Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля

Командующий армией Уганды заявил о готовности вступить в войну на стороне Израиля. Если хуситы могут закрыть Красное море, то что могут угандийцы?
"Мы хотим, чтобы война на Ближнем Востоке закончилась прямо сейчас. Но любые разговоры об уничтожении или разгроме Израиля втянут нас в войну. На стороне Израиля!" — написал командующий Народными силами обороны Уганды Мухузи Кайнеругаба в соцсети Х.
В Уганде 80% населения — христиане (католики, протестанты и активно растущие евангелические общины). Протестанты и евангелисты верят в библейское пророчество о том, что еврейский народ должен вернуться на свою землю. Для них поддержка Израиля — это религиозный долг. Кроме того, исторически Уганда рассматривалась евреями в начале XX века как вариант для создания еврейского государства ("План Уганды"). Когда современные лидеры Уганды (как Мухузи или его отец — действующий президент Мусевени) говорят о "кровной связи" с Израилем, они часто апеллируют к этому историческому факту.
Израиль на протяжении десятилетий активно сотрудничает с Угандой в сфере безопасности, поставляя оружие, технологии и занимаясь обучением местных военных для миссий по борьбе с исламистскими группировками в Восточной Африке.
Страны связывает угон самолёта в 1976 году, летевшего из Тель-Авива в Париж, который сел в аэропорту Энтеббе. Тогдашний лидер Уганды Иди Амин открыто поддержал террористов, предоставив им охрану из своих солдат. Израиль провёл операцию, освободив заложников и уничтожив на аэродроме почти весь парк истребителей МиГ ВВС Уганды. После падения Иди Амина это событие превратилось для Уганды в символ дружбы с Израилем.
Кайнеругаба часто использует соцсети для демонстрации Уганды как значимого игрока на мировой арене. Ранее он делал столь же громкие заявления о готовности отправить войска на защиту Москвы.
"Нападение на Россию — это нападение на Африку! Назовите меня "путинистом", если хотите, но мы, Уганда, пошлем солдат на защиту Москвы, если ей когда-нибудь будут угрожать империалисты!", — написал он в марте 2023 года.
Стоит отметить, что эксперты часто воспринимают посты генерала как его личную риторику, которая не всегда совпадает с официальной сдержанной дипломатией президента Мусевени.
Тем не менее, прямое обещание "вступить в войну" на стороне ЦАХАЛ со стороны командующего армией — это действительно прецедент. В отличие от Йемена, Уганда — это страна, не имеющая выхода к морю. Для переброски значимого контингента (техники, боеприпасов, тысяч солдат) за 3500 км нужны огромный парк военно-транспортной авиации, которого у Уганды нет, а также разрешение на пролет через воздушное пространство Судана, Египта или Саудовской Аравии, которые вряд ли одобрят переброску войск в помощь Израилю.
Армия Уганды — одна из самых боеспособных в Восточной Африке, и долгое время была "полицейским" региона под эгидой Африканского союза. Угандийцы воевали в Сомали и ЦАР, они могли бы направить контингент в несколько тысяч человек, но их опыт специфичен — это контрпартизанская война в джунглях и саваннах.
Вооружение представлено, в основном, модернизированной советской и израильской бронетехникой. В условиях современной высокотехнологичной войны на Ближнем Востоке (с массовым применением ПВО и РЭБ) угандийские силы будут крайне уязвимы без прикрытия со стороны самого Израиля.
Уганда, это не только не второй Йемен, обладающий ракетам, но, тем более, и не вторая КНДР, имеющая арсеналы и их производство для помощи России. Скорее, это амбициозная страна, которая пытается распространить региональное влияние на Ближний Восток, осознав, что можно выгодно "продать" свою лояльность США, пока другие страны африканского континента стоят в очереди за долларами с критикой Израиля.
