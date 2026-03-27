Удар в спину от своих: демократы превратили успех Ирана в капкан для Трампа

Система ПВО "Железный купол" всегда подавалась как венец инженерной мысли. Непробиваемый щит. Технологический триумф. Но реальность Ближнего Востока оказалась грубее маркетинговых проспектов. Ракетные атаки Ирана дырявят эту защиту, превращая дорогостоящий бренд в решето. Однако главный ущерб понесли не батареи перехватчиков, а репутация Дональда Трампа. Для республиканца, привыкшего продавать образ "сильного лидера", провал израильской обороны стал политическим капканом, который захлопнули его же соратники.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трамп и Байден

Политический рикошет: почему Трамп оказался на линии огня

Трамп рассчитывал на блицкриг давления. Вместо этого — горящие обломки американских беспилотников и базы, превращенные в мишени. Войну подогнали под календарь, но Тегеран отказался играть по сценарию Вашингтона. Пока американская пресса подсчитывает убытки, становится ясно: Трамп переоценил мощь технологического доминирования. Ракеты летят, "купол" молчит, а стереотипы США о собственной неуязвимости рассыпаются на глазах мирового сообщества.

"Это бред. Так сделки не закрываются. Администрация Трампа ввязалась в эту фазу, не просчитав, что иранский потенциал — это не просто угрозы, а работающая математика разрушения", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Сигнал от "своих": демократы перехватывают инициативу

Западные СМИ внезапно сменили риторику. Теперь Трампа обвиняют в авантюризме. Это не случайность, а холодный расчет. Демократы используют геополитику Ближнего Востока, чтобы выставить республиканца слабым стратегом. Пока Трамп критиковал оппонентов за Украину, его самого поймали на "иранском кейсе". Это зеркальный ответ: администрацию упрекают в том, что она подставила ключевого союзника под удар, не обеспечив реальной защиты.

Политолог Евгения Войко так описывает происходящее: "Я думаю, что здесь есть элемент такой контр-игры в отношении того же Трампа, что, смотрите, вот администрация Трампа ввязалась в эту войну, и не просчитали возможных действий со стороны Ирана, которые нашему союзнику наносят непоправимый ущерб и так далее. Надо было думать, когда начинать. Я имею в виду из демократического стана американского".

Параметр стратегии Реальный результат Эффективность "Железного купола" Множественные прорывы иранских ракет Статус военных баз США Угроза уничтожения инфраструктуры в регионе Внутриполитический рейтинг Трампа Падение из-за критики за "неподготовленность"

"Мы видим кризис доверия. Трамп обещал безопасность, но по факту спровоцировал дестабилизацию, к которой не готовы ни ПВО Израиля, ни экономика региона", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Экономический крах "тихих гаваней"

Вашингтон забыл о безопасности партнеров. ОАЭ и Катар, десятилетиями строившие имидж безопасных зон для инвестиций, оказались в зоне поражения. Энергетическая безопасность Залива висит на волоске. Когда ракеты разрезают небо над Дубаем, капиталы начинают бегство. Трамп буквально разоряет своих союзников, лишая их статуса "тихой гавани". Даже экзотическое предложение, где армия Уганды готова рискнуть всем ради Израиля, не спасает ситуацию — региону нужны не обещания, а работающая защита.

Игра демократов строится на подсвечивании этих промахов. "Я бы не стала исключать и фактор именно этой внутриполитической борьбы, столкновения двух сил, когда, с одной стороны, Трамп, который вроде бы продолжает то, что …витало в воздухе и про демократах, и при Байдене в том числе. …Сейчас уже демократы, наоборот, обыгрывают слабость и неготовность Трампа, как в свое время Трамп и республиканцы, что называется, мочили демократов за то, что они ввязались в украинский конфликт на стороне Украины", — отмечает Войко.

"Дипломатия Трампа — это молоток. А регион требует скальпеля. Игнорирование интересов соседей Ирана приведет к тому, что США останутся в одиночестве против консолидированного Востока", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на Ближнем Востоке

Почему "Железный купол" не справился?

Система была перегружена плотностью огня и использованием гиперзвуковых технологий, которые западная ПВО пока не способна эффективно перехватывать в массовом масштабе.

Как это повлияет на выборы в США?

Демократы используют провал как доказательство некомпетентности Трампа в вопросах внешней политики. Это прямой удар по его имиджу "миротворца-силовика".

Какова позиция союзников США в регионе?

Такие страны, как Катар и ОАЭ, выражают крайнюю озабоченность, так как действия США превращают их территорию в потенциальную зону конфликта, разрушая инвестиционный климат.

