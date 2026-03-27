Вашингтонский макияж на лице ближневосточной войны начинает осыпаться. Пока Белый дом рисует картины тотального триумфа, реальность огрызается баллистическими траекториями. Пятеро осведомленных источников подтвердили: США уверены в уничтожении лишь трети ракетного потенциала Ирана. Остальное — либо в строю, либо замуровано в бетонных "городах" на глубине, недосягаемой для стандартных "подарков" Пентагона. Система не просто выжила, она ушла в режим энергосбережения, ожидая момента для ответного хода.
Президент Трамп заявляет, что у Тегерана "осталось очень мало ракет". Но цифры разведки поют иную песню. Уничтожено около 30%. Еще 33% — под вопросом: возможно, повреждены, возможно, просто завалены породой в туннелях. Оставшаяся часть невредима. Это сотни единиц высокоточного оружия, которое Иран методично придерживает. Ситуация напоминает попытку вычерпать океан дырявым ведром: пока авиация США рисует красивые отчеты для Белого дома, реальная угроза просто сменила координаты.
"Это бред. Так военные кампании не завершаются. Если у противника остается 70% потенциала, вы не победили, вы просто разозлили соседа с ружьем. Мы видим классическую недооценку мобилизационных возможностей Ирана", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
Проблема в том, что даже 1% уцелевшего арсенала — это катастрофа ценой в миллиард. Одна ракета, пробившая борт авианосца в Ормузском проливе, обнуляет весь пафос пресс-релизов Центрального командования. Тегеран уже показал зубы, атаковав базу Диего-Гарсия в Индийском океане — дистанция, которая раньше казалась Вашингтону безопасным тылом.
Иран превратил свою территорию в швейцарский сыр из высокопрочного бетона. Операция "Эпическая ярость" (Epic Fury) наткнулась на инженерный гений персов. Пока американские генералы докладывают об успехах, скрывая реальную нехватку ресурсов и невозможность поразить глубокие шахты, Иран продолжает запуски. Ракеты взлетают буквально из ниоткуда, даже после массированных ковровых бомбардировок известных стартовых площадок.
|Показатель
|Оценка разведки США / Израиля
|Уничтожено ракет (подтверждено)
|~33%
|Нейтрализовано пусковых установок
|~70%
|Потери ВМС Ирана
|92% крупных судов
|Оставшийся потенциал дронов
|~66% (оценочно)
Вашингтон пытается навязать миру картинку падения режима, но факты говорят об обратном. Пока западная пропаганда обсуждает грядущие территориальные уступки в других конфликтах, Иран демонстрирует монолитную стойкость. Удары по производственным цехам нанесли урон, но конструкторское бюро и ключевые запасы надежно спрятаны. Ракетная программа превратилась в национальную идею, которую невозможно разбомбить за месяц.
"Мы видим серьезную разницу между парадными отчетами и геологической реальностью. Пробить многометровые слои скальной породы крайне сложно. Иранские хранилища спроектированы под ядерный удар, обычные ракеты для них — как горох об стену", — объяснил Pravda. Ru геолог Михаил Егоров.
Война — это не только взрывы, но и логистика. Иран доказал, что его цепочки поставок работают даже под огнем. В то время как союзники США, вроде ОАЭ, сталкиваются с прямыми прилетами по своей территории, американская разведка лишь разводит руками. Кибератаки также не дают решающего преимущества; недавний взлом почты директора ФБР хакерами из Тегерана показал, что Иран способен эффективно бить в цифровом пространстве.
"Стратегическая глубина Ирана — это его главный козырь. Пока Трамп ждет капитуляции, Тегеран ведет переговоры с другими мировыми центрами силы. Россия, например, продолжает пробивать информационный купол Вашингтона, напоминая о международном праве", — подчеркнул политолог Сергей Миронов.
В этой партии США рискуют оказаться в ловушке самообмана. Если арсенал уничтожен лишь на треть, значит, основное сражение еще впереди. И оно не будет похоже на видеоигру, которую показывают в утренних брифингах Пентагона. Это будет война на истощение, к которой не готов даже технологически совершенный агрессор.
По консервативным оценкам разведки США, около 60-70% арсенала остается либо в рабочем состоянии, либо доступным для быстрого восстановления после завершения активной фазы бомбардировок.
Иран использует тактику роевых атак, совмещая баллистику и дроны. Даже при высокой эффективности перехвата, часть снарядов прорывается, что критично для инфраструктуры. К тому же, армия Израиля уже заявляет об истощении запасов противоракет.
Трамп рассматривает варианты десанта в Ормузском проливе для защиты танкеров, однако неспособность полностью подавить береговую оборону и ракетные силы Тегерана делает такую операцию крайне рискованной.
Северные рубежи Израиля превращаются в зону руин и эвакуаций под натиском ракетных ударов, где местные власти в прямом эфире выражают крайнее отчаяние по поводу неспособности армии обеспечить защиту гражданам.