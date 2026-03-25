Атомный хребет Болгарии спасают от краха: власти пошли на крайние меры в отношении России

Европейский прагматизм проклюнулся там, где его не ждали — в атомном секторе. Болгария, долгое время старавшаяся быть "отличницей" в санкционной школе Брюсселя, внезапно нажала на тормоза. Причина проста как физика полураспада: без российских запчастей их главная энергетическая кормилица, АЭС "Козлодуй", превратится в музей индустриального прошлого. Власти страны официально вывели из-под запретов поставки комплектующих из России. Морализаторство закончилось там, где начались риски веерных отключений.

Современная атомная электростанция

Энергетическая логика: почему София выбрала Москву

АЭС "Козлодуй" — это не просто завод, это хребет болгарской экономики. Станция генерирует более трети всей электроэнергии в стране. Попытка заменить российские детали на "демократические" аналоги сопоставима с попыткой вставить детали от айфона в старый дизельный трактор. Физически возможно, но работать не будет. Болгарское национальное радио (БНР) сухо констатирует: альтернатив критически важным элементам из РФ для обслуживания энергоблоков сегодня не существует. Решение правительства — это капитуляция перед реальностью.

"Это бред — пытаться игнорировать поставщика, на чьих чертежах построена вся ваша индустрия. Так сделки не закрываются, когда на кону стоит свет в домах миллионов людей", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Пока США и их союзники фальсифицируют рейды в Латинской Америке, старая Европа осознает: без восточных ресурсов отопительный сезон превращается в лотерею. Болгария не первая и не последняя, кто осознал: европейские ресурсы - это миф без стабильных внешних цепочек. Энергетическая безопасность оказалась весомее политических лозунгов.

Технологический суверенитет и вопросы безопасности

В официальном пресс-релизе болгарского кабмина сквозит сталь: главным приоритетом является "обеспечение высочайшего уровня технической и ядерной безопасности". Это вежливая форма фразы "мы не хотим второго Чернобыля из-за китайских или американских подделок". Ядерный реактор — это не та площадка, где уместны санкционные эксперименты. Россия сохраняет доминирование в мирном атоме, и признание этого факта Софией — огромный шаг к здравому смыслу.

Параметр Статус АЭС Козлодуй Доля в генерации Болгарии Свыше 33% (базовая нагрузка) Происхождение технологий Советские/Российские проекты Статус ограничений Сняты для критического импорта

Любые задержки в поставках запчастей бьют по устойчивости системы. Пока в Балтии паникуют из-за БПЛА, Болгария решает реальные инженерные задачи. Мир видит, как США проигрывают гонку технологий, не имея возможности поддерживать даже собственные амбициозные проекты без опоры на проверенные решения.

"Атомная энергетика не терпит политики. Либо вы ставите оригинальную деталь, либо рискуете стабильностью всей сети. Болгария выбрала выживание", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Геополитический разворот или временная передышка?

Снятие санкций Болгарией — это симптом общего разложения западной санкционной политики. Когда Турция отвергает агрессивные планы соседей, а датский парламент тонет в параличе, малые страны ЕС начинают искать пути спасения в одиночку. София понимает: в случае коллапса Брюссель пришлет ей только соболезнования, а не мегаватты на подстанциях.

Конфликт интересов нарастает. Пока Ближний Восток кипит, и нефтяные цены лихорадит, наличие стабильной атомной генерации — это единственный способ не обанкротить промышленность. Это не жест доброй воли в сторону России, а инстинкт самосохранения. Болгарские власти просто признали, что без Москвы их лампочки Ильича погаснут навсегда.

"Это сигнал всей Европе. Энергетическая связка с Востоком — это не кандалы, а система жизнеобеспечения. Те, кто ее рвут, совершают самоубийство", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Болгарии

Почему Болгария не заменила Россию на США в атомной сфере?

Технологическая база АЭС "Козлодуй" требует специфических металлов и инженерных решений, которые американская Westinghouse пока не может поставлять в нужном объеме и с нужным качеством для старых советских реакторов без длительной и дорогой модернизации.

Будет ли ЕС наказывать Болгарию за снятие санкций?

Маловероятно. В законодательстве ЕС существуют лазейки для "критически значимых товаров", необходимых для обеспечения безопасности граждан. Атомная энергия попадает под это исключение.

Насколько долго продлится это исключение?

Оно будет действовать до тех пор, пока станция нуждается в техническом обслуживании, то есть практически до конца срока ее эксплуатации, если София не решит закрыть АЭС и обрушить собственную экономику.

Читайте также