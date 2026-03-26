Бюджетный таймер тикает громко: дедлайн 31 марта грозит Нетаньяху досрочными выборами

Биньямин Нетаньяху включил режим политического выживания. Израильский премьер, чья карьера напоминает бесконечный сериал о побегах, пытается проскочить между капельками дождя — или, в данном случае, между ракетами. Война с Ираном, которая должна была стать его "золотым билетом" и подбросить рейтинги до небес, сработала как испорченный огнетушитель. Вместо того чтобы затушить пламя недовольства, она лишь добавила жара.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Фото: commons.wikimedia.org by Avi Ohayon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Бюджетная гонка против времени

Механика израильской власти проста и жестока: нет бюджета — нет правительства. Крайний срок — 31 марта. Если Кнессет не проголосует "за", система самоликвидируется, запустив процедуру досрочных выборов в течение 90 дней. Для Нетаньяху это звучит как смертный приговор. Его команда надеялась, что удары по Ирану создадут вокруг премьера ореол национального спасителя. Не вышло. Консенсус по войне есть, а любви к лидеру — ноль.

"Это бред. Так сделки внутри коалиции не закрываются, когда у тебя дефицит растет на глазах. Нетаньяху просто сжигает резервы, чтобы купить еще неделю тишины", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Война — дорогое удовольствие. Каждую неделю израильская экономика теряет $1,6 млрд. Это цена пустых офисов и закрытых школ. В то время как ЕС тайно возвращает ресурсы в игру, Израиль вынужден заливать деньгами дыру в 32 миллиарда шекелей, возникшую из-за оборонных нужд. Деньги не берутся из воздуха, их забирают у социальных программ.

Рейтинги: война без дивидендов

Статистика неумолима. Опросы показывают застывшую картинку: 40% за коалицию, 40% за оппозицию. "Биби" застрял в мертвой зоне. Даже затянувшийся конфликт на Ближнем Востоке не заставил колеблющихся избирателей поверить своему премьеру. Его имидж "мистера Безопасность" превратился в пыль еще в октябре 2023 года. Интеллектуальный электорат видит: стратегия выживания премьера важнее стратегии победы государства.

Показатель Текущее состояние
Места Ликуда в Кнессете (прогноз) 28 из 120 (падение с 34)
Общий мандат коалиции 51 (необходимо 61 для контроля)

Пока Эрдоган ставит точку в вопросах участия своего региона в эскалации, Нетаньяху пытается отвлечь внимание от Газы на Тегеран. Расчет был на то, что народ сплотится вокруг флага. Но израильтяне устали. Они видят бесконечный цикл: раунд боев, пара месяцев затишья, снова взрывы. Дипломатического решения нет, а военное буксует.

"Нетаньяху надеется на чудо, но политическая почва уходит из-под ног. Ресурс доверия исчерпан, и никакие внешние угрозы это уже не исправят", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Сделки с совестью и ортодоксами

Правящий блок трещит по швам. Чтобы удержать ультраортодоксов, угрожавших сносом правительства, Нетаньяху пришлось выписать им чек на пять миллиардов шекелей. Взамен они "забыли" про требования об освобождении от армии. Это классическая сделка: выживание верхушки в обмен на справедливость. Пока нефтяные монархии теряют доверие к США, Израиль теряет доверие к собственному бюджетному процессу.

Оппозиция прямо называет это политическим мародерством. Вместо развития технологий или помощи резервистам, деньги уходят на лояльность религиозных партий. В это время США провоцируют радикальный ответ региона, а Нетаньяху занят лишь тем, чтобы его не потянули в суд по старым делам о коррупции. Его стратегия — покупка времени по любой цене.

"С юридической точки зрения, коалиция балансирует на грани законности, перераспределяя средства в обход долгосрочных интересов государства ради сохранения кресел", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Премьер надеется дотянуть до сентября. Он призывает союзников "быть ответственными", хотя сам ведет страну через шторм с завязанными глазами. В условиях, когда Иран официально опроверг слухи о тайных сделках с Вашингтоном, эскалация остается единственным рычагом Нетаньяху. Но рычаг этот начал гнуться.

Ответы на популярные вопросы о политике Израиля

Почему Нетаньяху так боится выборов?

