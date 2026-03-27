Виктор Дементьев

Ещё один важный пролив рискует остановиться: йеменские хуситы ждут сигнала от Тегерана

Геополитический механизм Ближнего Востока снова близок к критической поломке. Хуситы подали сигнал готовности открыть "второй фронт" в поддержку Тегерана. Пролив Баб-эль-Мандеб — узкое, как игольное ушко, горлышко для мировой торговли — рискует превратиться в зону отчуждения. Это не просто локальный конфликт, а радикальная пересборка правил игры в регионе, где экономическая целесообразность начинает теснить политические амбиции.

Хуситы
Фото: flickr.com by stepnout, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Хуситы

Новый вектор напряженности

Йеменские хуситы держат руку на пульсе, выжидая "нулевой час". Их тактика проста: давление через перекрытие критических артерий. Пока западные игроки пытаются анализировать ситуацию через призму старых лекал и стереотипов, баланс сил меняется в реальном времени. Влияние Ирана на союзников в регионе — это не миф, а работающая архитектура безопасности, которая формирует новый контур союзов.

"Когда они увидят, что Ирану это необходимо — они приступят к активным действиям", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Баб-эль-Мандеб: цена транзита

Ширина пролива в 29 километров превращает его в идеальную точку давления. Если Hormuz уже де-факто недоступен для экспорта углеводородов из ряда стран, то Red Sea становится единственной нитью. Нарушение этого трафика спровоцирует цепную реакцию для рынков нефти и газа. История показывает, что для защиты суверенитета дипломатический этикет уступает место холодным мерам.

"Мы находимся в полной военной готовности всеми средствами. Что касается деталей "нулевого часа", мы следим за развитием событий и определим подходящее время", — заявил один из лидеров движения, пожелав остаться анонимным.

Масштаб угрозы для рынков

Для стороннего наблюдателя это выглядит как хаос. Для аналитиков — как жесткий расчет. В таких условиях даже демонстрация силы на других театрах лишь дополняет общую картину глобальной нестабильности.

"Война живет по своим законам, и здесь экономика региона поставлена на кон", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о ситуации

Почему именно сейчас?

Ситуация на Ближнем Востоке достигла пика, где задействованы все прокси-силы, и хуситам отведена роль "заморозчика" морских перевозок.

Насколько это повлияет на цены?

Любая блокада этого узла мгновенно отражается на стоимости фрахта и цене сырой нефти.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы иран нефть йемен ближний восток
Летние горизонты стали ближе: список направлений из Перми пополнился этими шестью городами
Белая река взбунтовалась: Уфа готовится к худшему сценарию — какие районы в зоне риска
Обучение вождению превратилось в рулетку: прокуратура Казани вскрыла нарушения в автошколах
Рыбалка в Тюменской области под прицелом закона: какой улов может привести к реальному сроку
Заложники чугунных батарей: почему в Оренбурге не спешат отключать отопление
Дрифт по тротуарам под запретом: какие новые правила ждут пензенских самокатчиков уже этой осенью
Мандарины с сюрпризом: в Екатеринбург завезли фрукты с опасным пассажиром
Дороги превратились в кашу: в Югре запускают воздушные маршрутки для спасения от бездорожья
Марс ускоряет бег: планета вращается быстрее из-за гигантской аномалии в своих недрах
Брак на скорость: в Тюмени установили антирекорд по времени супружества
Тля не выносит этот запах: простое решение для тех, кто устал воевать за каждое дерево в саду
Тля не выносит этот запах: простое решение для тех, кто устал воевать за каждое дерево в саду
Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля
Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля
Арктика готовит новую угрозу: мёртвая вода останавливает суда прямо в открытом море
Арктика готовит новую угрозу: мёртвая вода останавливает суда прямо в открытом море
Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля

Командующий армией Уганды заявил о готовности вступить в войну на стороне Израиля. Если хуситы могут закрыть Красное море, то что могут угандийцы?

Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля
Атомный хребет Болгарии спасают от краха: власти пошли на крайние меры в отношении России
Атомный хребет Болгарии спасают от краха: власти пошли на крайние меры в отношении России
Неожиданное заявление: президент Ирана обратился к Москве на русском языке
Горлышко бутылки для НАТО: передвижения береговых сил заставили западных адмиралов молчать
Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля Любовь Степушова В США готовятся к 200 долларам за баррель. А пока американцы стали меньше есть Олег Артюков Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Бюджетный таймер тикает громко: дедлайн 31 марта грозит Нетаньяху досрочными выборами
Дипломатия в режиме стоп-крана: предложен радикальный сценарий ответа на санкционное давление
Мэр израильского города не выдержал: вся правда о ЦАХАЛ вылилась наружу
Мэр израильского города не выдержал: вся правда о ЦАХАЛ вылилась наружу
Золотая капитуляция Анкары: Турция выставила на продажу 58 тонн золота и обвалила рынок
Летние горизонты стали ближе: список направлений из Перми пополнился этими шестью городами
В США признали позор: 13 военных баз оказались в руинах, а войной с Ираном руководили онлайн
Забудьте про советы бабушек: даты, когда семена капусты превращаются в золото, а когда — в мусор
Удар в спину от своих: демократы превратили успех Ирана в капкан для Трампа
Проверка временем пройдена: список автомоделей, которые можно продать дороже спустя три года езды
Лучше бы не открывали: доступ в Ормузский пролив для России оказался с двойным дном
Ноги становятся бесконечными: забытый фасон из семидесятых триумфально возвращается в моду
Морской капкан: Британия готовит масштабную охоту на теневой флот в своих водах
Мэр израильского города не выдержал: вся правда о ЦАХАЛ вылилась наружу
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

