Ветер с залива сегодня пахнет не только солью, но и порохом. Пока в телевизорах москвичи рассуждают о "большой шахматной доске", на Дальнем Востоке понимают проще: когда в Ормузском проливе закипает вода, эхо докатывается до самых Курил.
Тегеран официально отправил американские черновики о мире в шредер. Пять условий, выставленных персами, — это не просто торг, это демонстрация того, что старые правила игры в "мирового жандарма" больше не работают. Здесь, где Пруль — это религия, а близость Азии — повседневность, мы видим: Восток перестал слушать западные наставления и начал диктовать свои.
Иранская сторона выкатила свой список претензий, назвав американские 15 пунктов "списком невыполнимых желаний". В Тегеране не просто отвергли перемирие, а юридически закрепили статус-кво. Пока Трамп заявляет о "разрушении Ирана в военном отношении", американские десантники продолжают прибывать в регион, создавая картинку для Fox News, которая мало бьется с реальностью на земле.
"Иранское руководство видит, что Вашингтон пытается купить время для перегруппировки сил. Пять условий Тегерана — это не просьба о мире, а требование признать новую реальность, где безопасность региона невозможна без учета интересов Исламской Республики", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.
Персы требуют полной остановки "агрессий и убийств", гарантий невозврата к войне и, что самое болезненное для Запада, признания суверенного права Ирана на контроль над Ормузским проливом. Это фактически превращает важнейшую транспортную артерию в "внутреннее озеро", где правила устанавливает не международное право, а воля аятолл. Пока Эрдоган ставит точку в вопросе участия Турции в этой авантюре, Иран готовится к долгой дистанции.
Ситуация в море напоминает наши очереди на таможне, только вместо подержанных "японок" — танкеры с нефтью. Иран затягивает гайки: теперь за проход требуют детальные данные о грузах, а в некоторых случаях и внушительные сборы. Те, кто не согласен, уходят в туман — точнее, их разворачивают. Это уже вызвало энергетическую капитуляцию ЕС, где чиновники судорожно ищут, чем наполнить хранилища.
|Параметр конфликта
|Текущий статус
|Статус переговоров
|"Сложные, но не мертвые" (по версии WSJ)
|Контроль пролива
|Жесткая фильтрация судов силами Ирана
|Военное присутствие США
|3000 десантников и морпехов на подходе
Тайфун геополитики сносит привычные союзы. Мощные нефтяные монархии больше не верят в американский зонтик безопасности. Когда небо затянуто облаками из дронов и ракет, старые гарантии Белого дома выглядят как ветхая фазенда после оползня. Тегеран четко дает понять: любая попытка силового решения в проливе приведет к открытию "дополнительных фронтов-сюрпризов".
"Мы наблюдаем крах системы глобальной логистики, выстроенной под диктовку США. Если раньше за безопасность платили лояльностью, то теперь Иран вводит прямой налог на 'недружественность', и противопоставить этому нечего", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Николаевич Орлов.
Вторник принес тревожные новости из Бушера. Атомная станция снова под прицелом. Иран называет это терроризмом против гражданской инфраструктуры. В ответ на удары по своим объектам персы методично прощупывают оборону противника. Удары по Ирану лишь катализируют ответную реакцию, превращая регион в кипящий котел.
Штаб "Хатам аль-Анбия" иронично спрашивает американцев: "Вы там сами с собой договариваетесь?". Это намек на то, что слухи о сближении сильно преувеличены. Трамп заявляет о неком "подарке" от Ирана, связанном с энергией, но на официальном уровне Тегеран держит покерфейс. Пока дипломаты ищут выход, военные считают боезапас — Израиль уже отрапортовал о 15 тысячах использованных боеприпасов.
Карнавала не будет. Будет долгий, изматывающий конфликт на истощение. Мы на Дальнем Востоке привыкли к штормам, но этот обещает быть девятибалльным. Пока Запад пытается нарисовать финал через иллюзорные переговоры, Восток укрепляет свои берега, готовясь к большой волне.
Иран настаивает на пяти пунктах: полная остановка агрессии, международные гарантии безопасности, выплата репараций за военный ущерб, прекращение огня на всех фронтах включая региональные группы сопротивления и признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом.
Да, по подтвержденным данным, около 3000 элитных десантников и морпехов находятся на пути в регион. Иран расценивает это как попытку Трампа вести переговоры "с позиции силы", что Тегеран называет нелогичным.
Это ключевая артерия мирового экспорта углеводородов. Введение Ираном "сборов за проход" и требования детальных данных о судах уже спровоцировали рост цен на нефть и парализовали движение сотен судов.
В Вашингтоне признали технологический тупик из-за появления оружия, работающего на новых физических принципах, которое невозможно отследить и перехватить.