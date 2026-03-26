Любовь Степушова

Нефтедоллар важнее амбиций: голоса соседей Ирана могут остановить военное вмешательство

В Дохе открыто заговорили о необходимости сосуществования с Тегераном, ставя выживание национальной экономики выше политических амбиций США.

Фото: Kremlin.ru by Официальный сайт Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Тамим бен Хамад Аль Тани - эмир Катара

Катар заявил о необходимости нормализации отношений с Ираном

Представитель Министерства иностранных дел Катара Маджед аль-Ансари заявил во время своего еженедельного брифинга для прессы в Дохе, что с Ираном придётся наладить отношения, так как "он никуда не уйдёт", а его полное уничтожение "не является вариантом":

"Мы будем жить бок о бок. Мы будем соседями ради будущего человечества, и мы должны найти способы сосуществовать. Это очень трудное время, но мы найдем выход из него".

Это прямой ответ на жесткую риторику Израиля и некоторых кругов в США, которые грезят "сменой режима" или военным сокрушением Ирана. Катар напоминает, что Иран — это 90 миллионов человек и огромная территория. Его нельзя просто "выключить" из регионального уравнения.

Катар вынужден покончить с многовекторностью

Катар до сих пор прочно "сидел на двух стульях", имея у себя крупнейшую военную базу США, но также и общее с Ираном крупнейшее в мире газовое месторождение (Северное/Южный Парс), что позволяло Ирану иметь в Дохе штаб-квартиры иранских прокси и, вероятно, их финансировать.

Но после того, как иранские ракетные и беспилотные атаки уничтожили 17 процентов газовых мощностей Катара, Доха недолго выбирала "стул". Любая большая война между Ираном и Израилем/США — это моментальная смерть катарской экономики, поэтому мир с Ираном — это вопрос физического выживания Катара. Вашингтон может оказать давление на Доху, но военная база — это не вопрос физического выживания страны.

Монархии Залива присоединятся к Катару

Ранее соседи по региону обвиняли Катар в содействии Ирану. Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в 2017 году буквально попытались "стереть" Катар с политической карты. Они перекрыли единственную сухопутную границу, закрыли небо для самолетов Qatar Airways и выслали всех катарских граждан (потом под давлением США и Турции блокаду отменили).

Но сейчас другие времена — Иран диктует условия для сохранения жизни в Персидском заливе. Соседи могут занять аналогичные катарской позиции. Это ослабило бы фронт против Ирана и открыло бы дверь для более широкой деэскалации в регионе, в результате чего Вашингтон потерял бы переговорную позицию, а его видение конфликта становилось бы все более ущербным.

Заметим, что ранее Оман и Ирак отказались от давления на Тегеран, призывая к переговорам. Затем к ним присоединилась Турция. Если кто и может остановить США от проведения сухопутной военной операции, то это как раз монархии Персидского залива, потому что сохранение нефтедоллара для Вашингтона — это также критический фактор выживания.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру
