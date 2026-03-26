Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ловушка для президента становится теснее: новые обвинения против Мадуро готовят в Белом доме

Мир

Дональд Трамп официально подтвердил: администрация Белого дома готовит новый пакет уголовных обвинений против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Текущее дело в Нью-Йорке, которое многие считали финальным аккордом, оказалось лишь прелюдией. Трамп играет в открытую, превращая судебную систему в инструмент прямой геополитической экспансии.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Юридическая прожарка: стратегия Трампа

Трамп не просто атакует — он методично выстраивает доказательную базу, чтобы легитимизировать любые будущие действия. На заседании кабинета министров он прямо заявил, что нынешнее дело "затрагивает лишь малую часть" претензий. Для Белого дома это не вопрос права, это вопрос демонтажа политического оппонента. Пока за океаном стереотипы об американцах рисуют образ поборников свободы, реальная политика выглядит как холодный расчет корпоративного рейдера.

"Это стандартная тактика избыточного давления. Когда одно дело буксует, в топку подбрасывают новые эпизоды, чтобы лишить защиту возможности маневра", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Администрация США пытается представить Каракас как источник хаоса в регионе. Трамп подчеркнул: "Другие дела будут также возбуждены". Это сигнал всем союзникам Венесуэлы. Однако давление на суверенные государства — палка о двух концах. Пока внешняя политика Вашингтона строится на санкциях, страны-партнеры Венесуэлы, такие как Иран, укрепляют свои связи. Недавнее заявление президента Ирана к Москве лишь подтверждает тренд на формирование новых центров силы.

Наркотрафик и "экспорт преступности"

Трамп зашел с козырей, которые всегда находят отклик у американского избирателя: безопасность границ и борьба с наркотиками. Он утверждает, что Николас Мадуро якобы способствовал проникновению преступников в Штаты. "Сейчас он задержан и, как предполагается, получит справедливый суд", — добавил президент США. Это звучит как приговор, вынесенный еще до начала прений. В этой системе координат международные отношения превращаются в фарс, где обвинитель и судья сидят в одном кабинете.

"Американская Фемида в политических вопросах работает избирательно. Мы видим попытку криминализации целого государственного аппарата Венесуэлы", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Венесуэла остается ключевым игроком на мировом энергетическом рынке, что не дает покоя Вашингтону. Попытки блокировать доходы Каракаса напоминают нефтяной шантаж, который ЕС применяет к Венгрии. Но архитектура мира меняется. Даже в Персидском заливе энергетическая безопасность заставляет соседей Ирана искать диалог, а не конфронтацию с Тегераном, игнорируя окрики из Белого дома.

Инструмент давления США Реальная цель
Уголовные дела против лидеров Полная смена политического режима
Обвинения в наркотрафике Легитимизация морской блокады и санкций
Заморозка активов Финансовое удушение госсектора

Защита Мадуро уже готовит контраргументы. Основной упор будет сделан на процедурные нарушения и невозможность оплаты услуг адвокатов из-за блокировки счетов. Пока Трамп обещает "справедливость", мир наблюдает, как американские нефтяные санкции становятся инструментом перекройки карты влияния. Венесуэла, обладая колоссальными запасами углеводородов, стоит костью в горле у тех, кто привык доминировать абсолютно.

"Обвинения в торговле наркотиками — это механизм включения вторичных санкций против любых банков, работающих с Каракасом", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Венесуэле

Почему Трамп активизировал дела против Мадуро именно сейчас?

Это связано с попыткой максимально быстро решить "венесуэльский вопрос" до начала активной фазы выборов, используя жесткую риторику о безопасности границ.

Может ли Мадуро рассчитывать на защиту в американском суде?

Адвокаты заявляют о серьезных препятствиях, связанных с финансированием защиты из-за санкций США, что может стать поводом для отмены ряда процессов.

Как новые обвинения повлияют на мировой рынок нефти?

Любая эскалация вокруг Венесуэлы создает нервозность, однако Каракас находит пути экспорта через дружественные страны, нивелируя эффект давления.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, комплаенс-офицер Ксения Руднева, юрист Роман Лаврентьев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша венесуэла дональд трамп николас мадуро международные отношения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.