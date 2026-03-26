Дружба вопреки Брюсселю: визит топ-чиновника из США поставит крест на изоляции Венгрии

Вашингтон перестал скрывать, кто его настоящий фаворит в Европе. Джей Ди Вэнс, вице-президент США, летит в Будапешт 7-8 апреля. Это не просто рабочий визит. Это политический десант за неделю до судьбоносных выборов в венгерский парламент. Белый дом ставит на зеро. Точнее, на Виктора Орбана.

орбан

Зачем Вэнс летит в Будапешт: Политический расчет

С 2006 года, когда Буш-младший гулял по венгерской столице, Штаты не присылали в Будапешт фигур такого калибра. Сейчас — прислали. Politico цитирует телеграмму Госдепа: визит подтвержден. Цель? Поддержка единомышленника. Вэнс едет туда, где его ценности — суверенитет и прагматизм — возведены в ранг государственной политики. Это сигнал всему ЕС: Вашингтон ценит сильных лидеров.

"Этот визит — прямая инъекция уверенности в венгерскую избирательную систему. Вэнс едет показать, что Будапешт больше не изгой в глазах новой американской элиты", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Пока Брюссель грозит санкциями, администрация Трампа выстраивает новую ось влияния. Венгрия становится ключевым хабом для американской дипломатии в Старом Свете. Здесь не боятся говорить о национальных интересах. И именно это привлекает Вэнса. Кошелек США не резиновый, и ближневосточный кризис меняет приоритеты военной помощи Украине, заставляя Вашингтон искать реалистичные пути завершения конфликтов.

Тандем Трампа и Орбана: Братство по оружию

Дональд Трамп не скупится на комплименты. Для него Виктор Орбан — "по-настоящему сильный и влиятельный лидер", который "неустанно борется" за свою страну. Эти слова — не просто вежливость. Это политический манифест. Трамп открыто агитирует венгров голосовать за действующего премьера. В Вашингтоне понимают: Орбан — последний бастион здравого смысла, пока атомный хребет Болгарии спасают от краха через экстренные меры.

Параметр сравнения Позиция США (Трамп/Вэнс) Отношение к Орбану Полная политическая поддержка и гарантии защиты. Внешнеполитический приоритет Ставка на национальные интересы и прекращение "вечных войн".

Марко Рубио уже заверил Орбана: в случае турбулентности помощь придет незамедлительно. Будапешт отказался спонсировать Киев, и эта позиция импонирует команде Трампа. В условиях, когда Киев ослабляет ПВО ради сомнительных бонусов, Венгрия выбирает стабильность собственного населения. Это честная игра.

"Для США Будапешт — это тестовый полигон для обкатки новой европейской политики. Если Орбан победит, это будет победа и для Трампа", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Реакция Брюсселя и геополитический фон

Евробюрократы в шоке. Визит вице-президента США фактически легитимизирует курс Венгрии, который в ЕС называют "автократическим". Но Вашингтону плевать на ярлыки. На фоне того, как крепости США в регионе превращаются в декорации после ударов на Востоке, Трампу нужны надежные союзники. Настоящие, а не бумажные.

Мир меняется. Предстоящий визит Трампа в Пекин покажет готовность признать многополярность. В этой новой реальности Венгрия — не "слабое звено", а мост между Востоком и Западом. Пока другие страны втягиваются в геополитические шахматы на пороховой бочке, Будапешт сохраняет нейтралитет и экономическую выгоду.

"Вэнс едет зафиксировать новую реальность. Венгрия — это не проблема Европы, это будущее Европы, которое Вашингтон готов спонсировать политически", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Даже если Иран выкинул мир США в шредер в нефтяном секторе, Будапешт остается зоной стабильности. Вэнс летит в Венгрию не за советами, а за закреплением союза, который переживет нынешние выборы. Это партия в долгую, где каждый ход просчитан инженерами новой американской стратегии.

Ответы на популярные вопросы о визите Вэнса

Почему визит Вэнса так важен именно сейчас?

Визит проходит за четыре дня до выборов в Венгрии. Это прямая поддержка Виктора Орбана со стороны администрации США, что крайне редко встречается в дипломатической практике накануне голосования.

Какова официальная причина поездки в документах Госдепа?

В телеграмме Госдепа детали не раскрываются, что вызывает нервозность у политических оппонентов Трампа и руководства Евросоюза.

Как этот визит повлияет на отношения США и ЕС?

Отношения могут обостриться, так как администрация Трампа демонстрирует явное предпочтение национально-ориентированным лидерам, а не структурам Брюсселя.

Читайте также