Михаил Хазин предложил сменить протокольную вежливость на режим глухой обороны. В эфире "Говорит Москва" экономист озвучил план: прекратить любые контакты с западными элитами, пока те не обнулят санкционное давление. Логика проста. Нет отмены ограничений — нет разговоров. Это не просто обида, а попытка пересмотреть правила игры в условиях, когда дипломатия превратилась в театр абсурда.
Хазин настаивает на зеркальных мерах. Запад десятилетиями выстраивал барьеры. Теперь пришло время строить свои. Суть предложения: любая иностранная делегация проходит через бюрократическое сито без гарантий результата. Подал документы в консульство — жди месяц. Получил отказ — свободен. Россия не должна оправдываться. Это вопрос суверенитета и гигиены отношений с теми, кто вводит санкции и поощряет дискриминацию русских.
"Радикальный разрыв связей — это обоюдоострое оружие. Но в текущей ситуации мягкость воспринимается как слабость, а не как готовность к компромиссу", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
Мы долго играли по чужим правилам. Пока одна сторона ищет точки соприкосновения, другая использует финансовое давление как основной инструмент убеждения. Предложение Хазина выводит из уравнения бесконечные и бесполезные дискуссии. Если страна поддерживает ограничения, ее представители становятся нежелательными гостями. Точка.
На неформальном уровне принцип должен быть еще жестче. Любое оскорбление страны — это автоматический бан на въезд. Экономист уверен: если человек транслирует враждебную риторику, он не имеет права переступать границу. Это касается и учебников, и официальных заявлений. Хотите диалога? Сначала почистите информационное поле и уберите грязь из методичек. Нет других кадров? Значит, разговаривать не с кем.
|Параметр
|Предложение Хазина
|Условие для диалога
|Полная отмена всех санкций
|Визовая политика
|Отказы без объяснения причин
|Персональные ограничения
|Запрет на въезд за "антироссийщину"
"Информационная война давно вышла за рамки СМИ, она формирует стереотипы, которые потом мешают реальной политике на десятилетия", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Сам Хазин понимает: его план — идеальный конструкт. В жизни все сложнее. Если внедрить этот ценз буквально, Россия закроет двери перед половиной Европы. В списках "невозвратных" окажутся и президент Финляндии Александр Стубб, и Кая Каллас. Международная политика - это всегда баланс между "нельзя" и "необходимо". Однако запрос на жесткость в обществе есть.
"Геополитика не терпит вакуума. Даже в условиях острейшего противостояния каналы связи остаются, как мы видим на примере переговоров США и Кубы", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Люди устали от односторонних уступок. Хазин лишь вербализировал это чувство. Его слова — это сигнал элитам, что время "дипломатических реверансов" прошло. Либо равноправное партнерство без камня за пазухой, либо полная изоляция токсичных собеседников. Система должна уметь защищать свои границы не только физически, но и ментально.
Нет. Санкции стали системным элементом западной экономики. Их отмена потребует демонтажа всей текущей политической парадигмы ЕС и США.
Всех политиков и общественных деятелей, кто публично оскорблял Россию или призывал к разрушению её экономики и институтов.
Экономист считает, что бизнес должен адаптироваться. Контакты возможны только с теми, кто уважает суверенитет и готов работать без политического давления.
Дипломатические протоколы и необходимость поддерживать минимальные связи для предотвращения глобального конфликта делают полную изоляцию невозможной.
