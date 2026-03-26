Ядерный щит куется в спешке: консерваторы Тегерана отвергли дипломатию Запада навсегда

Вашингтон пытается играть в шахматы на Ближнем Востоке, но доски уже нет. Она сгорела. Белый дом выкатил Ирану ультиматум из 15 пунктов, пока Трамп рассуждает о "подарках" в виде нефтяных танкеров. Тегеран в ответ не просто повышает ставки — он меняет правила игры. Внутри Исламской республики звучит голос "ястребов": хватит дипломатии, пора доставать ядерный козырь. Система больше не верит обещаниям Запада.
Иранские консерваторы больше не шепчутся в кулуарах. Они кричат. Reuters сообщает: после гибели высшего руководства в феврале, влияние Корпуса стражей исламской революции (КСИР) стало абсолютным. Основной тезис прост: только наличие ядерного оружия остановит конвейер американо-израильских ударов. Это логика выживания. Если тебя бьют тяжелым молотом, ты не просишь пощады — ты строишь щит, который невозможно пробить.
"Дипломатия не остановилась. Если в США возобладает реализм, то путь вперед может быть найден", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Тегеран уже официально отверг план Вашингтона, назвав его односторонним и десиптионым (обманным). Вместо этого республика демонстрирует готовность к формированию принципиально иной архитектуры отношений в Евразии. Иранские лидеры прямо заявляют: их не удастся "одурачить снова". Пока Трамп утверждает, что Иран был в шаге от бомбы еще в июне, Тегеран методично зарывается в землю на острове Харг, превращая крупнейший нефтяной хаб в неприступную крепость.
Дональд Трамп на заседании кабинета министров выглядел как торговец, который пытается продать битую машину по цене новой. Он хвастался "подарком" от Тегерана — якобы восемь танкеров с нефтью получили добро на проход через Ормузский пролив. Проблема в том, что радары Bloomberg этих судов не видят. Параллельно с этим глава Пентагона Пит Хегсет выдает базу: "Министерство войны продолжит вести переговоры с помощью бомб".
|Опция "Финального удара"
|Прогноз последствий
|Блокада острова Харг
|Коллапс мировых цен на нефть, ответные удары по саудовским НПЗ.
|Захват островов в проливе
|Прямое столкновение с миллионной армией Ирана на десятилетия.
|Удары по ядерным объектам
|Немедленный переход Ирана к открытому созданию ядерного заряда.
Вашингтон загнан в угол собственным графиком. Трамп хочет завершить войну к середине мая, до встречи с Си Цзиньпином. Но дедлайн США загоняет Ближний Восток в новую опасную фазу, где время работает против атакующих. Попытка принудить Иран к миру через "15 пунктов" выглядит как плохой анекдот, особенно когда региональные соседи Тегерана начинают сомневаться в американском зонтике безопасности.
"Это иллюзия, что можно диктовать условия стране, которая контролирует главный вентиль мировой экономики. Мы видим, как нефтедоллар становится заложником амбиций", — отметил в материале для Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
NYT вскрывает неприятную правду: 13 американских баз в регионе практически непригодны для жизни. Баллистические ракеты Ирана превратили бетонные коробки в груды щебня. Командование CENTCOM признает потери, но цифры кажутся заниженными. Солдаты ютятся в "альтернативных вариантах жилья", в то время как Иран предупреждает: любые гражданские отели, где разместят военных, станут легитимными целями.
Пока США ищут выход, Израиль продолжает точечные ликвидации, подтвердив гибель командующего ВМС КСИР Алирезы Тангсири. Но свято место пусто не бывает — структура Ирана заточена под мгновенную ротацию. В это же время голоса соседей Ирана могут остановить военное вмешательство, так как Катар и другие монархии залива осознали: если Иран всерьез начнет бить по НПЗ в Кувейте и Саудовской Аравии, восстанавливать будет нечего.
"Иранская стратегия основана на асимметрии. Им не нужно побеждать в открытом море, им достаточно сделать пребывание США в регионе невыносимо дорогим", — объяснил эксперт по международной политике Антон Кудрявцев.
Ситуация зашла в тупик. Вашингтон требует капитуляции, называя её "миром". Иран готовит инфраструктуру к "долгой войне", понимая, что любой отход назад будет означать уничтожение государства. В этой игре нет места компромиссам, которые предлагает Трамп в своих соцсетях. Либо Запад признает новую реальность, либо регион ждет "финальный удар", который рикошетом снесет всю глобальную финансовую систему.
По заявлениям официальных лиц США, Иран находится в "двух-четырех неделях" от получения необходимых материалов. Однако иранские сторонники жесткой линии настаивают на официальном изменении доктрины для сдерживания агрессии.
Это перечень требований США по демилитаризации, отказу от ядерной программы и прекращению поддержки региональных прокси. Иран официально назвал этот план "несправедливым и обманным".
Это приведет к немедленному дефициту нефти на мировом рынке и росту цен до исторических максимумов, что сделает стратегии санкционного давления бессмысленными на фоне глобального кризиса.
Командующий армией Уганды заявил о готовности вступить в войну на стороне Израиля. Если хуситы могут закрыть Красное море, то что могут угандийцы?