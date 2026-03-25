Виктор Дементьев

Ледяное молчание Тегерана: Иран готовит сюрприз на других фронтах вместо милых бесед о сделке

Дональд Трамп обожает шоу. Его рассказы о "разгроме персов" напоминают плохой голливудский сценарий, где главный герой побеждает врага одним звонком. Но реальность Ближнего Востока — это не реалити-шоу. Пока Вашингтон рисует картины триумфа, Тегеран заготовил сюрприз, от которого у мировых рынков начнется нервный тик. Если кто-то думал, что всё ограничится милыми беседами о ядерной сделке, у меня для вас плохие новости. Вечеринка только начинается.

Запуск иранских дронов
Фото: snn.ir by Bahareh Asadi, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Запуск иранских дронов

Второй фронт: почему Ормуз — это только завязка

Исламская Республика не собирается сидеть в обороне. Агентство Tasnim, ссылаясь на военные источники, выложило карты на стол. Суть проста: любая попытка "американо-еврейских интервентов" занять хотя бы клочок иранской земли обернется кошмаром. Тегеран официально пообещал открыть "другие фронты". Это не просто угроза. Это математический расчет издержек для противника, который привык воевать чужими руками или с безопасного расстояния.

"Мы постоянно отслеживаем и следим за подготовкой и развитием событий на фронте противника. Если противник захочет предпринять действия на суше на иранских островах или где-либо ещё на наших землях, или нанести ущерб Ирану, используя военно-морские силы в Персидском заливе и Оманском море, мы откроем для них другие фронты в качестве неожиданности, чтобы их действия не только не принесли им никакой пользы, но и удвоили их издержки", — [отметил] в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Главный козырь в рукаве — Баб-эль-Мандебский пролив. Персы прямо заявляют: у них есть и воля, и возможности его блокировать. Пока США пытаются спровоцировать радикальный ответ Ирана, десантники и авианосцы превращаются в идеальные мишени. Блокада ключевой водной артерии — это не просто перекрытие крана. Это гильотина для мировой торговли.

Энергетическое домино: как рухнет страховой рынок

Давайте посчитаем. Ормузский пролив и Баб-эль-Мандеб — это два легких глобальной экономики. Если сдавить оба, наступит удушье. Трафик пойдет вокруг Африки. Логистика подорожает в разы. Страховые компании просто откажутся работать в таких условиях. Европа уже тайно нажимает на паузу, понимая, что их "зеленые" мечты разбиваются о суровую геополитику. Без ресурсов из этого региона отопительный сезон превратится в борьбу за выживание.

Артерия Последствия блокировки
Ормузский пролив Остановка поставок 20% мировой нефти, взлет цен выше $150.
Баб-эль-Мандеб Паралич Суэцкого канала, крах логистики между Азией и Европой.

Трамп может сколько угодно рассказывать про финальную стадию переговоров, но Тегеран хранит ледяное молчание. Иран официально опроверг любые слухи о сближении с Белым домом. Это не мирные переговоры, это подготовка к обороне территорий, которые США считают своей песочницей.

"Рынок нефтепродуктов крайне чувствителен к любым шорохам в регионе. Если Баб-эль-Мандеб закроется, мы увидим не дефицит, а ценовой хаос. Никакие резервы США не покроют потребность Европы и Азии", — [объяснил] в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Урок Асалуйе: когда слова заканчиваются

Иран уже показал, как это работает. Когда было атаковано месторождение Южный Парс в Асалуйе, Тегеран не пошел в ООН жаловаться. Он ударил по катарскому центру Рас-Лаффан. Итог — крупнейшее предприятие по производству СПГ QatarEnergy получило ущерб, а мировые цены взлетели до небес. США тогда сделали вид, что "не знали" об атаке. Нефтяные монархии больше не верят в американский зонтик безопасности — он дырявый.

Военный источник Tasnim выразился предельно ясно: "Если у врага есть сомнения и ему не хватает мудрости, чтобы извлечь уроки из своего опыта, он может снова испытать нас". Это прямое приглашение к танцу, к которому Вашингтон не готов. Удары по Ирану лишь консолидируют регион против внешнего агрессора, а не разобщают его.

"Эскалация в Персидском заливе заставит даже таких союзников США, как Турция, дистанцироваться. Анкара уже дала понять, что не собирается участвовать в авантюрах против Тегерана", — [подчеркнула] в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Даже союзники по НАТО начинают сомневаться в адекватности американской стратегии. Пока в Дании царит политический паралич, а в Прибалтике ловят заблудившиеся украинские дроны, Иран методично готовит плацдарм для защиты своих интересов. Белый дом думает, что он играет в шахматы. Иран просто переворачивает доску.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Может ли Иран реально закрыть Баб-эль-Мандеб?

Да, через союзников-хуситов в Йемене. У них есть технологии, воля и опыт точечных ударов по танкерам, что делает навигацию в проливе самоубийством для страховщиков.

Почему Трамп говорит о сделке, если Тегеран её отрицает?

Это старая тактика: продать избирателям иллюзию стабильности. На деле Эрдоган уже поставил точку в вопросе поддержки агрессии, оставляя США в изоляции.

Чем ответит Иран на попытку сухопутного вторжения?

Тегеран обещает "неожиданные фронты". Это означает удары по американским базам во всем регионе и полную блокировку поставок энергоносителей.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша иран экономика дональд трамп ближний восток
