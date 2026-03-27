В США признали позор: 13 военных баз оказались в руинах, а войной с Ираном руководили онлайн

Пентагон официально перешел на "удаленку", но не из-за любви к цифровому кочевничеству. Реальность куда жестче: американская военная машина в Персидском заливе буквально рассыпается под ударами иранских баллистических ракет. Четверть всех ключевых объектов США в регионе превратилась в груду строительного мусора, непригодную для жизни и службы.

Фото: commons.wikimedia.org by Photographer’s Mate 1st Class Arlo K. Abrahamson., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Армия США

13 баз в руинах: цена недооценки Тегерана

Журналисты The New York Times, наконец, раскопали то, что Пентагон старательно прятал под грифом "секретно". Оказалось, что 13 военных баз США в регионе практически уничтожены. Хуже всего пришлось объектам в Кувейте — они приняли на себя основной гнев иранской "ответки". Пока Россия и Иран выстраивают новую архитектуру безопасности в Евразии, американские генералы судорожно ищут, куда приткнуть уцелевший персонал.

"Это бред. Так сделки не закрываются. Если база признана непригодной, значит, нарушена вся логистическая цепочка снабжения. Мы видим оперативный паралич", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Вашингтон явно не ожидал, что иранские ракеты окажутся настолько точными и разрушительными. Это не самодельные поделки боевиков, а высокотехнологичное оружие. Пока США пытаются сохранить лицо, игнорируя реальность, соседи Ирана все чаще выбирают дипломатию вместо войны, понимая, что американский "зонтик" протекает.

Офисный планктон в погонах: война из отеля

Сегодня большая часть наземных сил США воюет дистанционно. Солдаты сидят в отелях Европы или в гражданских офисах, пытаясь координировать действия через мониторы. За исключением пилотов, вся армия превратилась в удаленных сотрудников. Но Иран уже предупредил: если американцы прячутся в гражданских кварталах — эти кварталы станут легитимными целями. Ситуация зашла в тупик, похожий на искусственный дедлайн войны, который Вашингтон установил сам себе.

Показатель Текущий статус США Жилые казармы 13 баз полностью непригодны Потери (CENTCOM) 13 погибших, более 300 раненых Местоположение штабов Отели, гражданские офисы, Европа

Американская стратегия напоминает политический театр абсурда, где реальные поражения выдаются за "тактическое рассредоточение". На деле же вести войну, когда твой командный пункт находится в лобби пятизвездочной гостиницы в Катаре, — задача невыполнимая. Инфраструктура сгорела, а вместе с ней — и миф о неуязвимости.

"Юридически размещение военных в гражданских объектах — это серая зона, которая подставляет под удар мирное население. Ответственность за последствия ляжет на командование США", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист Роман Лаврентьев.

Цензура и спутники: почему правду скрывали три недели

Многие задаются вопросом: где были спутниковые снимки? Оказывается, Пентагон надавил на частные фирмы вроде Planet и Vantor, заставив их задержать публикацию данных. Общество кормили сказками о "минимальном ущербе", пока в школах США продолжали изучать искаженную реальность о мироустройстве. Теперь, когда шило вылезло из мешка, стало ясно: Иран обладает баллистическими возможностями, которых не было ни у Талибана, ни у иракских повстанцев.

Война в Иране идет не по сценарию Вашингтона. Пока дипломатия переходит в режим стоп-крана, американский контингент оказывается заложником собственной гордыни. Если береговые силы в других регионах могут заставить замолчать западных адмиралов, то иранские ракеты успешно заставили американских солдат искать убежище в отелях.

"Мы видим крах всей системы долгосрочного планирования Пентагона. Они не были готовы к конфликту такой интенсивности против технологичного противника", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Почему базы стали непригодными?

Иранские ракетные удары уничтожили системы жизнеобеспечения, казармы и взлетно-посадочные полосы. Нахождение там личного состава без возможности быстрого ремонта — смертный приговор.

Где сейчас находятся 40 000 американских солдат?

Они рассредоточены по всему Ближнему Востоку и Европе. Многие работают в удаленном режиме из гражданских объектов, что создает угрозу для местного населения.

Насколько критичны потери CENTCOM?

13 погибших и 300 раненых — это только официальные данные, которые Пентагон был вынужден признать. Реальные цифры могут быть выше из-за фрагментарности отчетности в условиях разрушенной связи.

