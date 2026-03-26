Политический бульдозер в деле: игнорирование экономических рисков стало основой стратегии США

Дональд Трамп в очередной раз подтвердил репутацию политического бульдозера. Выступая перед спонсорами Республиканской партии, он прямо заявил: экономические риски в противостоянии с Тегераном его не волновали. Для него это была не шахматная партия с подсчетом издержек, а хирургическая операция. Глава Белого дома уверен, что Тегеран загнал Вашингтон в угол, не оставив пространства для маневра.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Air Force photo by Master Sgt., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ President Trump Visits AUAB 2025 (9040147)

Логика ковбоя: почему рынки не рухнули

Трамп признал, что готовился к худшему сценарию. В его представлении мировая геополитика должна была немедленно отозваться взрывным ростом цен. Однако реальность оказалась мягче. "У нас не было выбора. Но я думал, это будет гораздо хуже. Я думал, что стоимость нефти будет выше. Я думал, котировки на фондовых рынках будут немного ниже. Но мне это было неважно", — отрезал президент. Это классический подход Трампа: сначала действие, потом аудит.

"Рынок нефти сейчас напоминает сжатую пружину. Трамп играет на повышение волатильности, игнорируя фундаментальные показатели спроса. Если ситуация в Ормузском проливе обострится, никакие резервы США не удержат баррель от прыжка к трехзначным числам", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Администрация США делает ставку на то, что краткосрочный шок окупится долгосрочным доминированием. Пока цены на нефть демонстрируют олимпийское спокойствие, Трамп использует это затишье как доказательство своей правоты. Но эксперты предупреждают: это равновесие держится на честном слове и отсутствии прямых ударов по логистическим узлам.

Геополитический скальпель против "раковой опухоли"

Риторика Трампа достигла физиологического уровня жесткости. Назвав Иран с ядерными амбициями "раковой опухолью", он фактически легитимизировал любые силовые методы. По его словам, Вашингтон был обязан "вырезать" эту угрозу. Такая бескомпромиссность ставит под удар любые попытки вернуться к дипломатии. Пока Белый дом демонстрирует силу, в регионе внимательно следят за тем, как подземные ракетные города Ирана готовятся к возможной эскалации.

Ожидания Трампа Реальность рынка Взрывной рост цен на нефть Умеренная волатильность без пиков Обвал фондовых индексов Краткосрочная коррекция и быстрый возврат Изоляция Тегерана Укрепление региональных союзов Ирана

"Трамп транслирует месседж: внешняя политика США больше не будет заложницей биржевых сводок. Это опасный прецедент. Геополитика становится инструментом эмоционального давления, а не прагматичного расчета", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Последствия для мировых артерий

Игнорирование экономических последствий может дорого обойтись союзникам США. Пока Вашингтон занят "вырезанием опухоли", другие регионы испытывают дефицит внимания и ресурсов. Уже сейчас заметно, как помощь Украине отходит на второй план, уступая место ближневосточному пожару. Ресурсы не бесконечны, и Трамп это понимает, делая выбор в пользу более приоритетного, по его мнению, фронта.

Между тем, ситуация в Израиле также накаляется. Премьер Нетаньяху вынужден маневрировать между требованиями войны и бюджетной катастрофой. Трамп же своим пренебрежением к финансовым рискам задает тон: сначала победа, потом — подсчет убытков. Даже если ради этого придется признать, что мир перестал быть однополярным, как может показать будущий визит Трампа в Китай.

"Для США критически важно сохранять контроль над ключевыми точками. Любое ослабление в регионе приведет к тому, что американские базы станут живыми мишенями. Признание Трампа — это не слабость, это сигнал о готовности к большой игре без правил", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Почему Трампа не заботит цена на нефть?

Президент делает ставку на энергетическую независимость США и стратегические резервы, полагая, что внутренний рынок защищен от внешних шоков лучше, чем в прошлые десятилетия.

Что означает фраза о "раковой опухоли"?

Это переход от политики сдерживания к политике прямой ликвидации угрозы. Трамп дает понять, что готов на силовые действия ради предотвращения появления у Ирана ядерного оружия.

Как это отразится на мировой экономике в долгую?

Игнорирование издержек ведет к росту неопределенности. Инвесторы закладывают "премию за риск", что в конечном итоге замедляет глобальный ВВП и меняет торговые маршруты.

