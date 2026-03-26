Политический бульдозер в деле: игнорирование экономических рисков стало основой стратегии США

Дональд Трамп в очередной раз подтвердил репутацию политического бульдозера. Выступая перед спонсорами Республиканской партии, он прямо заявил: экономические риски в противостоянии с Тегераном его не волновали. Для него это была не шахматная партия с подсчетом издержек, а хирургическая операция. Глава Белого дома уверен, что Тегеран загнал Вашингтон в угол, не оставив пространства для маневра.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Air Force photo by Master Sgt., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Логика ковбоя: почему рынки не рухнули

Трамп признал, что готовился к худшему сценарию. В его представлении мировая геополитика должна была немедленно отозваться взрывным ростом цен. Однако реальность оказалась мягче. "У нас не было выбора. Но я думал, это будет гораздо хуже. Я думал, что стоимость нефти будет выше. Я думал, котировки на фондовых рынках будут немного ниже. Но мне это было неважно", — отрезал президент. Это классический подход Трампа: сначала действие, потом аудит.

"Рынок нефти сейчас напоминает сжатую пружину. Трамп играет на повышение волатильности, игнорируя фундаментальные показатели спроса. Если ситуация в Ормузском проливе обострится, никакие резервы США не удержат баррель от прыжка к трехзначным числам", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Администрация США делает ставку на то, что краткосрочный шок окупится долгосрочным доминированием. Пока цены на нефть демонстрируют олимпийское спокойствие, Трамп использует это затишье как доказательство своей правоты. Но эксперты предупреждают: это равновесие держится на честном слове и отсутствии прямых ударов по логистическим узлам.

Геополитический скальпель против "раковой опухоли"

Риторика Трампа достигла физиологического уровня жесткости. Назвав Иран с ядерными амбициями "раковой опухолью", он фактически легитимизировал любые силовые методы. По его словам, Вашингтон был обязан "вырезать" эту угрозу. Такая бескомпромиссность ставит под удар любые попытки вернуться к дипломатии. Пока Белый дом демонстрирует силу, в регионе внимательно следят за тем, как подземные ракетные города Ирана готовятся к возможной эскалации.

Ожидания Трампа Реальность рынка
Взрывной рост цен на нефть Умеренная волатильность без пиков
Обвал фондовых индексов Краткосрочная коррекция и быстрый возврат
Изоляция Тегерана Укрепление региональных союзов Ирана

"Трамп транслирует месседж: внешняя политика США больше не будет заложницей биржевых сводок. Это опасный прецедент. Геополитика становится инструментом эмоционального давления, а не прагматичного расчета", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Последствия для мировых артерий

Игнорирование экономических последствий может дорого обойтись союзникам США. Пока Вашингтон занят "вырезанием опухоли", другие регионы испытывают дефицит внимания и ресурсов. Уже сейчас заметно, как помощь Украине отходит на второй план, уступая место ближневосточному пожару. Ресурсы не бесконечны, и Трамп это понимает, делая выбор в пользу более приоритетного, по его мнению, фронта.

Между тем, ситуация в Израиле также накаляется. Премьер Нетаньяху вынужден маневрировать между требованиями войны и бюджетной катастрофой. Трамп же своим пренебрежением к финансовым рискам задает тон: сначала победа, потом — подсчет убытков. Даже если ради этого придется признать, что мир перестал быть однополярным, как может показать будущий визит Трампа в Китай.

"Для США критически важно сохранять контроль над ключевыми точками. Любое ослабление в регионе приведет к тому, что американские базы станут живыми мишенями. Признание Трампа — это не слабость, это сигнал о готовности к большой игре без правил", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Почему Трампа не заботит цена на нефть?

Президент делает ставку на энергетическую независимость США и стратегические резервы, полагая, что внутренний рынок защищен от внешних шоков лучше, чем в прошлые десятилетия.

Что означает фраза о "раковой опухоли"?

Это переход от политики сдерживания к политике прямой ликвидации угрозы. Трамп дает понять, что готов на силовые действия ради предотвращения появления у Ирана ядерного оружия.

Как это отразится на мировой экономике в долгую?

Игнорирование издержек ведет к росту неопределенности. Инвесторы закладывают "премию за риск", что в конечном итоге замедляет глобальный ВВП и меняет торговые маршруты.

Читайте также

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Новости Все >
Месяц в холодильнике и как свежее: парадоксальный способ хранения говядины без консервантов
Подземный фронт открыт: как Петербург перекраивает карту города ради новой коричневой ветки
С 1 апреля банки отклонят переводы без описания: новые правила контроля
Невский проспект прячут за лесами не просто так: Петербург начал операцию по спасению прошлого
Турецкий танкер с российским грузом атакован дроном у Босфора, подозревается Украина
Чек-лист выживания для питомца: четыре способа отпугнуть паразитов и не потратить деньги зря
Цифровой щит на страже здоровья: как искусственный интеллект взял под контроль аптечные рецепты
Мегаполисы теряют хватку: почему жители столиц массово меняют бетон на тишину провинциальных улиц
Невидимый барьер в общении: почему игнорировать неприятный запах становится опасно для себя
Биологические часы замедляют ход: привычные продукты стали щитом против раннего старения
Сейчас читают
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Прибалтика
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Крепости превратились в декорации: Иран объявил о полной ликвидации всех военных объектов США
Мир. Новости мира
Крепости превратились в декорации: Иран объявил о полной ликвидации всех военных объектов США
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Садоводство, цветоводство
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Популярное
Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть

Спрос на российскую нефть настолько большой, что скоро России может стать сложно удовлетворять заявки на энергоресурсы.

Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть
Банкет за чужой счёт окончен: Москва закрывает финансовые краны для вузов в странах СНГ
Банкет за чужой счёт окончен: Москва закрывает финансовые краны для вузов в странах СНГ
Заговор молчания под землей: почему советские горняки решили спрятать от Сталина пугающую находку
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось? Любовь Степушова Переосмысление: Россия решает, кому и как поставлять нефть и газ Олег Артюков Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Крепости превратились в декорации: Иран объявил о полной ликвидации всех военных объектов США
Истерика закончилась: ЕС тайно нажал на паузу и вернул российские ресурсы в игру
Истерика закончилась: ЕС тайно нажал на паузу и вернул российские ресурсы в игру
Последние материалы
Дружба вопреки Брюсселю: визит топ-чиновника из США поставит крест на изоляции Венгрии
15 лет в ритейле: как эксперту по продаже обуви удается конкурировать с глобальными маркетплейсами
Чек-лист выживания для питомца: четыре способа отпугнуть паразитов и не потратить деньги зря
Ковбойский шик без маскарада: как внедрить дерзкий западный стиль в повседневные образы
Железный купол превратился в бублик: Иран прошил ПВО Израиля на критически важном направлении
Был огород, и нет его: дачников начали пугать страшилками об отъеме участков государством
Императорский рацион для сада: простая подкормка, заставляющая пионы цвести как на фото
Нефть по 200 баксов за баррель: США готовятся к вполне вероятному сценарию войны с Ираном
Чёрная метка из Лондона: мистическое пророчество сулит Трампу печальный исход
Ловушка глянца: почему эффектная спальня с картинок становится кошмаром для владельца
