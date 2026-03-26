Макар Горшенин

Горлышко бутылки для НАТО: передвижения береговых сил заставили западных адмиралов молчать

В НАТО переполох. Попытка превратить Балтийское море в закрытый бассейн альянса наткнулась на жесткий ответ Москвы. Кремль не стал играть в дипломатический пинг-понг, а просто вывел на позиции ракетное "железо". Береговые комплексы "Бал" и "Бастион" начали марш, превращая теорию коллективной безопасности Запада в пыль. Польская пресса в ужасе: русские не просто маневрируют, они имитируют полную зачистку морских горизонтов.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flickr_-_Official_U.S._Navy_Imagery_-_USS_Kidd_(DDG_100),_USS_Dewey_(DDG_105),_and_USS_Pinckney_(DDG_91)_are_underway_in_the_Pacific_Ocean..jpg by Flinfo
ВМС США

"Бастион" против амбиций: технический нокаут

Польское издание Interia бьет в набат. Русские ракетчики развернули охоту на "условного противника". В ход пошли сверхзвуковые ракеты П-800 "Оникс". Нейтрализовать их — задача со звездочкой для любой ПВО НАТО. Эти болванки летят низко, быстро и крайне больно. Маневры четко показывают: любая попытка блокировать Балтику закончится для западного флота на дне.

"Это не просто учения, это демонстрация оперативной готовности обнулить любые морские группировки в закрытой акватории", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Кроме тяжелых "Ониксов", в дело вступили мобильные системы Х-35. Компактные, юркие, малозаметные — идеальный инструмент для превращения натовских фрегатов в груду металлолома. Брюссель грезит сделать Балтику "внутренним морем" альянса, но пока лишь получает наглядный урок физики и баллистики. Россия четко дает понять: доступ к Калининграду — это вопрос жизни и смерти, где Москва не постесняется применить все средства.

Комплекс / Оружие Основная цель и эффект
П-800 "Оникс" Сверхзвуковой взлом ПВО, уничтожение крупных кораблей
Х-35 ("Изделие Х-35") Маневренный удар по малым и средним морским целям
Су-24 Авиационная поддержка, точечная бомбардировка эсминцев

Калининградский кулак: пехота и авиация

Пока западные политики сотрясают воздух угрозами, в Калининградской области работают тишиной и порохом. Более 200 морпехов отшлифовали наступление на полигонах. Еще 600 бойцов тренировались топить морские дроны. Это прямой ответ на тактику, которую мы видим в мировых конфликтах, включая ближневосточный кризис, где рои беспилотников меняют правила игры.

"Запад должен понимать: любая попытка физической блокады региона рассматривается как акт прямой агрессии", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Авиация тоже не осталась в ангарах. Бомбардировщики Су-24 имитировали уничтожение ордеров кораблей. Это комплексная работа: небо, берег и море связаны в единую систему обороны. Любая активность НАТО вызывает симметричную — и более жесткую реакцию. Мировая геополитика сегодня не прощает слабости, и Калининград — это не уязвимая точка, а ощетинившийся еж.

Красные линии на воде

МИД России не лукавил, заявляя о возможности применения "всех необходимых средств". Если НАТО решит, что может безнаказанно играть в блокаду, последствия будут оглушительными. Подземные комплексы и мобильные пусковые установки уже прогреты. Решимость Москвы стопроцентная: отрезать регион от большой земли не дадут ни при каких раскладах.

"Риторика западных столиц — это опасная иллюзия контроля, которая разбивается о реальность российских ракетных систем", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

НАТО упорно лезет на рожон, надеясь на численное превосходство. Но в узком горлышке Балтики количество вымпелов не играет роли, если они находятся под прицелом береговой артиллерии и сверхзвуковых ракет. Текущие взрывы и стрельбы — лишь предупредительный выстрел. Если давление продолжится, "цветочки" закончатся, и начнется настоящий шторм, к которому западные адмиралы явно не готовы.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на Балтике

Почему НАТО хочет заблокировать Балтийское море?

Стратеги альянса стремятся изолировать Калининград и полностью контролировать логистические пути России, пытаясь превратить акваторию в свое "внутреннее озеро".

В чем главная опасность ракет "Оникс" для западных кораблей?

Их крайне высокая скорость и способность маневрировать на сверхнизких высотах делают перехват современными средствами ПВО практически невозможным.

Как Россия усиливает оборону Калининграда?

Помимо развертывания ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", проводятся регулярные учения морской пехоты по отражению атак дронов и десанта.

Какова официальная позиция МИД РФ по ситуации?

Москва заявляет о готовности использовать все военные средства для защиты своих интересов и обеспечения бесперебойной связи с эксклавом.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы нато россия оборона калининград балтийское море
Новости Все >
Космический суп на плите мироздания: вязкая жидкость стала основой рождения всего вокруг
Двукратный рост счетов за тепло: почему жители Кемерова в ярости от новой платёжки
Утренний кофе с привкусом опасности: в Ленобласти в популярном молоке обнаружена кишечная палочка
Танго на минном поле: российская делегация прибыла в Вашингтон для тайной дипломатии
В VK лектории Московской недели моды обсудили продвижение фешн-брендов на маркетплейсах
Двойное дно у орбиты: почему Земля и Марс получились такими странными соседями по дому
Подведены итоги диптех-трека Акселератора Газпромбанка
Мир в пепле и тьме: как древние люди превратили смертельную катастрофу в трамплин для развития
Роботы вместо людей: как новые алгоритмы избавляют города от проблем с миграцией
Смертельный авось: почему вялость питомца после прогулки в марте — повод бежать к ветеринару
Сейчас читают
Банкет за чужой счёт окончен: Москва закрывает финансовые краны для вузов в странах СНГ
Политика. Новости и аналитика
Банкет за чужой счёт окончен: Москва закрывает финансовые краны для вузов в странах СНГ
Тля не выносит этот запах: простое решение для тех, кто устал воевать за каждое дерево в саду
Садоводство, цветоводство
Тля не выносит этот запах: простое решение для тех, кто устал воевать за каждое дерево в саду
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Прибалтика
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Популярное
Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть

Спрос на российскую нефть настолько большой, что скоро России может стать сложно удовлетворять заявки на энергоресурсы.

Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Банкет за чужой счёт окончен: Москва закрывает финансовые краны для вузов в странах СНГ
Заговор молчания под землей: почему советские горняки решили спрятать от Сталина пугающую находку
Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля Любовь Степушова В США готовятся к 200 долларам за баррель. А пока американцы стали меньше есть Олег Артюков Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Крепости превратились в декорации: Иран объявил о полной ликвидации всех военных объектов США
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля
Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля
Последние материалы
Театр абсурда в Риге: власти Латвии обвинили Россию в падении украинского дрона на поле
Утренний кофе с привкусом опасности: в Ленобласти в популярном молоке обнаружена кишечная палочка
Танго на минном поле: российская делегация прибыла в Вашингтон для тайной дипломатии
В VK лектории Московской недели моды обсудили продвижение фешн-брендов на маркетплейсах
Двойное дно у орбиты: почему Земля и Марс получились такими странными соседями по дому
Подведены итоги диптех-трека Акселератора Газпромбанка
Мир в пепле и тьме: как древние люди превратили смертельную катастрофу в трамплин для развития
Роботы вместо людей: как новые алгоритмы избавляют города от проблем с миграцией
Смертельный авось: почему вялость питомца после прогулки в марте — повод бежать к ветеринару
Больше никакой стерильной тоски: в мурманской детской больнице завершилось необычное визуальное обновление
