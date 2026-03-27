Ещё один важный пролив рискует остановиться: йеменские хуситы ждут сигнала от Тегерана

Геополитический механизм Ближнего Востока снова близок к критической поломке. Хуситы подали сигнал готовности открыть "второй фронт" в поддержку Тегерана. Пролив Баб-эль-Мандеб — узкое, как игольное ушко, горлышко для мировой торговли — рискует превратиться в зону отчуждения. Это не просто локальный конфликт, а радикальная пересборка правил игры в регионе, где экономическая целесообразность начинает теснить политические амбиции.

Фото: flickr.com by stepnout, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Хуситы

Новый вектор напряженности

Йеменские хуситы держат руку на пульсе, выжидая "нулевой час". Их тактика проста: давление через перекрытие критических артерий. Пока западные игроки пытаются анализировать ситуацию через призму старых лекал и стереотипов, баланс сил меняется в реальном времени. Влияние Ирана на союзников в регионе — это не миф, а работающая архитектура безопасности, которая формирует новый контур союзов.

"Когда они увидят, что Ирану это необходимо — они приступят к активным действиям", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Баб-эль-Мандеб: цена транзита

Ширина пролива в 29 километров превращает его в идеальную точку давления. Если Hormuz уже де-факто недоступен для экспорта углеводородов из ряда стран, то Red Sea становится единственной нитью. Нарушение этого трафика спровоцирует цепную реакцию для рынков нефти и газа. История показывает, что для защиты суверенитета дипломатический этикет уступает место холодным мерам.

"Мы находимся в полной военной готовности всеми средствами. Что касается деталей "нулевого часа", мы следим за развитием событий и определим подходящее время", — заявил один из лидеров движения, пожелав остаться анонимным.

Масштаб угрозы для рынков

Для стороннего наблюдателя это выглядит как хаос. Для аналитиков — как жесткий расчет. В таких условиях даже демонстрация силы на других театрах лишь дополняет общую картину глобальной нестабильности.

"Война живет по своим законам, и здесь экономика региона поставлена на кон", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о ситуации

Почему именно сейчас?

Ситуация на Ближнем Востоке достигла пика, где задействованы все прокси-силы, и хуситам отведена роль "заморозчика" морских перевозок.

Насколько это повлияет на цены?

Любая блокада этого узла мгновенно отражается на стоимости фрахта и цене сырой нефти.

