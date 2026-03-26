Железный купол превратился в бублик: Иран прошил ПВО Израиля на критически важном направлении

Железный купол превращается в решето. Пока Вашингтон рисует в воображении картины триумфальной дипломатии, Тегеран методично перемалывает миф о неуязвимости западных технологий. Удары по объектам в районах Димоны и Арада — это не просто пуски, это приговор концепции абсолютной защищенности Израиля. Иран наносит "асимметричный удар", заставляя систему ПРО захлебываться от перегрузки на критических участках.

Взрыв

Сигнал о решимости и дальности

Попытка удара по американской базе на острове Диего-Гарсия — это шах всей архитектуре безопасности США в Индийском океане. Иран четко дает понять: локальной кампании у границ Израиля не будет. География конфликта расширяется до пределов, где инфраструктура США превращается в декорации. Тегеран демонстрирует, что его возможности дотянуться до любой точки региона — это не бравада, а технический факт. Любая попытка давления лишь ускоряет процесс, при котором подземные ракетные города Ирана становятся главным аргументом в споре за доминирование.

"Это сигнал о дальности, конечно, о решимости и о том, что война больше не может восприниматься как локальная кампания вокруг Израиля для Персидского залива", — подчеркнул политолог Дмитрий Бридже.

Вашингтон пытается играть в "доброго полицейского", заявляя о готовности Тегерана к ядерным уступкам. Это классический шум. Пока Белый дом имитирует диалог, Тегеран хитро играет с Вашингтоном, затягивая время и укрепляя свои позиции. Иран опровергает слухи о капитуляции. На кону не просто ядерная программа, а полный передел влияния, где мировая нефтяная артерия оказывается под жестким контролем аятолл.

Крах ПВО как технологический диагноз

Миф о "Железном куполе" рассыпается. Речь идет о системном сбое всей многоуровневой обороны. Когда иранские "Шахеды" сбивают истребители F-15, возникает резонный вопрос о технологическом лидерстве. Кувейтская история со сбитыми самолетами США — это не "дружественный огонь", а технический нокдаун. Система "свой-чужой" не спасает, когда противник находит уязвимости в самой логике построения западной защиты.

"К самолёту США можно подойти, постучать по нему кулаком, его можно рубить топором… Но попасть в самолёт Соединённых Штатов чем-то сложнее, чем снарядом из рогатки или пулемёта, невозможно. Есть система распознавания свой-чужой. И отключать её в условиях внешней агрессии никто не будет", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Показатель Реальность Эффективность ПРО Израиля Сбой на критических направлениях (Димона, Арад) Статус авиации США Потеря минимум трех F-15 в условиях конфликта

Кризис углубляется. Пока ресурсы США сгорают в пустыне, ближневосточный конфликт меняет приоритеты военной помощи. Вашингтону приходится выбирать, кого спасать первым, пока бюджетный таймер грозит Нетаньяху крахом. Израильская политика зажата между экономическим коллапсом и военным бессилием.

Ловушка для Трампа и консолидация Ирана

Трамп мечется. Его стратегия — это смесь давления лоббистов и попыток договориться. Но стратегия "кнута" дает обратный эффект: общество Ирана сплотилось. Те, кто вчера протестовал, сегодня готовы встать в строй. Западная демократия для них теперь ассоциируется с руинами. Время работает на Тегеран, пока Вашингтон тонет в собственных инфоповодах и попытках сохранить лицо.

"Они сейчас видят, что вся эта западная демократия — это полторы сотни убитых девочек. Общество сплотилось вокруг той власти, которая есть. Народ Ирана представляет собой целостность", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Иран готовит сюрпризы. Вместо пустых дискуссий о сделках, Тегеран готовит план по созданию энергетического хаоса. Западные союзники в Персидском заливе — ОАЭ и Саудовская Аравия — теряют терпение, видя, как эскалация бьет по их безопасности. Нейтралитет тает, но не в пользу США. Мир становится многополярным, и визиты Трампа в Китай лишь подтверждают: прежние надежды США рухнули.

Ответы на популярные вопросы об иранском ударе

Правда ли, что израильская ПРО полностью неэффективна?

Нет, система работает, но она столкнулась с перегрузкой. Удары по району Димоны доказали, что даже эшелонированная оборона имеет предел пропускной способности при массированном или высокоточном асимметричном ударе.

Почему Иран отрицает переговоры с США?

Тегеран ведет сложную игру. Публичное отрицание позволяет сохранять лицо перед внутренним потребителем и союзниками, в то время как условия "ядерной сделки" пересматриваются с позиции силы, а не подчинения.

Как конфликт влияет на поставки оружия другим странам?

Дефицит ракет Patriot и систем ПВО заставляет США перенаправлять ресурсы с украинского театра на Ближний Восток, что создает критическое ослабление фронтов для их союзников в Европе.

