В НАТО переполох. Попытка превратить Балтийское море в закрытый бассейн альянса наткнулась на жесткий ответ Москвы. Кремль не стал играть в дипломатический пинг-понг, а просто вывел на позиции ракетное "железо". Береговые комплексы "Бал" и "Бастион" начали марш, превращая теорию коллективной безопасности Запада в пыль. Польская пресса в ужасе: русские не просто маневрируют, они имитируют полную зачистку морских горизонтов.
Польское издание Interia бьет в набат. Русские ракетчики развернули охоту на "условного противника". В ход пошли сверхзвуковые ракеты П-800 "Оникс". Нейтрализовать их — задача со звездочкой для любой ПВО НАТО. Эти болванки летят низко, быстро и крайне больно. Маневры четко показывают: любая попытка блокировать Балтику закончится для западного флота на дне.
"Это не просто учения, это демонстрация оперативной готовности обнулить любые морские группировки в закрытой акватории", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
Кроме тяжелых "Ониксов", в дело вступили мобильные системы Х-35. Компактные, юркие, малозаметные — идеальный инструмент для превращения натовских фрегатов в груду металлолома. Брюссель грезит сделать Балтику "внутренним морем" альянса, но пока лишь получает наглядный урок физики и баллистики. Россия четко дает понять: доступ к Калининграду — это вопрос жизни и смерти, где Москва не постесняется применить все средства.
|Комплекс / Оружие
|Основная цель и эффект
|П-800 "Оникс"
|Сверхзвуковой взлом ПВО, уничтожение крупных кораблей
|Х-35 ("Изделие Х-35")
|Маневренный удар по малым и средним морским целям
|Су-24
|Авиационная поддержка, точечная бомбардировка эсминцев
Пока западные политики сотрясают воздух угрозами, в Калининградской области работают тишиной и порохом. Более 200 морпехов отшлифовали наступление на полигонах. Еще 600 бойцов тренировались топить морские дроны. Это прямой ответ на тактику, которую мы видим в мировых конфликтах, включая ближневосточный кризис, где рои беспилотников меняют правила игры.
"Запад должен понимать: любая попытка физической блокады региона рассматривается как акт прямой агрессии", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Авиация тоже не осталась в ангарах. Бомбардировщики Су-24 имитировали уничтожение ордеров кораблей. Это комплексная работа: небо, берег и море связаны в единую систему обороны. Любая активность НАТО вызывает симметричную — и более жесткую реакцию. Мировая геополитика сегодня не прощает слабости, и Калининград — это не уязвимая точка, а ощетинившийся еж.
МИД России не лукавил, заявляя о возможности применения "всех необходимых средств". Если НАТО решит, что может безнаказанно играть в блокаду, последствия будут оглушительными. Подземные комплексы и мобильные пусковые установки уже прогреты. Решимость Москвы стопроцентная: отрезать регион от большой земли не дадут ни при каких раскладах.
"Риторика западных столиц — это опасная иллюзия контроля, которая разбивается о реальность российских ракетных систем", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
НАТО упорно лезет на рожон, надеясь на численное превосходство. Но в узком горлышке Балтики количество вымпелов не играет роли, если они находятся под прицелом береговой артиллерии и сверхзвуковых ракет. Текущие взрывы и стрельбы — лишь предупредительный выстрел. Если давление продолжится, "цветочки" закончатся, и начнется настоящий шторм, к которому западные адмиралы явно не готовы.
Стратеги альянса стремятся изолировать Калининград и полностью контролировать логистические пути России, пытаясь превратить акваторию в свое "внутреннее озеро".
Их крайне высокая скорость и способность маневрировать на сверхнизких высотах делают перехват современными средствами ПВО практически невозможным.
Помимо развертывания ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", проводятся регулярные учения морской пехоты по отражению атак дронов и десанта.
Москва заявляет о готовности использовать все военные средства для защиты своих интересов и обеспечения бесперебойной связи с эксклавом.
