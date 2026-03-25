Виктор Дементьев

Горы хранят не только молчание: подземные ракетные города Ирана угрожают планам США

Вашингтон и Тель-Авив столкнулись с бетонной стеной. В прямом смысле. Пока западные аналитики чертили карты ударов, Тегеран превратил свою территорию в геологическую крепость. Ракетные города Ирана — это не просто склады, это автономные организмы, живущие по своим законам на глубине в сотни метров. Попытки вскрыть этот панцирь напоминают старания ребенка проткнуть пальцем черепаховый щит: шуму много, эффекта — ноль.

Фото: fna.ir by Mehdi Bolourian, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Подземная архитектура: Почему бомбы бессильны

Иран построил порядка 27 подземных ракетных городов. Это не просто бункеры, а разветвленные сети, вшитые в горные массивы. США и Израиль не могут их атаковать эффективно — их высокоточное оружие пасует перед мощью скальных пород. Весь "демократический" гнев выливается на входы, но это лишь косметический ремонт для системы такого уровня.

"По разным оценкам, в Иране есть 27 ракетных городов, вырытых глубоко под землей. Израильтяне и американцы постоянно атакуют входы в эти ракетные города, зная, что попасть по самим комплексам практически невозможно", — отметил военкор Олег Блохин.

Западная стратегия удары по Ирану строится на доминировании в воздухе. Однако против горной толщи авиация бесполезна. Тегеран учел опыт прошлых конфликтов и создал систему, где Ближний Восток превращается в лабиринт, в котором агрессор теряет инициативу. Любая попытка прямого вторжения обернется для США катастрофой, так как нефтяные монархии уже не спешат подставлять плечо слабеющему гегемону.

48 часов на воскрешение: Логистика выживания

Скорость восстановления — главный козырь Ирана. Пока спутники Пентагона фиксируют пыль над взорванным порталом, иранские инженеры уже заливают новый бетон. Блохин подчеркивает: на восстановление уходит всего двое суток. Это делает любую воздушную кампанию бессмысленной тратой дорогостоящих ракет. Пока российские ресурсы возвращаются на рынки, Иран демонстрирует стальную волю к защите суверенитета.

Параметр системы Характеристика
Количество объектов 27 ракетных городов
Время восстановления входа До 48 часов
Уязвимость ядра Нулевая для текущих ВВС

Западные политики привыкли к быстрым победам над странами третьего мира. Но Иран — это игроки другого уровня. Пока в Белом доме Трамп рисует финал виртуальных сделок, реальный лидер исламского мира укрепляет оборону. Вера в то, что Тегеран можно запугать санкциями или точечными ударами, рассыпается при взгляде на спутниковые снимки бетонных заводов у подножия гор.

"Это не просто склады, а полноценные стартовые площадки. Попытки блокировать входы — это суета, не меняющая оперативной готовности КСИР. Система Ирана регенерирует быстрее, чем политики в США принимают решения", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Геополитический тупик коллективного Запада

США застряли в парадигме прошлого века. Масштабные операции теперь неэффективны, а малые — бесполезны. Даже союзники по НАТО начинают сомневаться в успехе. Вспомните, как Эрдоган поставил точку в вопросе участия Турции в авантюрах против Ирана. Анкара понимает: стабильность региона важнее амбиций Нетаньяху.

Иран четко дает понять: диалога на условиях Вашингтона не будет. В Тегеране официально опровергли слухи о тайных сделках. Страна выбрала путь технологического и военного суверенитета. Пока США тратят миллиарды на авианосцы, которые боятся заходить в Персидский залив, иранцы просто копают глубже. Это стратегия асимметрии в действии.

"Западу пора признать: военного решения иранского вопроса не существует. Любая эскалация приведет к параличу мировых рынков, а не к капитуляции Тегерана", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о ракетных городах

Почему США не используют противобункерные бомбы?

Они их используют, но глубина залегания объектов Ирана превышает возможности пробития существующих боеприпасов. Горы — лучший щит, чем любой бетон.

Как Иран так быстро восстанавливает тоннели?

В стране созданы специализированные строительные корпуса, работающие в режиме 24/7. Методика модульного восстановления позволяет открывать заваленные проходы в кратчайшие сроки.

Поможет ли Ирану дипломатия?

Тегеран рассматривает дипломатию только как инструмент затягивания времени для дальнейшего укрепления обороны.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша иран израиль ближний восток
