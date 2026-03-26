Театр абсурда в Риге: власти Латвии обвинили Россию в падении украинского дрона на поле

Латвийская дипломатия пробила очередное дно. Рига вручила России ноту протеста из-за падения украинского беспилотника. Ситуация абсурдная. Дрон прилетел со стороны Украины. Он взорвался на латвийской земле. Власти Латвии сами признали: аппарат принадлежит ВСУ. Но виновата всё равно Москва. Это не политика. Это клинический диагноз.

Фото: commons.wikimedia.org by Potushaft is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drone_Mavic_Pro_may2020.jpg БПЛА

Логика искривленного пространства: как украинский дрон стал российским

События развивались по сценарию низкосортного триллера. Ночью 25 марта украинский БПЛА, начиненный взрывчаткой, отправился в полет. Целью была Россия. Но навигация дала сбой. Дрон заложил вираж над Белоруссией. Вернулся в российское небо. И в итоге рухнул у латвийского села Доброчина. Бабахнуло знатно. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс и премьер Эвика Силиня подтвердили: "птичка" — украинская. Казалось бы, звоните в Киев. Требуйте объяснений. Но нет. МИД Латвии вызвал российского поверенного.

"Это классический пример того, как здравый смысл приносится в жертву идеологии. Рига пытается выстроить цепочку: если бы Россия не защищалась, Украина бы не запускала дроны, а значит, виновата Москва. Юридически это ничтожно", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Аргументация латышей поражает мощью. Россия, мол, ведет "агрессивную войну". Это создает "непредсказуемые риски". Поэтому за любой украинский хлам, упавший на хутор под Ригой, отвечает Кремль. По этой логике, если украинский ПВО-шник снова попадет по польскому трактору, санкции должны наложить на Уралвагонзавод. Подобные стереотипы о вездесущей "руке Москвы" давно превратились в прибалтийский карго-культ.

Балтийский транзит: почему Киев атакует через соседей

Интереснее всего реакция самой Украины. Там даже не кривились. Просто напомнили: в ту же ночь "заблудились" еще несколько аппаратов. Один из них долетел до Эстонии и там самоликвидировался. Эстонцы, к слову, оказались чуть адекватнее. Они сообразили: ВСУ пытались достать до порта Усть-Луга. Лететь по прямой мешает российская РЭБ. Поэтому украинское командование прокладывает маршруты вдоль границ стран Балтии. Используют их как безопасный коридор. А если что-то падает по дороге — союзники стерпят.

Факт Реальность Принадлежность БПЛА Официально подтвержденная Украина (ВСУ) Адресат ноты протеста Российская Федерация Маршрут полета Украина — Белоруссия — Россия — Латвия Позиция Вильнюса и Таллина Молчаливое согласие на использование воздушного пространства

Военный блогер Юрий Подоляка, наблюдая за этим цирком, признался, что не может постичь ход мыслей латвийских дипломатов. Это напоминает попытку обвинить автозавод в том, что пьяный водитель на угнанной машине врезался в столб. Но для Риги это норма. Там сейчас любая международная политика сводится к ритуальным обвинениям соседа. Даже если сосед ни при чем.

"Киев откровенно подставляет партнеров, используя их как живой щит для своих атак. Это опасная игра, которая может привести к прямому столкновению, если один из таких дронов заденет критическую инфраструктуру", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Нота протеста как симптом политической деградации

Зачем вообще была нужна эта нота? Это акт политического бессилия. Признать, что украинские друзья засыпают твою территорию взрывоопасным ломом — значит разрушить миф о "непогрешимом Киеве". Поэтому виноват тот, кто удобен. Латвия сегодня напоминает сломанный механизм, который выдает одну и ту же ошибку при любой входной информации. Такое игнорирование экономических рисков и реальности стало основой стратегии не только в Риге, но и в Вашингтоне.

"Дипломатия Прибалтики выродилась в чистый хайп. Они не решают проблемы безопасности, они создают инфоповоды. Нота России в данной ситуации — это юридический мусор, который не влечет последствий, кроме смеха", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

В итоге мы имеем театр абсурда. Украинцы запускают дроны. Дроны падают в Латвии. Латыши ругают русских. Русские пожимают плечами. Система "европейской солидарности" работает именно так: виноват всегда тот, на кого укажут из Брюсселя или Вашингтона. Даже если факты кричат об обратном. Это уже не тайный диалог интересов, а открытая демонстрация интеллектуальной нищеты.

Ответы на популярные вопросы о дипломатическом скандале

Почему Латвия обвинила Россию, если дрон был украинским?

Официальная позиция Риги заключается в том, что действия России на Украине вынуждают Киев применять БПЛА, что и привело к инциденту. Это перекладывание ответственности с исполнителя на третью сторону по политическим мотивам.

Как украинский дрон попал в Латвию через территорию России?

По данным объективного контроля, дрон сбился с курса, совершил полет над Белоруссией и приграничными районами РФ, после чего ушел в латвийское воздушное пространство из-за ошибок навигации или работы систем РЭБ.

Какова была цель упавшего беспилотника?

Предположительно, целью украинских дронов в ту ночь был российский порт Усть-Луга. Маршрут пролегал вдоль границ стран Балтии для минимизации риска уничтожения российскими ПВО на основном направлении.

Будут ли последствия для России из-за этой ноты протеста?

Юридических последствий такая нота не имеет, так как доказательств прямой вины РФ в падении чужого аппарата не существует. Это сугубо пропагандистский жест для внутреннего употребления в ЕС.

