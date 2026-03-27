Золотая капитуляция Анкары: Турция выставила на продажу 58 тонн золота и обвалила рынок

Золото больше не тихая гавань. Турция выставила на рынок 58 тонн металла, превратив слитки в патроны для спасения национальной валюты. Когда вспыхнул конфликт в Иране, Анкара поняла: нефть пойдет вверх, а лира — на дно. Чтобы удержать здание от обрушения, пришлось вынести из подвала фамильное золото. 60 тонн за две недели — это не просто продажа. Это сигнал о том, что старые правила игры в "безопасные активы" сгорели в пламени ближневосточного кризиса.

Золотой ломбард: как Турция меняет металл на кэш

Центральный банк Турции сбросил около 10% своих золотых запасов. Сумма сделки — 8 миллиардов долларов. Рынок отреагировал моментально: котировки пошли вниз, пробивая уровни поддержки. Турция использовала сложную схему свопов. Это когда ты отдаешь золото, получаешь валюту, но обещаешь выкупить металл позже. Виртуальный ломбард для суверенов. Пока цена на нефть штурмует новые пики, Анкаре нужны живые доллары здесь и сейчас.

"Так сделки не закрываются, если есть другой выход. Но у Турции его нет. Они жгут резервы, чтобы лира не превратилась в фантики на фоне иранских событий", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Давление на золото оказалось сильнее, чем отток из крупнейших ETF. Институционалы в шоке. Турция, которая годами скупала металл, чтобы уйти от долларовой зависимости, теперь сама кормит рынок дешевым предложением. Ликвидность стала важнее долгосрочной стратегии. Ситуация напоминает топливо, которое внезапно исчезает с заправок: когда припекает, в ход идут любые запасы.

Нефтяной капкан для Анкары

Турция критически зависит от импорта энергии. Любой шум в Ормузском проливе бьет по кошельку обычного турецкого лавочника. Инфляция в 31,5% уже не кажется пределом. Чтобы сдержать рост цен, Анкара вынуждена проводить интервенции через госбанки. Это дорогое удовольствие. Особенно когда США готовятся к 200 долларам за баррель, а логистические цепочки рвутся одна за другой.

Период (2026) Объем сокращения резервов (тонны) Неделя с 13 марта 6.0 Неделя с 20 марта 52.4

Стоимость обслуживания долга растет. Лира слабеет. Политики пытаются зажать ликвидность, делая заимствования для бизнеса неподъемными. В таких условиях золото — единственный ликвидный актив, который можно быстро конвертировать в "патроны" для валютных войн. Бензин в регионе дорожает, и Анкара просто пытается сохранить остатки промышленного потенциала.

"Прямые продажи не исключены, хотя мы ожидаем, что общая тенденция приведет к ступенчатому снижению темпов накопления центральными банками на данный момент", — отметил эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Лондонский сейф и маневры ЦБ

Часть турецкого золота — около 30 миллиардов долларов — лежит в Банке Англии. Это удобно. Не нужно грузить ящики в самолеты, достаточно переписать владельца в реестре. Аналитики JPMorgan уверены: Анкара продолжит использовать эти резервы для интервенций без логистических ограничений. Это современный метод финансовой обороны. Даже если турецкий танкер атакуют, золото в Лондоне останется в безопасности — в цифровом виде.

"Система требует прозрачности. Мы видим, как меняются правила контроля транзакций во всем мире. Турция пытается играть по-крупному, но ее ресурсы ограничены объемами физического металла", — подчеркнул политолог Сергей Миронов.

Центральные банки других стран внимательно следят за маневром. Если Турция смогла обрушить цену на 15% за месяц, что сделают остальные? Золото перестает быть "вечным" активом, когда начинается реальная стрельба. Оно превращается в разменную монету. Пока Газпромбанк ищет новые технологии, турецкий ЦБ ищет способы удержать экономику от свободного падения. В этом контексте управление результатом сводится к одной задаче: выжить.

Ответы на популярные вопросы о золотых резервах

Почему Турция продает золото именно сейчас?

Война в Иране взвинтила цены на энергоносители. Турция — импортер нефти и газа. Чтобы защитить лиру от девальвации и оплатить дорогое топливо, Центробанку потребовалась мгновенная долларовая ликвидность.

Как это повлияет на мировые цены на золото?

Массовый выброс 58 тонн металла создал избыток предложения. Инвесторы начали фиксировать прибыль, что обвалило котировки ниже 4400 долларов. Пока ЦБ Турции продолжает продажи, давление на цену сохранится.

Что такое золотой своп?

Это операция, при которой банк отдает физическое золото в обмен на иностранную валюту с обязательством обратного выкупа. Это позволяет получить дешевое долларовое финансирование, используя металл как залог.

