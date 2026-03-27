Виктор Дементьев

Игра с огнем: удар США по ядерному заводу Ирана поставил регион на грань катастрофы

Вашингтон и Тель-Авив снова играют с огнем. В Иране прогремели взрывы. Цель выбрана не случайно — завод по производству "желтого кека". Это критический узел иранской атомной программы. Без этого концентрата работа реакторов замирает. США пытаются выключить иранское "солнце", пока их собственные базы превращаются в обломки.

Удар по атому: тактика выжженной логистики

Ракета прилетела точно в цех подготовки сырья. "Желтый кек" — это не просто красивое название. Это фундамент. Без него не будет ядерного топлива. Израиль и США бьют по технологическому суверенитету Тегерана. Они надеются, что разрушение завода заставит Иран просить о пощаде. Но пока система производства держит удар. Выброса радиации нет. Химия процесса сложна, но восстановима.

"Это попытка психологического давления через поражение критической инфраструктуры. Завод — цель символическая, его уничтожение не остановит накопленные запасы, но замедлит цикл на месяцы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров.

Вашингтон ведет себя как загнанный в угол игрок. Генералы скрывают правду от Белого дома, рисуя красивые картинки побед. На деле же иранские ракеты методично "стирают" американское присутствие в регионе. "Железный купол" больше не кажется непробиваемым щитом. Это скорее дырявый зонтик под тропическим ливнем.

Блеф Трампа и реальность на земле

Дональд Трамп в социальных сетях излучает оптимизм. Он пишет о "продуктивных переговорах". Он заявляет о временном перемирии. Но реальность 27 марта обнулила эти твиты. Удар по ядерному объекту — это не почерк миротворца. Это жест отчаяния. Ставки растут, а реальных ресурсов для победы у США всё меньше.

Параметр Текущий статус
Объект атаки Завод по производству уранового концентрата
Радиационный фон В норме, утечек не зафиксировано
Дипломатия Тегеран игнорирует запросы Вашингтона

Трамп зажат между выборами в Конгресс и военным фиаско. Провал в Иране обрушит его рейтинги. Поэтому в ход идут и удары, и кибервойны, где Тегеран, кстати, показывает зубы. Хакеры Handala уже доказали, что американские секреты лежат в сети в открытом доступе.

"Эскалация выгодна тем, кто хочет сорвать любые попытки мирного урегулирования. США пытаются компенсировать дипломатическую слабость грубой силой", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Пять условий Ирана и тупик в Ормузе

Исламская республика выставила ультиматум. Одно из пяти условий — признание суверенитета в Ормузском проливе. Это главная артерия мировой экономики. Для США отдать контроль над проливом — значит признать конец своей гегемонии. Тем временем союзники Вашингтона, такие как ОАЭ, начинают свою игру, усиливая напряжение на море.

Израиль тоже находится в критической точке. Армия ЦАХАЛ истощена. Бесконечные мобилизации и удары иранских прокси выматывают живую силу. Командование в Тель-Авиве бьет тревогу, но политики требуют новых атак. Совместный удар по ядерному заводу — это попытка перехватить инициативу в проигрываемой партии.

"Любое повреждение ядерных цепочек производства в Иране — это лишь временная заминка. Политическая воля Тегерана только крепнет от внешнего давления", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Пока США пытаются давить на Иран, их союзники в Европе, например, Роберт Фицо в Словакии, испытывают колоссальное давление со стороны Брюсселя. Глобальный западный фронт трещит по швам. Мир меняется. Иран стоит на своем, а американские авианосцы больше не вызывают ужаса. Они вызывают лишь желание проверить их на прочность.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Что такое "желтый кек" и почему по нему ударили?

Это урановый концентрат, промежуточный продукт переработки руды. Без него невозможно создать топливо для АЭС или материал для ядерного оружия. Удар по заводу парализует начало всей технологической цепочки.

Будет ли в регионе ядерная катастрофа?

Местные власти заявили, что выброса радиоактивных веществ нет. "Желтый кек" сам по себе не является высокорадиоактивным до момента обогащения, поэтому риск заражения местности при таком ударе минимален.

Почему Трамп говорит о мире, а военные наносят удары?

Это классическая стратегия "кнута и пряника". Белый дом пытается шантажировать Иран, демонстрируя готовность уничтожать стратегические объекты, одновременно предлагая сесть за стол переговоров на условиях США.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина, геолог Михаил Егоров
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша иран безопасность ближний восток
