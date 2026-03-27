Макар Горшенин

Генералы скрывают правду от президента: вот почему Трамп видит только победы

Каждое утро Дональд Трамп начинает с просмотра экшена. Ему приносят двухминутный ролик — концентрированный монтаж взрывов, ракетных пусков и горящих целей на иранской территории. Это не трейлер к новому блокбастеру, а официальный отчет Пентагона о ходе операции "Эпическая ярость". Проблема в том, что в кадр попадают только триумфы. Системные сбои, сбитые американские ракеты и реальные потери остаются в корзине у монтажеров.

Генералы быстро раскусили психологический профиль своего главнокомандующего. Трамп — визуальный потребитель. Ему претит сухая аналитика на сотню листов. Инфографика, яркие картинки и динамичное видео работают лучше любых аргументов. Журналисты NBC News бьют в набат: президента фактически держат в информационном пузыре. Насмотревшись "победных" роликов, он выходит к микрофонам рассказывать о безграничном могуществе американского оружия.

"Трамп как человек с невероятно раздутым эго склонен доверять только тем, кто подтверждает его тезис о "самой мощной армии в мире". Это заставляет генералов фильтровать негатив и скрывать проблемы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Система адаптировалась под запрос. Если отчет вызывает честный гнев президента, его переписывают. Если видеоряд содержит кадры разрушенной американской техники — его просто не показывают. Трамп искренне возмущается, почему СМИ не транслируют ту же картинку, что видит он. Он требует от помощников "дожать" журналистов, не понимая, что его собственная реальность сконструирована в стенах Пентагона. Риски эскалации при таком подходе возрастают кратно.

Скрытые потери: удар по авиабазе Султан

Методика "розовых очков" уже дала сбой. Недавняя атака Ирана по авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии стала холодным душем. Пять американских самолетов-заправщиков получили повреждения. Трамп узнал об этом из выпуска новостей, а не из секретного брифинга. Только после прямого вопроса подчиненные признали факт удара, моментально снизив градус: "повреждения несерьезные, всё под контролем". Это классическая тактика бюрократии, спасающей свои кресла от кадровых чисток.

Что видит президент Реальная ситуация
Успешные попадания по "объектам" Удары по второстепенным целям
Точечное доминирование в воздухе Критический износ авианосных групп
Отсутствие своих потерь в отчетах Удары по базам США в регионе

Такая "победа на бумаге" может дорого обойтись Вашингтону. Пока в Белом доме смотрят кино, союзники на Ближнем Востоке начинают сомневаться в адекватности американского руководства. Дипломатия выживания заставляет соседей Ирана искать собственные пути к безопасности, игнорируя бравурные марши из Овального кабинета.

"В официальные доклады могут не попадать данные о точном количестве сбитых американских ракет. Это портит настроение Верховному главнокомандующему", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Синдром "группового мышления" в Пентагоне

Историческая память американских генералов коротка. Склонность к "групповому мышлению" губила стратегии США во Вьетнаме, Ираке и Афганистане. Командиры на местах всегда предпочитали сглаживать углы и ретушировать провалы. Геополитический дедлайн Трампа только усугубляет ситуацию — чиновники боятся не уложиться в сроки и "рисуют" результаты.

"Президент принимает решения, исходя из 10% победных фактов, игнорируя 90% системных проблем. Сотни ударов в день невозможно донести полностью", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Когда реальность окончательно перестанет совпадать с нарезкой из двухминутного ролика, последствия будут катастрофическими. Мы уже видели, как мифы о противниках приводили к стратегическим просчетам. Сегодня Вашингтон наступает на те же грабли, только видеомонтаж стал качественнее. Тегеран готовится к обороне, пока Белый дом наслаждается спецэффектами.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на Ближнем Востоке

Почему Трампу показывают именно видеоотчеты?

Это связано с личными предпочтениями президента по восприятию информации. Трамп предпочитает визуальный формат и краткость длинным аналитическим запискам разведсообщества.

Скрывают ли военные реальные потери от президента?

Согласно данным NBC News, как минимум один эпизод с ударом по базе принца Султана не попал в оперативный отчет Трампу, о нем он узнал из внешних источников.

Как на это реагируют союзники США?

Союзники выражают обеспокоенность тем, что руководство США не обладает полной картиной происходящего, что может привести к неверным стратегическим решениям.

К чему может привести такая фильтрация информации?

К принятию решений на основе искаженных данных, игнорированию износа техники и недооценке реальных возможностей противника в регионе.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша иран пентагон дональд трамп ближний восток
