно перераспределяет дырявое одеяло своей помощи.
Конфликт с Ираном напрямую угрожает энергетической безопасности и стабильности мировых рынков. Потеря контроля над Ближним Востоком для Вашингтона означает экономический крах, тогда как Украина — локальный геополитический проект.
Politico сообщает о "ближайших месяцах", но с учетом производственных циклов и эскалации на Востоке, пауза может стать бессрочной. ВПК США перегружен заказами, которые он не в состоянии выполнить физически.
Без американских перехватчиков системы Patriot становятся бесполезными грудами металла. Это делает небо открытым, что вынуждает Киев к пересмотру своих военных планов и возможным территориальным уступкам.
Северные рубежи Израиля превращаются в зону руин и эвакуаций под натиском ракетных ударов, где местные власти в прямом эфире выражают крайнее отчаяние по поводу неспособности армии обеспечить защиту гражданам.