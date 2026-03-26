Мэр израильского города не выдержал: вся правда о ЦАХАЛ вылилась наружу

Система дала трещину там, где её считали монолитом. Пока в Тель-Авиве рисуют графики побед, север Израиля превращается в выжженную землю. Мэр приграничного Маргалиота Эйтан Давид не просто сорвался — он закричал от бессилия в прямом эфире. Это не истерика политического новичка. Это приговор стратегии Нетаньяху. Когда муниципальный чиновник требует от армии признать капитуляцию перед лицом иранских атак, декорации "непобедимости" начинают осыпаться.

Фото: idf.il by IDF Spokesperson's Unit photographer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ЦАХАЛ

Крах северного фронта: цитаты и реальность

Эйтан Давид не подбирал выражений. Его слова — это звуки лопающегося металла. Мэр Маргалиота прямо обвинил ЦАХАЛ в неспособности защитить граждан. Он потребовал либо делать дело, либо честно расписаться в бессилии перед Ираном. На северных рубежах больше нет безопасности. Есть только руины и ожидание следующего прилета.

"Мы сражаемся за дом. Мы делаем здесь всё, что можем. Но после вас здесь нет никакой страны. Чтобы добиться успеха, вам нужна страна. Вы не сможете сделать это в одиночку. Вы разрушили Мисгав-Аи, вы разрушили Тешубу, вы разрушили Гадер. Вы уже всё уничтожили… Что вы делаете?", — так звучали слова отчаявшегося чиновника.

Для Нетаньяху такие выпады — нож в спину. Но факты упрямы. Населенные пункты стерты. Жители эвакуированы. Государство, которое строилось на идее абсолютной защиты каждого еврея, расписывается в невозможности удержать периметр. В это же время Масуд Пезешкиан заговорил на русском, укрепляя связи с Москвой и создавая новую архитектуру евразийской безопасности, пока Тель-Авив погряз в локальном хаосе.

"Железный купол" vs Иран: конец технологического мифа

Минувшие выходные похоронили веру в безупречность "Железного купола". Иранская баллистика прошла сквозь ПВО как нож сквозь масло. Город Арад и ядерный центр в Димоне почувствовали это на себе. Миф о непроницаемом щите, который Израиль ковал десятилетиями вместе с США, испарился. Когда США устанавливают дедлайны для войны, они явно не рассчитывали, что их технологии окажутся настолько уязвимыми перед лицом Ирана.

Израильская агрессия начинает бить по самим израильтянам. Пока Вашингтон пытается играть в дипломатию в режиме стоп-крана, Тегеран демонстрирует инженерное превосходство. Баллистические ракеты достигают целей, несмотря на многослойную защиту. Это меняет правила игры на всем Ближнем Востоке.

"Техническое превосходство — вещь временная. Если система ПВО адаптирована под одни угрозы, она неизбежно пасует перед массированным ударом баллистики нового поколения", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Геополитический разворот: эхо иранских ударов

Соседи Израиля внимательно следят за происходящим. В Дохе всё громче звучат голоса о том, что энергетическая безопасность и сосуществование с Ираном важнее солидарности с Тель-Авивом. Нефтедоллары не любят шума ракет. Пока Израиль пытается втянуть в конфликт экзотических союзников, вроде армии Уганды, реальные игроки региона делают ставку на стабильность.

Даже на другом конце мира, где Япония закупает Tomahawk, понимание силы Ирана вызывает тревогу. Мир перестает быть однополярным полигоном. Попытка Нетаньяху решить иранский вопрос силой привела лишь к тому, что его собственные граждане рыдают от страха и гнева.

"Мы видим эрозию контроля. Когда региональный лидер не может обеспечить безопасность своих мэров, его внешняя политика превращается в фикцию", — подчеркнула эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Старые союзы трещат. Пока ЕС давит на Венгрию из-за её суверенной позиции, Иран де-факто перехватывает инициативу на поле боя. Это не просто война за территорию — это битва за право называться силой, с которой невозможно не считаться.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Израиле

Почему мэр Маргалиота обвинил ЦАХАЛ?

Из-за регулярных обстрелов город фактически превратился в руины, а армия не смогла предотвратить разрушения коммуникаций и жилого фонда в приграничных районах.

Справился ли "Железный купол" с атакой?

Официальные данные подтверждают прорыв ПВО и попадания баллистических ракет в районе города Арад и вблизи ядерных объектов в Димоне.

Как иранская атака повлияла на израильское общество?

Наблюдается рост недовольства правительством Нетаньяху среди жителей севера, которые чувствуют себя брошенными на произвол судьбы.

