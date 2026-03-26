Ядерный щит куется в спешке: консерваторы Тегерана отвергли дипломатию Запада навсегда

Вашингтон пытается играть в шахматы на Ближнем Востоке, но доски уже нет. Она сгорела. Белый дом выкатил Ирану ультиматум из 15 пунктов, пока Трамп рассуждает о "подарках" в виде нефтяных танкеров. Тегеран в ответ не просто повышает ставки — он меняет правила игры. Внутри Исламской республики звучит голос "ястребов": хватит дипломатии, пора доставать ядерный козырь. Система больше не верит обещаниям Запада.

Фото: Designed by Freepik

Ядерный ультиматум Тегерана: конец эпохи сдержанности

Иранские консерваторы больше не шепчутся в кулуарах. Они кричат. Reuters сообщает: после гибели высшего руководства в феврале, влияние Корпуса стражей исламской революции (КСИР) стало абсолютным. Основной тезис прост: только наличие ядерного оружия остановит конвейер американо-израильских ударов. Это логика выживания. Если тебя бьют тяжелым молотом, ты не просишь пощады — ты строишь щит, который невозможно пробить.

"Дипломатия не остановилась. Если в США возобладает реализм, то путь вперед может быть найден", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Тегеран уже официально отверг план Вашингтона, назвав его односторонним и десиптионым (обманным). Вместо этого республика демонстрирует готовность к формированию принципиально иной архитектуры отношений в Евразии. Иранские лидеры прямо заявляют: их не удастся "одурачить снова". Пока Трамп утверждает, что Иран был в шаге от бомбы еще в июне, Тегеран методично зарывается в землю на острове Харг, превращая крупнейший нефтяной хаб в неприступную крепость.

Тактика Трампа: "Финальный удар" или блеф на танкерах?

Дональд Трамп на заседании кабинета министров выглядел как торговец, который пытается продать битую машину по цене новой. Он хвастался "подарком" от Тегерана — якобы восемь танкеров с нефтью получили добро на проход через Ормузский пролив. Проблема в том, что радары Bloomberg этих судов не видят. Параллельно с этим глава Пентагона Пит Хегсет выдает базу: "Министерство войны продолжит вести переговоры с помощью бомб".

Опция "Финального удара" Прогноз последствий Блокада острова Харг Коллапс мировых цен на нефть, ответные удары по саудовским НПЗ. Захват островов в проливе Прямое столкновение с миллионной армией Ирана на десятилетия. Удары по ядерным объектам Немедленный переход Ирана к открытому созданию ядерного заряда.

Вашингтон загнан в угол собственным графиком. Трамп хочет завершить войну к середине мая, до встречи с Си Цзиньпином. Но дедлайн США загоняет Ближний Восток в новую опасную фазу, где время работает против атакующих. Попытка принудить Иран к миру через "15 пунктов" выглядит как плохой анекдот, особенно когда региональные соседи Тегерана начинают сомневаться в американском зонтике безопасности.

"Это иллюзия, что можно диктовать условия стране, которая контролирует главный вентиль мировой экономики. Мы видим, как нефтедоллар становится заложником амбиций", — отметил в материале для Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Пепел на базах: масштаб разрушений инфраструктуры США

NYT вскрывает неприятную правду: 13 американских баз в регионе практически непригодны для жизни. Баллистические ракеты Ирана превратили бетонные коробки в груды щебня. Командование CENTCOM признает потери, но цифры кажутся заниженными. Солдаты ютятся в "альтернативных вариантах жилья", в то время как Иран предупреждает: любые гражданские отели, где разместят военных, станут легитимными целями.

Пока США ищут выход, Израиль продолжает точечные ликвидации, подтвердив гибель командующего ВМС КСИР Алирезы Тангсири. Но свято место пусто не бывает — структура Ирана заточена под мгновенную ротацию. В это же время голоса соседей Ирана могут остановить военное вмешательство, так как Катар и другие монархии залива осознали: если Иран всерьез начнет бить по НПЗ в Кувейте и Саудовской Аравии, восстанавливать будет нечего.

"Иранская стратегия основана на асимметрии. Им не нужно побеждать в открытом море, им достаточно сделать пребывание США в регионе невыносимо дорогим", — объяснил эксперт по международной политике Антон Кудрявцев.

Ситуация зашла в тупик. Вашингтон требует капитуляции, называя её "миром". Иран готовит инфраструктуру к "долгой войне", понимая, что любой отход назад будет означать уничтожение государства. В этой игре нет места компромиссам, которые предлагает Трамп в своих соцсетях. Либо Запад признает новую реальность, либо регион ждет "финальный удар", который рикошетом снесет всю глобальную финансовую систему.

Ответы на популярные вопросы о конфликте Ирана и США

Действительно ли Иран близок к созданию ядерного оружия?

По заявлениям официальных лиц США, Иран находится в "двух-четырех неделях" от получения необходимых материалов. Однако иранские сторонники жесткой линии настаивают на официальном изменении доктрины для сдерживания агрессии.

Что такое "15 пунктов" плана Трампа?

Это перечень требований США по демилитаризации, отказу от ядерной программы и прекращению поддержки региональных прокси. Иран официально назвал этот план "несправедливым и обманным".

Какие последствия закрытия Ормузского пролива?

Это приведет к немедленному дефициту нефти на мировом рынке и росту цен до исторических максимумов, что сделает стратегии санкционного давления бессмысленными на фоне глобального кризиса.