Все опросы сулят ему поражение. Его партия "Ликуд" теряет лидерство, а текущая коалиция не набирает большинства мандатов. Потеря власти означает для него не только отставку, но и ускорение судебных процессов по уголовным делам.

Как бюджет влияет на вероятность досрочных выборов?

В Израиле действует закон: если госбюджет не утвержден до определенного срока (в данном случае до 31 марта), Кнессет автоматически распускается. Это самый простой способ законно сместить правительство.

Помогла ли война с Ираном поднять рейтинг премьера?

Нет. Несмотря на поддержку военных действий обществом, личный рейтинг Нетаньяху остался на низком уровне. Избиратели отделяют поддержку армии от поддержки премьера, которого винят в провалах в сфере безопасности.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, политолог Антон Кудрявцев, юрист Роман Лаврентьев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы иран израиль ближний восток биньямин нетаньяху
Новости Все >
Биологические часы замедляют ход: привычные продукты стали щитом против раннего старения
Граница открывается настежь: почему поездки в самую загадочную страну мира стали трендом
Земля уходит из-под ног строителей: участки в поселках дорожают быстрее самих кирпичных зданий
Пузырьки бьют по фильтрам тела: популярные жидкости провоцируют формирование твердых отложений
Получается, как при стрижке свиней: визгу много, шерсти мало... — писала газета Аргументы и факты 26 марта 2003 года
Эпоха офисного планктона уходит: реальный сектор экономики начал платить рабочим больше министров
Сионизм меняет маски: как старую идею переселения подменили новыми смыслами
Европейская пыль на русских сапогах: культурный разлом в Калининграде мешает будущему
Ближний Восток хотят собрать как пазл: Иран оказался последней деталью в геополитической игре
Европа берётся за оружие: военные расходы растут на фоне тревожных сигналов
Заговор молчания под землей: почему советские горняки решили спрятать от Сталина пугающую находку
Наука и техника
Заговор молчания под землей: почему советские горняки решили спрятать от Сталина пугающую находку
Стиль ленивой миллионерши: 5 способов носить треники и выглядеть как владелица корпорации
Красота и стиль
Стиль ленивой миллионерши: 5 способов носить треники и выглядеть как владелица корпорации
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна

В Вашингтоне признали технологический тупик из-за появления оружия, работающего на новых физических принципах, которое невозможно отследить и перехватить.

Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Заговор молчания под землей: почему советские горняки решили спрятать от Сталина пугающую находку
Заговор молчания под землей: почему советские горняки решили спрятать от Сталина пугающую находку
Банкет за чужой счёт окончен: Москва закрывает финансовые краны для вузов в странах СНГ
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось? Любовь Степушова Переосмысление: Россия решает, кому и как поставлять нефть и газ Олег Артюков Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Китай шокирован смертоносным сюрпризом для Украины: Москва разделила на ноль хваленое западное ПВО
Эрдоган поставил точку в вопросе участия Анкары в агрессии против Ирана
Экзамен на выносливость для ПВО: Россия столкнулась с самой массовой атакой БПЛА с 2025 года
Экзамен на выносливость для ПВО: Россия столкнулась с самой массовой атакой БПЛА с 2025 года
Бюджетный таймер тикает громко: дедлайн 31 марта грозит Нетаньяху досрочными выборами
Атомный хребет Болгарии спасают от краха: власти пошли на крайние меры в отношении России
Граница открывается настежь: почему поездки в самую загадочную страну мира стали трендом
Земля уходит из-под ног строителей: участки в поселках дорожают быстрее самих кирпичных зданий
Крах прежних надежд США: визит Трампа в Китай покажет готовность признать многополярность мира
Горы хранят не только молчание: подземные ракетные города Ирана угрожают планам США
Сад вашей мечты: 3 простых шага, чтобы забыть о ручном труде и получить богатый урожай
Пузырьки бьют по фильтрам тела: популярные жидкости провоцируют формирование твердых отложений
Получается, как при стрижке свиней: визгу много, шерсти мало... — писала газета Аргументы и факты 26 марта 2003 года
Ледяное молчание Тегерана: Иран готовит сюрприз на других фронтах вместо милых бесед о сделке
