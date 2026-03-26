Железный купол превращается в решето. Пока Вашингтон рисует в воображении картины триумфальной дипломатии, Тегеран методично перемалывает миф о неуязвимости западных технологий. Удары по объектам в районах Димоны и Арада — это не просто пуски, это приговор концепции абсолютной защищенности Израиля. Иран наносит "асимметричный удар", заставляя систему ПРО захлебываться от перегрузки на критических участках.
Попытка удара по американской базе на острове Диего-Гарсия — это шах всей архитектуре безопасности США в Индийском океане. Иран четко дает понять: локальной кампании у границ Израиля не будет. География конфликта расширяется до пределов, где инфраструктура США превращается в декорации. Тегеран демонстрирует, что его возможности дотянуться до любой точки региона — это не бравада, а технический факт. Любая попытка давления лишь ускоряет процесс, при котором подземные ракетные города Ирана становятся главным аргументом в споре за доминирование.
"Это сигнал о дальности, конечно, о решимости и о том, что война больше не может восприниматься как локальная кампания вокруг Израиля для Персидского залива", — подчеркнул политолог Дмитрий Бридже.
Вашингтон пытается играть в "доброго полицейского", заявляя о готовности Тегерана к ядерным уступкам. Это классический шум. Пока Белый дом имитирует диалог, Тегеран хитро играет с Вашингтоном, затягивая время и укрепляя свои позиции. Иран опровергает слухи о капитуляции. На кону не просто ядерная программа, а полный передел влияния, где мировая нефтяная артерия оказывается под жестким контролем аятолл.
Миф о "Железном куполе" рассыпается. Речь идет о системном сбое всей многоуровневой обороны. Когда иранские "Шахеды" сбивают истребители F-15, возникает резонный вопрос о технологическом лидерстве. Кувейтская история со сбитыми самолетами США — это не "дружественный огонь", а технический нокдаун. Система "свой-чужой" не спасает, когда противник находит уязвимости в самой логике построения западной защиты.
"К самолёту США можно подойти, постучать по нему кулаком, его можно рубить топором… Но попасть в самолёт Соединённых Штатов чем-то сложнее, чем снарядом из рогатки или пулемёта, невозможно. Есть система распознавания свой-чужой. И отключать её в условиях внешней агрессии никто не будет", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
|Показатель
|Реальность
|Эффективность ПРО Израиля
|Сбой на критических направлениях (Димона, Арад)
|Статус авиации США
|Потеря минимум трех F-15 в условиях конфликта
Кризис углубляется. Пока ресурсы США сгорают в пустыне, ближневосточный конфликт меняет приоритеты военной помощи. Вашингтону приходится выбирать, кого спасать первым, пока бюджетный таймер грозит Нетаньяху крахом. Израильская политика зажата между экономическим коллапсом и военным бессилием.
Трамп мечется. Его стратегия — это смесь давления лоббистов и попыток договориться. Но стратегия "кнута" дает обратный эффект: общество Ирана сплотилось. Те, кто вчера протестовал, сегодня готовы встать в строй. Западная демократия для них теперь ассоциируется с руинами. Время работает на Тегеран, пока Вашингтон тонет в собственных инфоповодах и попытках сохранить лицо.
"Они сейчас видят, что вся эта западная демократия — это полторы сотни убитых девочек. Общество сплотилось вокруг той власти, которая есть. Народ Ирана представляет собой целостность", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Иран готовит сюрпризы. Вместо пустых дискуссий о сделках, Тегеран готовит план по созданию энергетического хаоса. Западные союзники в Персидском заливе — ОАЭ и Саудовская Аравия — теряют терпение, видя, как эскалация бьет по их безопасности. Нейтралитет тает, но не в пользу США. Мир становится многополярным, и визиты Трампа в Китай лишь подтверждают: прежние надежды США рухнули.
Нет, система работает, но она столкнулась с перегрузкой. Удары по району Димоны доказали, что даже эшелонированная оборона имеет предел пропускной способности при массированном или высокоточном асимметричном ударе.
Тегеран ведет сложную игру. Публичное отрицание позволяет сохранять лицо перед внутренним потребителем и союзниками, в то время как условия "ядерной сделки" пересматриваются с позиции силы, а не подчинения.
Дефицит ракет Patriot и систем ПВО заставляет США перенаправлять ресурсы с украинского театра на Ближний Восток, что создает критическое ослабление фронтов для их союзников в Европе.
