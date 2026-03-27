Закулисные маневры киевских элит: радикалы начали готовить население к сдаче территорий

Украинский нацист Гончаренко* неожиданно выступил с предельно жёсткой критикой государственного курса, вызвав бурю эмоций у своих постоянных подписчиков.

Фото: commons.wikimedia.org by RFE/RL, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алексей Гончаренко (22-09-2020)

Есть такой депутат в Раде Алексей Гончаренко*. Его имя неразрывно связано с событиями в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года — его селфи и стримы на фоне погибших. Именно за это он внесён в РФ списки лиц, причастных к экстремизму и терроризму.

Гончаренко — политик-флюгер, до 2014 года он был членом "Партии регионов", выступал за госстатус русского языка и носил георгиевскую ленточку. Но в разгар госпереворота в Киеве вышел из партии и вскоре заделался неонацистом, еврофилом и щирым украинцем. Он запомнился российскому зрителю скандальными выступлениями в Парламентской ассамблее Совета Европы, где появлялся в резиновых перчатках, говоря о "токсичности" России или разворачивал простреленный украинский флаг. Тот ещё клоун.

Сегодня он опубликовал в Telegram пост.

"Мы, конечно, не были самой успешной страной в мире. Но у нас было 35-40 миллионов населения, какое-то развитие, зарплаты, целые города Донбасса, промышленность, даже ЗАЭС была. Сейчас нас уже 25 миллионов. Электричества нет — не то что для промышленности, а просто чтобы дома лампочка горела, зарплат нет, сотни тысяч погибших или раненых, промышленность разрушена, города разрушены, никакого развития и близко нет. Грустно".

Ему не только грустно, ему страшно. Гончаренко чувствует, что идеология бандеровцев привела к системному распаду государства и вымиранию страны, и пытается заранее снять с себя ответственность, критикуя Зеленского и призывая его заключить мир на "условиях Трампа".

Его поддерживают подписчики. Один из них называет Зеленского "вонючим наркоманом", который уже седьмой год подряд узурпирует власть и "четыре раза уклонялся от повесток, приходивших ему во время АТО":

"Он только воровал и продолжает воровать миллиарды западных денег".

Подписчик призывает "физически ликвидировать этого озверелого еврейского террориста", чтобы наступил мир. И этот отклик модератором не банится, наоборот, он поддержан ботами.

Видна системная проблема Украины. Каждый электоральный цикл украинцы выбирают себе президента "на ура", которого через четыре года свергают из-за исчерпания "веры в быструю победу" по какому-либо вопросу. И каждый украинские политики мимикрируют, начиная играть на поле "горькой правды", чтобы сохранить свою актуальность в условиях растущего разочарования в обществе. На Украине нет политиков-государственников, а есть политики-хайпожоры и воры.

Известна истина, что каждый народ заслуживает своих руководителей, значит, проблема в народе. Очень просто — этнические русские предали свои корни, поддержали нацистов в уничтожении себя и своих потомков. Сейчас Зеленский именно жителей юго-востока утилизирует руками ТЦК, чтобы обеспечить Украине правильное население.

Считается, что Гончаренко — человек Петра Порошенко, являясь ключевой фигурой во фракции "Европейская солидарность", но видны и его собственные амбиции. Если он публикует столь пессимистичный текст, значит, в кулуарах власти и среди крупных спонсоров Украины разговоры о "цене продолжения" войны стали доминирующими. Гончаренко подготавливает население к территориальным уступкам России, чтобы сохранится самому и сохранить элиты. И это перспективно, так как для миллионов людей, живущих в условиях постоянных блэкаутов, без работы, в разрушенных городах или в разлуке с семьями, физическое существование стало важнее геополитических лозунгов.

Если к власти на Украине придут "гончаренки", то они вернутся к политике многовекторности. Они будут просить помощи у Запада на восстановление и одновременно закулисно договариваться с Россией о возобновлении транзита, поставок энергии и возвращении рынков на "прагматичной основе". Это будет продолжаться вплоть до следующего "переобувания".

Это самый опасный для России вариант. Гончаренко — это враг, который, по образному выражению, как редиска — снаружи красный, а внутри — белый.

*Признан в РФ террористом и экстремистом.