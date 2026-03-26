Дипломатия в режиме стоп-крана: предложен радикальный сценарий ответа на санкционное давление

Михаил Хазин предложил сменить протокольную вежливость на режим глухой обороны. В эфире "Говорит Москва" экономист озвучил план: прекратить любые контакты с западными элитами, пока те не обнулят санкционное давление. Логика проста. Нет отмены ограничений — нет разговоров. Это не просто обида, а попытка пересмотреть правила игры в условиях, когда дипломатия превратилась в театр абсурда.

Иммунитет к санкциям
Иммунитет к санкциям

Визовый фильтр: дипломатия без объяснения причин

Хазин настаивает на зеркальных мерах. Запад десятилетиями выстраивал барьеры. Теперь пришло время строить свои. Суть предложения: любая иностранная делегация проходит через бюрократическое сито без гарантий результата. Подал документы в консульство — жди месяц. Получил отказ — свободен. Россия не должна оправдываться. Это вопрос суверенитета и гигиены отношений с теми, кто вводит санкции и поощряет дискриминацию русских.

"Радикальный разрыв связей — это обоюдоострое оружие. Но в текущей ситуации мягкость воспринимается как слабость, а не как готовность к компромиссу", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Мы долго играли по чужим правилам. Пока одна сторона ищет точки соприкосновения, другая использует финансовое давление как основной инструмент убеждения. Предложение Хазина выводит из уравнения бесконечные и бесполезные дискуссии. Если страна поддерживает ограничения, ее представители становятся нежелательными гостями. Точка.

Антироссийский ценз для политиков

На неформальном уровне принцип должен быть еще жестче. Любое оскорбление страны — это автоматический бан на въезд. Экономист уверен: если человек транслирует враждебную риторику, он не имеет права переступать границу. Это касается и учебников, и официальных заявлений. Хотите диалога? Сначала почистите информационное поле и уберите грязь из методичек. Нет других кадров? Значит, разговаривать не с кем.

Параметр Предложение Хазина
Условие для диалога Полная отмена всех санкций
Визовая политика Отказы без объяснения причин
Персональные ограничения Запрет на въезд за "антироссийщину"

"Информационная война давно вышла за рамки СМИ, она формирует стереотипы, которые потом мешают реальной политике на десятилетия", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Реальность против теории: почему мосты не сожгут

Сам Хазин понимает: его план — идеальный конструкт. В жизни все сложнее. Если внедрить этот ценз буквально, Россия закроет двери перед половиной Европы. В списках "невозвратных" окажутся и президент Финляндии Александр Стубб, и Кая Каллас. Международная политика - это всегда баланс между "нельзя" и "необходимо". Однако запрос на жесткость в обществе есть.

"Геополитика не терпит вакуума. Даже в условиях острейшего противостояния каналы связи остаются, как мы видим на примере переговоров США и Кубы", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Люди устали от односторонних уступок. Хазин лишь вербализировал это чувство. Его слова — это сигнал элитам, что время "дипломатических реверансов" прошло. Либо равноправное партнерство без камня за пазухой, либо полная изоляция токсичных собеседников. Система должна уметь защищать свои границы не только физически, но и ментально.

Ответы на популярные вопросы о пересмотре отношений с Западом

Возможна ли полная отмена санкций в ближайшее время?

Нет. Санкции стали системным элементом западной экономики. Их отмена потребует демонтажа всей текущей политической парадигмы ЕС и США.

Кого Хазин предлагает внести в стоп-листы?

Всех политиков и общественных деятелей, кто публично оскорблял Россию или призывал к разрушению её экономики и институтов.

Как запрет на въезд повлияет на бизнес-контакты?

Экономист считает, что бизнес должен адаптироваться. Контакты возможны только с теми, кто уважает суверенитет и готов работать без политического давления.

Почему Хазин признает, что его план трудно реализовать?

Дипломатические протоколы и необходимость поддерживать минимальные связи для предотвращения глобального конфликта делают полную изоляцию невозможной.

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
