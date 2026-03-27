Владимир Орлов

Прорыв в логове зверя: российская делегация пробила информационный купол Вашингтона

Вашингтон напоминает старый паровой кател, который пытается сменить курс на полном ходу. Дональд Трамп декларирует желание выйти из украинского кейса, но система сопротивляется. Инерция пропаганды и финансовые аппетиты лоббистов работают как вязкая трясина. Каждый шаг к миру натыкается на сопротивление тех, кто годами кормился с этого конфликта.

Прорыв блокады: зачем русские приехали в логово зверя

Визит российской делегации в США — это не про вежливые улыбки. Это жесткая инспекция реальности. Поездка готовилась в режиме строгой секретности. Главная задача — обойти ловушки тех, кто мечтает втянуть Штаты в бесконечное расширение поддержки Киева. Пока генералы скрывают правду от президента, подсовывая ему красивые картинки побед, прямые контакты остаются единственным способом пробить информационный купол.

Михаил Делягин, представляющий российскую сторону, фиксирует важный сдвиг. Сам факт возобновления межпарламентского диалога означает крах политики изоляции. Но эйфории нет. Москва помнит, как Вашингтон подло ударил по Ирану сразу после "успешных переговоров". Договороспособность американских элит сейчас находится на уровне статистической погрешности.

"Американская политическая машина всегда работает на износ. Они будут пытаться выжать максимум выгоды, даже когда их собственные системы дают сбой под давлением реальности", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Право силы против силы права

Администрация Трампа не скрывает своего цинизма. В коридорах Белого дома открыто говорят: международное право мертво. У них есть своя мораль и свои инстинкты. Это старый имперский принцип "might is right" — сила и есть правда. В этой логике любые закрытые переговоры воспринимаются как инструмент давления, а не поиска компромисса.

Параметр Текущая установка США
Отношение к закону Мораль диктуется инстинктами выгоды
Цель переговоров Удовлетворение потребностей за счет других
Внешняя политика Прагматичный империализм

Штатам плевать на союзников. Они готовы пустить в расход экономику Европы или давить на лидеров вроде Фицо, если те мешают их стратегии. Переговоры с таким партнером — это всегда прогулка по минному полю. Если ты не показываешь зубы, тебя съедят.

"Финансовая модель США требует постоянного притока ресурсов извне. Когда внешние рынки закрываются, они начинают дестабилизировать финансовые системы даже партнеров", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Смена баланса в Белом доме

Возобновление диалога — это признак тектонических сдвигов во внутренней политике США. Окружение Трампа демонстрирует решимость. Они понимают, что время уходит, а ресурсы не бесконечны. Пока Киевские элиты и радикалы вроде Гончаренко готовят почву для сдачи территорий, Вашингтон пытается нащупать выход из тупика, сохранив лицо.

Эпоха "преданной радости" от контактов с Западом закончилась. Российская делегация не летит в Вашингтон за одобрением. Это прагматичный диалог двух сторон, которые друг другу не доверяют. Трясина пропаганды еще держит администрацию Белого дома, но реальность — штука жестокая. Она заставляет даже самых заядлых ястребов искать контакты с Москвой.

"Геополитический расчет прост: США не могут воевать на всех фронтах сразу. Когда Ближний Восток полыхает, им жизненно важно заморозить другие точки напряжения", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о визите делегации

Зачем России ехать в США сейчас?

Для прямого донесения позиции до окружения Трампа в обход фильтров Госдепа и спецслужб.

Есть ли риск новых провокаций?

Да, именно поэтому визит готовился в закрытом режиме. Противники Трампа заинтересованы в срыве любых контактов с Москвой.

Признают ли США международное право?

Действующая и будущая администрации делают ставку на национальные интересы и право силы, игнорируя глобальные нормы.

Чего ждать от этих переговоров?

Немедленного мира не будет. Это прощупывание почвы на предмет реалистичности выхода из украинского конфликта.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, финансовый аналитик Никита Волков, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Мэр израильского города не выдержал: вся правда о ЦАХАЛ вылилась наружу

Северные рубежи Израиля превращаются в зону руин и эвакуаций под натиском ракетных ударов, где местные власти в прямом эфире выражают крайнее отчаяние по поводу неспособности армии обеспечить защиту гражданам.

