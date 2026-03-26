Нефтяные реки в тисках аятолл: Иран выкинул мир США в шредер и предложил свои 5 условий

Ветер с залива сегодня пахнет не только солью, но и порохом. Пока в телевизорах москвичи рассуждают о "большой шахматной доске", на Дальнем Востоке понимают проще: когда в Ормузском проливе закипает вода, эхо докатывается до самых Курил.

Фото: commons.wikimedia.org by KHAMENEI.ir, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Аббас Арагчи

Тегеран официально отправил американские черновики о мире в шредер. Пять условий, выставленных персами, — это не просто торг, это демонстрация того, что старые правила игры в "мирового жандарма" больше не работают. Здесь, где Пруль — это религия, а близость Азии — повседневность, мы видим: Восток перестал слушать западные наставления и начал диктовать свои.

Пять условий Тегерана: почему сделка на грани фола

Иранская сторона выкатила свой список претензий, назвав американские 15 пунктов "списком невыполнимых желаний". В Тегеране не просто отвергли перемирие, а юридически закрепили статус-кво. Пока Трамп заявляет о "разрушении Ирана в военном отношении", американские десантники продолжают прибывать в регион, создавая картинку для Fox News, которая мало бьется с реальностью на земле.

"Иранское руководство видит, что Вашингтон пытается купить время для перегруппировки сил. Пять условий Тегерана — это не просьба о мире, а требование признать новую реальность, где безопасность региона невозможна без учета интересов Исламской Республики", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Персы требуют полной остановки "агрессий и убийств", гарантий невозврата к войне и, что самое болезненное для Запада, признания суверенного права Ирана на контроль над Ормузским проливом. Это фактически превращает важнейшую транспортную артерию в "внутреннее озеро", где правила устанавливает не международное право, а воля аятолл. Пока Эрдоган ставит точку в вопросе участия Турции в этой авантюре, Иран готовится к долгой дистанции.

Ормузский узел: плата за проход и призрак дефицита

Ситуация в море напоминает наши очереди на таможне, только вместо подержанных "японок" — танкеры с нефтью. Иран затягивает гайки: теперь за проход требуют детальные данные о грузах, а в некоторых случаях и внушительные сборы. Те, кто не согласен, уходят в туман — точнее, их разворачивают. Это уже вызвало энергетическую капитуляцию ЕС, где чиновники судорожно ищут, чем наполнить хранилища.

Параметр конфликта Текущий статус Статус переговоров "Сложные, но не мертвые" (по версии WSJ) Контроль пролива Жесткая фильтрация судов силами Ирана Военное присутствие США 3000 десантников и морпехов на подходе

Тайфун геополитики сносит привычные союзы. Мощные нефтяные монархии больше не верят в американский зонтик безопасности. Когда небо затянуто облаками из дронов и ракет, старые гарантии Белого дома выглядят как ветхая фазенда после оползня. Тегеран четко дает понять: любая попытка силового решения в проливе приведет к открытию "дополнительных фронтов-сюрпризов".

"Мы наблюдаем крах системы глобальной логистики, выстроенной под диктовку США. Если раньше за безопасность платили лояльностью, то теперь Иран вводит прямой налог на 'недружественность', и противопоставить этому нечего", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Николаевич Орлов.

Удары по Бушеру и туман войны

Вторник принес тревожные новости из Бушера. Атомная станция снова под прицелом. Иран называет это терроризмом против гражданской инфраструктуры. В ответ на удары по своим объектам персы методично прощупывают оборону противника. Удары по Ирану лишь катализируют ответную реакцию, превращая регион в кипящий котел.

Штаб "Хатам аль-Анбия" иронично спрашивает американцев: "Вы там сами с собой договариваетесь?". Это намек на то, что слухи о сближении сильно преувеличены. Трамп заявляет о неком "подарке" от Ирана, связанном с энергией, но на официальном уровне Тегеран держит покерфейс. Пока дипломаты ищут выход, военные считают боезапас — Израиль уже отрапортовал о 15 тысячах использованных боеприпасов.

Карнавала не будет. Будет долгий, изматывающий конфликт на истощение. Мы на Дальнем Востоке привыкли к штормам, но этот обещает быть девятибалльным. Пока Запад пытается нарисовать финал через иллюзорные переговоры, Восток укрепляет свои берега, готовясь к большой волне.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Какие основные условия выдвинул Иран для прекращения огня?

Иран настаивает на пяти пунктах: полная остановка агрессии, международные гарантии безопасности, выплата репараций за военный ущерб, прекращение огня на всех фронтах включая региональные группы сопротивления и признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом.

Правда ли, что США стягивают войска в обход мирных инициатив?

Да, по подтвержденным данным, около 3000 элитных десантников и морпехов находятся на пути в регион. Иран расценивает это как попытку Трампа вести переговоры "с позиции силы", что Тегеран называет нелогичным.

Почему ситуация в Ормузском проливе критична для мира?

Это ключевая артерия мирового экспорта углеводородов. Введение Ираном "сборов за проход" и требования детальных данных о судах уже спровоцировали рост цен на нефть и парализовали движение сотен судов.

