Бюджетный таймер тикает громко: дедлайн 31 марта грозит Нетаньяху досрочными выборами

Биньямин Нетаньяху включил режим политического выживания. Израильский премьер, чья карьера напоминает бесконечный сериал о побегах, пытается проскочить между капельками дождя — или, в данном случае, между ракетами. Война с Ираном, которая должна была стать его "золотым билетом" и подбросить рейтинги до небес, сработала как испорченный огнетушитель. Вместо того чтобы затушить пламя недовольства, она лишь добавила жара.

Фото: commons.wikimedia.org by Avi Ohayon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Бюджетная гонка против времени

Механика израильской власти проста и жестока: нет бюджета — нет правительства. Крайний срок — 31 марта. Если Кнессет не проголосует "за", система самоликвидируется, запустив процедуру досрочных выборов в течение 90 дней. Для Нетаньяху это звучит как смертный приговор. Его команда надеялась, что удары по Ирану создадут вокруг премьера ореол национального спасителя. Не вышло. Консенсус по войне есть, а любви к лидеру — ноль.

"Это бред. Так сделки внутри коалиции не закрываются, когда у тебя дефицит растет на глазах. Нетаньяху просто сжигает резервы, чтобы купить еще неделю тишины", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Война — дорогое удовольствие. Каждую неделю израильская экономика теряет $1,6 млрд. Это цена пустых офисов и закрытых школ. В то время как ЕС тайно возвращает ресурсы в игру, Израиль вынужден заливать деньгами дыру в 32 миллиарда шекелей, возникшую из-за оборонных нужд. Деньги не берутся из воздуха, их забирают у социальных программ.

Рейтинги: война без дивидендов

Статистика неумолима. Опросы показывают застывшую картинку: 40% за коалицию, 40% за оппозицию. "Биби" застрял в мертвой зоне. Даже затянувшийся конфликт на Ближнем Востоке не заставил колеблющихся избирателей поверить своему премьеру. Его имидж "мистера Безопасность" превратился в пыль еще в октябре 2023 года. Интеллектуальный электорат видит: стратегия выживания премьера важнее стратегии победы государства.

Показатель Текущее состояние Места Ликуда в Кнессете (прогноз) 28 из 120 (падение с 34) Общий мандат коалиции 51 (необходимо 61 для контроля)

Пока Эрдоган ставит точку в вопросах участия своего региона в эскалации, Нетаньяху пытается отвлечь внимание от Газы на Тегеран. Расчет был на то, что народ сплотится вокруг флага. Но израильтяне устали. Они видят бесконечный цикл: раунд боев, пара месяцев затишья, снова взрывы. Дипломатического решения нет, а военное буксует.

"Нетаньяху надеется на чудо, но политическая почва уходит из-под ног. Ресурс доверия исчерпан, и никакие внешние угрозы это уже не исправят", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Сделки с совестью и ортодоксами

Правящий блок трещит по швам. Чтобы удержать ультраортодоксов, угрожавших сносом правительства, Нетаньяху пришлось выписать им чек на пять миллиардов шекелей. Взамен они "забыли" про требования об освобождении от армии. Это классическая сделка: выживание верхушки в обмен на справедливость. Пока нефтяные монархии теряют доверие к США, Израиль теряет доверие к собственному бюджетному процессу.

Оппозиция прямо называет это политическим мародерством. Вместо развития технологий или помощи резервистам, деньги уходят на лояльность религиозных партий. В это время США провоцируют радикальный ответ региона, а Нетаньяху занят лишь тем, чтобы его не потянули в суд по старым делам о коррупции. Его стратегия — покупка времени по любой цене.

"С юридической точки зрения, коалиция балансирует на грани законности, перераспределяя средства в обход долгосрочных интересов государства ради сохранения кресел", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Премьер надеется дотянуть до сентября. Он призывает союзников "быть ответственными", хотя сам ведет страну через шторм с завязанными глазами. В условиях, когда Иран официально опроверг слухи о тайных сделках с Вашингтоном, эскалация остается единственным рычагом Нетаньяху. Но рычаг этот начал гнуться.

Ответы на популярные вопросы о политике Израиля

Почему Нетаньяху так боится выборов?

Все опросы сулят ему поражение. Его партия "Ликуд" теряет лидерство, а текущая коалиция не набирает большинства мандатов. Потеря власти означает для него не только отставку, но и ускорение судебных процессов по уголовным делам.

Как бюджет влияет на вероятность досрочных выборов?

В Израиле действует закон: если госбюджет не утвержден до определенного срока (в данном случае до 31 марта), Кнессет автоматически распускается. Это самый простой способ законно сместить правительство.

Помогла ли война с Ираном поднять рейтинг премьера?

Нет. Несмотря на поддержку военных действий обществом, личный рейтинг Нетаньяху остался на низком уровне. Избиратели отделяют поддержку армии от поддержки премьера, которого винят в провалах в сфере безопасности.

