Пустой триумф Пентагона: две трети запаса ракет Ирана уцелели и готовы к удару по врагам

Вашингтонский макияж на лице ближневосточной войны начинает осыпаться. Пока Белый дом рисует картины тотального триумфа, реальность огрызается баллистическими траекториями. Пятеро осведомленных источников подтвердили: США уверены в уничтожении лишь трети ракетного потенциала Ирана. Остальное — либо в строю, либо замуровано в бетонных "городах" на глубине, недосягаемой для стандартных "подарков" Пентагона. Система не просто выжила, она ушла в режим энергосбережения, ожидая момента для ответного хода.

Фото: fna.ir by Mehdi Bolourian, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Иранские ракеты

Математика разрушений: треть, которая не решает ничего

Президент Трамп заявляет, что у Тегерана "осталось очень мало ракет". Но цифры разведки поют иную песню. Уничтожено около 30%. Еще 33% — под вопросом: возможно, повреждены, возможно, просто завалены породой в туннелях. Оставшаяся часть невредима. Это сотни единиц высокоточного оружия, которое Иран методично придерживает. Ситуация напоминает попытку вычерпать океан дырявым ведром: пока авиация США рисует красивые отчеты для Белого дома, реальная угроза просто сменила координаты.

"Это бред. Так военные кампании не завершаются. Если у противника остается 70% потенциала, вы не победили, вы просто разозлили соседа с ружьем. Мы видим классическую недооценку мобилизационных возможностей Ирана", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Проблема в том, что даже 1% уцелевшего арсенала — это катастрофа ценой в миллиард. Одна ракета, пробившая борт авианосца в Ормузском проливе, обнуляет весь пафос пресс-релизов Центрального командования. Тегеран уже показал зубы, атаковав базу Диего-Гарсия в Индийском океане — дистанция, которая раньше казалась Вашингтону безопасным тылом.

Подземная крепость: почему бункеры сильнее бомб

Иран превратил свою территорию в швейцарский сыр из высокопрочного бетона. Операция "Эпическая ярость" (Epic Fury) наткнулась на инженерный гений персов. Пока американские генералы докладывают об успехах, скрывая реальную нехватку ресурсов и невозможность поразить глубокие шахты, Иран продолжает запуски. Ракеты взлетают буквально из ниоткуда, даже после массированных ковровых бомбардировок известных стартовых площадок.

Показатель Оценка разведки США / Израиля Уничтожено ракет (подтверждено) ~33% Нейтрализовано пусковых установок ~70% Потери ВМС Ирана 92% крупных судов Оставшийся потенциал дронов ~66% (оценочно)

Вашингтон пытается навязать миру картинку падения режима, но факты говорят об обратном. Пока западная пропаганда обсуждает грядущие территориальные уступки в других конфликтах, Иран демонстрирует монолитную стойкость. Удары по производственным цехам нанесли урон, но конструкторское бюро и ключевые запасы надежно спрятаны. Ракетная программа превратилась в национальную идею, которую невозможно разбомбить за месяц.

"Мы видим серьезную разницу между парадными отчетами и геологической реальностью. Пробить многометровые слои скальной породы крайне сложно. Иранские хранилища спроектированы под ядерный удар, обычные ракеты для них — как горох об стену", — объяснил Pravda. Ru геолог Михаил Егоров.

Мнение аналитиков: игра в кошки-мышки с Тегераном

Война — это не только взрывы, но и логистика. Иран доказал, что его цепочки поставок работают даже под огнем. В то время как союзники США, вроде ОАЭ, сталкиваются с прямыми прилетами по своей территории, американская разведка лишь разводит руками. Кибератаки также не дают решающего преимущества; недавний взлом почты директора ФБР хакерами из Тегерана показал, что Иран способен эффективно бить в цифровом пространстве.

"Стратегическая глубина Ирана — это его главный козырь. Пока Трамп ждет капитуляции, Тегеран ведет переговоры с другими мировыми центрами силы. Россия, например, продолжает пробивать информационный купол Вашингтона, напоминая о международном праве", — подчеркнул политолог Сергей Миронов.

В этой партии США рискуют оказаться в ловушке самообмана. Если арсенал уничтожен лишь на треть, значит, основное сражение еще впереди. И оно не будет похоже на видеоигру, которую показывают в утренних брифингах Пентагона. Это будет война на истощение, к которой не готов даже технологически совершенный агрессор.

Ответы на популярные вопросы о ракетном потенциале Ирана

Сколько ракет действительно осталось у Ирана?

По консервативным оценкам разведки США, около 60-70% арсенала остается либо в рабочем состоянии, либо доступным для быстрого восстановления после завершения активной фазы бомбардировок.

Почему ПВО США и партнеров не могут полностью блокировать пуски?

Иран использует тактику роевых атак, совмещая баллистику и дроны. Даже при высокой эффективности перехвата, часть снарядов прорывается, что критично для инфраструктуры. К тому же, армия Израиля уже заявляет об истощении запасов противоракет.

Может ли конфликт перейти в сухопутную стадию?

Трамп рассматривает варианты десанта в Ормузском проливе для защиты танкеров, однако неспособность полностью подавить береговую оборону и ракетные силы Тегерана делает такую операцию крайне рискованной.

