Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля

Командующий армией Уганды заявил о готовности вступить в войну на стороне Израиля. Если хуситы могут закрыть Красное море, то что могут угандийцы?

Фото: commons.wikimedia.org by Master Sgt. Jeremy Lock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Армия Уганды

Почему Уганда вписалась за Израиль

"Мы хотим, чтобы война на Ближнем Востоке закончилась прямо сейчас. Но любые разговоры об уничтожении или разгроме Израиля втянут нас в войну. На стороне Израиля!" — написал командующий Народными силами обороны Уганды Мухузи Кайнеругаба в соцсети Х.

В Уганде 80% населения — христиане (католики, протестанты и активно растущие евангелические общины). Протестанты и евангелисты верят в библейское пророчество о том, что еврейский народ должен вернуться на свою землю. Для них поддержка Израиля — это религиозный долг. Кроме того, исторически Уганда рассматривалась евреями в начале XX века как вариант для создания еврейского государства ("План Уганды"). Когда современные лидеры Уганды (как Мухузи или его отец — действующий президент Мусевени) говорят о "кровной связи" с Израилем, они часто апеллируют к этому историческому факту.

Израиль на протяжении десятилетий активно сотрудничает с Угандой в сфере безопасности, поставляя оружие, технологии и занимаясь обучением местных военных для миссий по борьбе с исламистскими группировками в Восточной Африке.

Страны связывает угон самолёта в 1976 году, летевшего из Тель-Авива в Париж, который сел в аэропорту Энтеббе. Тогдашний лидер Уганды Иди Амин открыто поддержал террористов, предоставив им охрану из своих солдат. Израиль провёл операцию, освободив заложников и уничтожив на аэродроме почти весь парк истребителей МиГ ВВС Уганды. После падения Иди Амина это событие превратилось для Уганды в символ дружбы с Израилем.

Кайнеругаба часто использует соцсети для демонстрации Уганды как значимого игрока на мировой арене. Ранее он делал столь же громкие заявления о готовности отправить войска на защиту Москвы.

"Нападение на Россию — это нападение на Африку! Назовите меня "путинистом", если хотите, но мы, Уганда, пошлем солдат на защиту Москвы, если ей когда-нибудь будут угрожать империалисты!", — написал он в марте 2023 года.

Стоит отметить, что эксперты часто воспринимают посты генерала как его личную риторику, которая не всегда совпадает с официальной сдержанной дипломатией президента Мусевени.

Что реально представляет собой Уганда в военном отношении

Тем не менее, прямое обещание "вступить в войну" на стороне ЦАХАЛ со стороны командующего армией — это действительно прецедент. В отличие от Йемена, Уганда — это страна, не имеющая выхода к морю. Для переброски значимого контингента (техники, боеприпасов, тысяч солдат) за 3500 км нужны огромный парк военно-транспортной авиации, которого у Уганды нет, а также разрешение на пролет через воздушное пространство Судана, Египта или Саудовской Аравии, которые вряд ли одобрят переброску войск в помощь Израилю.

Армия Уганды — одна из самых боеспособных в Восточной Африке, и долгое время была "полицейским" региона под эгидой Африканского союза. Угандийцы воевали в Сомали и ЦАР, они могли бы направить контингент в несколько тысяч человек, но их опыт специфичен — это контрпартизанская война в джунглях и саваннах.

Вооружение представлено, в основном, модернизированной советской и израильской бронетехникой. В условиях современной высокотехнологичной войны на Ближнем Востоке (с массовым применением ПВО и РЭБ) угандийские силы будут крайне уязвимы без прикрытия со стороны самого Израиля.

Уганда, это не только не второй Йемен, обладающий ракетам, но, тем более, и не вторая КНДР, имеющая арсеналы и их производство для помощи России. Скорее, это амбициозная страна, которая пытается распространить региональное влияние на Ближний Восток, осознав, что можно выгодно "продать" свою лояльность США, пока другие страны африканского континента стоят в очереди за долларами с критикой Израиля.

