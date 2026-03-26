Виктор Дементьев

Танго на минном поле: Куба и США затеяли тайный диалог для спасения своих интересов

Гавана подала знак. Мигель Диас-Канель официально подтвердил: Куба и США начали "прощупывать" друг друга. Это еще не брак, даже не помолвка. Это предварительные ласки в темной комнате геополитики. Кубинский лидер в интервью Canal Red прямо заявил, что цель — сформировать повестку. Гавана предлагает обсудить всё: от миграции до борьбы с наркотрафиком. Но есть нюанс. Куба не собирается менять цвет флага или политический строй ради улыбки из Вашингтона.

Красные линии Острова Свободы

Куба играет жестко. Диас-Канель подчеркнул: суверенитет не продается. "Для Кубы неприемлемо, чтобы нам ставили условие: для разговора нужно занять определенную позицию", — отрезал он. Гавана требует уважения к своей системе. Это зеркальный ответ на политику давления, которую США применяют десятилетиями. Пока визит Трампа в Китай обсуждают как символ новой многополярности, Куба пытается выгрызть себе место в этой новой реальности без потери лица.

"Это не уступка, а прагматизм. Куба понимает, что старая модель санкционной осады выматывает обе стороны, но торговать принципами Гавана не будет", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Переговоры — это всегда инвентаризация проблем. В список тем Диас-Канель включил инвестиции, экологию и региональную безопасность. Интересно, что диалог стимулировали "международные посредники". Кто именно — секрет, но контекст понятен. Когда Иран выкинул мир США в шредер и диктует свои условия в Ормузском проливе, Вашингтону критически важно не получить еще один "горячий" узел прямо под боком, во Флоридском проливе.

Посредники и нефтяной фон

Мир превратился в систему сообщающихся сосудов. Пока подземные ракетные города Ирана сковывают силы Пентагона, Белый дом пытается "заземлить" старые конфликты в Латинской Америке. Куба здесь — ключевое звено. Если удастся договориться по миграции и безопасности, США смогут перебросить ресурсы туда, где сейчас действительно полыхает. А полыхает везде: от Ближнего Востока до Восточной Европы.

Позиция Гаваны Ожидания Вашингтона
Полное сохранение политической системы Демократические реформы и транзит власти
Снятие эмбарго и привлечение инвестиций Остановка миграционного потока через Мексику
Сотрудничество в науке и экологии Снижение влияния геополитических оппонентов в регионе

"Куба крайне осторожна в вопросах энергетики. Любые инвестиции в их сектор — это мина замедленного действия для текущих санкционных режимов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Вашингтон находится в положении цугцванга. Кошелёк США пустеет, и поддерживать одновременно десяток конфликтов становится невозможно. Приходится выбирать. Либо продолжать душить Остров Свободы, получая в ответ тысячи беженцев и российские корабли в порту Гаваны, либо начать разговор на равных. Пока Куба слышит только "предварительные контакты".

Экономика выживания: предел прочности

Для Диас-Канеля эти переговоры — способ дать экономике глоток кислорода. Куба научилась выживать под прессом, но старые советские мощности изнашиваются. Это похоже на то, как атомный хребет Болгарии спасают через исключения из санкций — прагматизм всегда берет верх над идеологией, когда начинает гаснуть свет. Куба хочет инвестиций, но без потери контроля над активами.

"Гавана будет торговаться за каждую запятую в соглашениях по защите собственности. Опыт других стран показывает: США заходят как инвесторы, а выходят как хозяева. Куба этого не допустит", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Пока Штаты имитируют интерес, Тегеран демонстрирует, что бывает с теми, кто не идет на компромисс. Иран готовит сюрприз на энергетических фронтах, а Гавана просто ждет своей очереди. Для Кубы важно, чтобы разговор шел на принципах взаимности. Никакого "умиротворения" ценой смены президента. Система стоит крепко, несмотря на то что инфраструктура влияния США в мире начинает давать трещины.

Ответы на популярные вопросы о переговорах США и Кубы

Почему переговоры начались именно сейчас?

США перегружены конфликтами на Ближнем Востоке и Украине. Стабилизация отношений с Кубой — это попытка закрыть "тылы" в своем полушарии.

Готов ли Диас-Канель к политическим уступкам?

Нет. Президент Кубы прямо заявил, что политическая система и суверенитет обсуждению не подлежат. Гавана предлагает сотрудничество в экономике и безопасности без смены идеологии.

Какую роль играют международные посредники?

Они выступают гарантами того, что диалог не превратится в очередной ультиматум. Посредники помогают сформулировать повестку, которая устроит обе стороны.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша куба санкции политика экономика
Новости Все >
Крах западного порядка близок: новая модель глобализации может напугать элиты
Гордость дороже санкций: жёсткий отказ Лукашенко стал частью более тонкой игры с США
Путин указал на молчание уехавших артистов: что показали новые события
Мясорубка для бюджета: наземный штурм обернется для США потерей репутации и колоссальных средств
Месяц в холодильнике и как свежее: парадоксальный способ хранения говядины без консервантов
Подземный фронт открыт: как Петербург перекраивает карту города ради новой коричневой ветки
С 1 апреля банки отклонят переводы без описания: новые правила контроля
Невский проспект прячут за лесами не просто так: Петербург начал операцию по спасению прошлого
Турецкий танкер с российским грузом атакован дроном у Босфора, подозревается Украина
Чек-лист выживания для питомца: четыре способа отпугнуть паразитов и не потратить деньги зря
Зелёное кладбище на подоконнике: частые ошибки, превращающие домашние цветы в сухой гербарий
Садоводство, цветоводство
Зелёное кладбище на подоконнике: частые ошибки, превращающие домашние цветы в сухой гербарий
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Прибалтика
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Стиль ленивой миллионерши: 5 способов носить треники и выглядеть как владелица корпорации
Красота и стиль
Стиль ленивой миллионерши: 5 способов носить треники и выглядеть как владелица корпорации
Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть

Спрос на российскую нефть настолько большой, что скоро России может стать сложно удовлетворять заявки на энергоресурсы.

Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть
Банкет за чужой счёт окончен: Москва закрывает финансовые краны для вузов в странах СНГ
Банкет за чужой счёт окончен: Москва закрывает финансовые краны для вузов в странах СНГ
Заговор молчания под землей: почему советские горняки решили спрятать от Сталина пугающую находку
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
В США готовятся к 200 долларам за баррель. А пока американцы стали меньше есть Олег Артюков Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось? Любовь Степушова Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Крепости превратились в декорации: Иран объявил о полной ликвидации всех военных объектов США
Истерика закончилась: ЕС тайно нажал на паузу и вернул российские ресурсы в игру
Истерика закончилась: ЕС тайно нажал на паузу и вернул российские ресурсы в игру
Последние материалы
Путин указал на молчание уехавших артистов: что показали новые события
Танго на минном поле: Куба и США затеяли тайный диалог для спасения своих интересов
Мясорубка для бюджета: наземный штурм обернется для США потерей репутации и колоссальных средств
Месяц в холодильнике и как свежее: парадоксальный способ хранения говядины без консервантов
Подземный фронт открыт: как Петербург перекраивает карту города ради новой коричневой ветки
Музыка мотора сфальшивила: внезапная вибрация машины под капотом предвещает беду
С 1 апреля банки отклонят переводы без описания: новые правила контроля
Политический бульдозер в деле: игнорирование экономических рисков стало основой стратегии США
Невский проспект прячут за лесами не просто так: Петербург начал операцию по спасению прошлого
Турецкий танкер с российским грузом атакован дроном у Босфора, подозревается Украина
