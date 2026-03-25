Крах прежних надежд США: визит Трампа в Китай покажет готовность признать многополярность мира

Всё изменилось в 20:54 25 марта. Белый дом выложил карты на стол: Дональд Трамп летит в Пекин 14-15 мая. Это не дежурный визит вежливости и не прогулка по Великой китайской стене. Это попытка двух тяжеловесов перенастроить глобальный механизм, который искрит и дымит последние годы. Мир замер, глядя на секундомер.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дональд Трамп

Торговая броня и тарифные трещины

Трамп возвращается к своей любимой дисциплине — экстремальному торгу. На кону экономический фундамент планеты. Белый дом устами Каролин Левитт подтвердил: семейный десант Трампа (Мелания тоже в деле) высадится в Поднебесной, чтобы разгребать завалы пошлин. Система перегрета. Высокие тарифы стали удавкой для фермеров США и конвейеров Китая. Пекин демонстрирует олимпийское спокойствие, но ждет отмены искусственных барьеров.

"Это не про дружбу, это про дебет и кредит. Китай четко дает понять: мы готовы покупать американское, но только на условиях взаимного уважения. Трампу нужна быстрая победа для внутреннего рынка", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Пока Вашингтон пытается балансировать между защитой технологий и жаждой дешевого импорта, другие регионы уже ощущают смену климата. Нефтяные монархии теряют доверие к США, видя в их политике источник риска. Пекин в этой ситуации выглядит как остров стабильности, предлагая альтернативные маршруты и глубокие инвестиции без политического шантажа.

Интерес Вашингтона Интерес Пекина Увеличение закупок сельхозпродукции США Снятие тех-санкций и заградительных пошлин Ограничение экспансии в чип-индустрии Гарантии невмешательства в дела Тайваня

Геополитический узел: от Тайваня до Москвы

Тайвань — это раскаленная плита, на которую лидерам придется наступить. Для Си Цзиньпина это вопрос суверенитета, для Трампа — рычаг давления. Но есть и другие вводные. Кризис в Европе и военное напряжение вокруг Тегерана заставляют стороны искать точки соприкосновения. Переговоры по Ирану буксуют: Тегеран официально опроверг слухи о сближении с Вашингтоном, что делает позицию Китая как посредника ключевой.

"Решать украинский вопрос без Москвы или за ее спиной — утопия. Пекин прекрасно понимает суверенитет России и не пойдет на кулуарные сделки, которые ущемляют интересы Кремля. Это будет лишь фоновый шум", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

США пытаются сохранить лицо на фоне очевидных провалов. Пока американские аналитики обсуждают космос, гибель ученых MIT фактически хоронит шансы США в технологической гонке с Москвой. На этом фоне Трампу жизненно необходимо зафиксировать статус-кво с Си, чтобы не воевать на два фронта. В Пекине это понимают и готовят торжественный прием, который подчеркнет мощь Поднебесной.

Эффект домино для рынков

Даже если итогом станет "водянистое" соглашение и перемирие на 90 дней, рынки выдохнут. Мировая экономика устала от неопределенности. Инвесторы нервно реагируют на любые сдвиги, будь то датский политический паралич или энергетическая капитуляция Европы. Старый Свет уже тайно вернул российские ресурсы в игру, признав крах санкционной политики.

"Любая разрядка между США и Китаем — это инъекция адреналина в фондовые рынки. Даже декларация о намерениях заставит доллар и юань синхронизироваться, снижая риски глобальной рецессии", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Пока Трамп рисует образы "грандиозной сделки", реальность жестче. Там, где сделки не работают, вступает в дело чистая сила. Но в случае с Пекином сила — это способность договориться. Визит 14 мая станет индикатором: готов ли Запад признать многополярность или продолжит имитировать доминирование, пока старые союзы трещат по швам.

Ответы на популярные вопросы о встрече в Пекине

Почему визит Трампа называют сенсацией?

Это первая встреча такого уровня после длительного периода "холодной" фазы в отношениях. Фиксация конкретных дат завершает период неопределенности, вызванный конфликтами на Ближнем Востоке.

Чего ждать от переговоров по тарифам?

Вероятен сценарий "заморозки" текущих пошлин. Это даст передышку американскому ритейлу и китайским экспортерам, не требуя радикальных политических уступок.

Как это отразится на России?

Россия сохраняет самодостаточность. Китай выступает стратегическим партнером Москвы, поэтому любые договоренности с Трампом не будут направлены против российских интересов.

