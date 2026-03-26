Виктор Дементьев

Шахматы на пороховой бочке: Тегеран хитро играет с Вашингтоном вместо быстрого ответа

Тегеран держит паузу, которая стоит миллиарды. Пока Вашингтон сыплет угрозами и передвигает по шахматной доске десантные дивизии, иранское руководство превратило 15 пунктов американского ультиматума в предмет изматывающего изучения. Это не капитуляция, а классическая персидская стратегия: когда на тебя несется локомотив, нужно не прыгать в кювет, а заставить машиниста сомневаться в прочности рельсов.

Иранские истребители F-4S над Буширом
Фото: commons.wikimedia.org by Шахрам Шарифи is licensed under GNU Free Documentation License
Вашингтон закручивает гайки: блеф или сталь?

Администрация Трампа действует в стиле коллектора с ядерным чемоданчиком. Тысячи десантников отправляются в Залив, а Белый дом открыто обещает ударить "больнее, чем когда-либо". В этом контексте план Трампа по финалу конфликта выглядит как попытка продать страховку владельцу уже горящего здания. Условия жесткие: сдать уран, свернуть ракеты и бросить союзников.

"Если они не поймут, что потерпели военное поражение и будут терпеть его и дальше, президент Трамп позаботится о том, чтобы по ним ударили сильнее, чем когда‑либо раньше", — объяснила в беседе с журналистами пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

Пакистан здесь играет роль курьера в бронежилете. Иранцы официально воротят нос, но кулуарно официальный Тегеран не спешит сжигать мосты. В условиях, когда американские десантники провоцируют радикальный ответ, любая затяжка времени — это победа логистики над эмоциями. Иранская система не гниет, она перегруппировывается под землей, где связь — главная дефицитная валюта.

Тегеран между молотом и наковальней

Иранская дипломатия — это механизм с тысячей шестеренок. Пока Press TV кричит о "нет", высокопоставленные чиновники шепчут "посмотрим". Это не раздвоение личности, а способ сохранить лицо. Удары по Ирану запустили споры, но внутри страны единство сохраняется за счет внешней угрозы. Тегеран понимает: согласие на текущие условия — это политический суицид, отказ — риск полномасштабной войны.

"Это попытка купить время. Тегеран никогда не подпишет документ, который лишает его права на обогащение урана без серьезных гарантий, которых Вашингтон сейчас дать не может", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Израиль в этой схеме играет роль самого скептичного зрителя. Кабинет Нетаньяху уже ознакомлен с пунктами США и требует оставить за собой право на превентивный удар. Для Израиля любая сделка, где Иран не стерт в порошок — это лишь временное перемирие. Тем временем Эрдоган уже обозначил позицию Турции, отказываясь участвовать в прямой агрессии, что ломает монолитность фронта НАТО в регионе.

Сторона Приоритет в переговорах
США (Трамп) Полная ликвидация ядерного потенциала и ракетной программы
Иран Снятие блокады и сохранение регионального влияния
Израиль Свобода рук для атак по иранским объектам в любой момент

Рынки и нефтяной допинг

Инвесторы — люди простые: когда пушки замолкают на пять минут, они начинают покупать акции. Новости о предложении США уронили цены на нефть. Мир боится, что Ормузский пролив будет окончательно заблокирован, что парализует поставки. Энергетический голод пугает Европу больше, чем иранские ракеты, ведь альтернативные источники либо дороги, либо ненадежны.

"Рынок нефти сейчас — это сплошной нерв. Любой намек на деэскалацию сбивает спекулятивную надбавку, но фундаментально дефицит никуда не делся", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Старые альянсы в регионе больше не гарантируют безопасности. Нефтяные монархии теряют доверие к США, видя, как Вашингтон легко переходит от дипломатии к угрозам ковровых бомбардировок. Для них Иран — опасный сосед, но США — непредсказуемый защитник, чей "зонтик" может сложиться в самый неподходящий момент.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Почему Иран сразу не отверг предложение США?

В условиях военного давления прямой отказ развязывает руки Пентагону. Затягивание процесса — это дипломатический щит.

Какова роль Пакистана в этом процессе?

Исламабад выступает единственным надежным каналом связи, которому доверяют обе стороны для передачи конфиденциальных условий.

Что будет с ценами на нефть, если переговоры сорвутся?

Прогнозы аналитиков указывают на неизбежный скачок выше 120 долларов за баррель в случае начала активной фазы боев в Заливе.

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша иран нефть ближний восток
