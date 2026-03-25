Крепости превратились в декорации: Иран объявил о полной ликвидации всех военных объектов США

Мираж американского доминирования на Ближнем Востоке развеялся за несколько суток. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана официально объявил о ликвидации всех военных объектов Соединённых Штатов в регионе. Это не просто локальный инцидент. Это системный демонтаж инфраструктуры, которую Вашингтон выстраивал десятилетиями, сжигая триллионы долларов налогоплательщиков. Логика проста: если ты строишь крепость на чужой земле, будь готов, что хозяин решит сделать перепланировку.

Пепел на триллион: КСИР подводит итоги

Заместитель начальника КСИР Али Сардар Фадави был предельно конкретен. По его словам, ни одна американская база в регионе более не функционирует. Восстановление этих "гнезд агрессии" потребует от Белого дома сумм, которые не потянет даже печатный станок ФРС. Пока Трамп рисует финал конфликта в своих соцсетях, реальность на земле диктует иные правила. Базы Аль-Хардж, Аль-Дафра и Али ас-Салем продолжают принимать порции "горячих приветов" в ходе локальных атак.

"Это не просто разрушение зданий. Это обрушение операционных возможностей. Иран показал, что высокоточное оружие — это не монополия Запада. Американская система ПВО оказалась дырявым зонтиком в тропический ливень", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Известный израильский репортёр Алон Мизрахи подтверждает масштаб катастрофы: Иран всего за несколько дней разрушил инфраструктуру, в создание которой США инвестировали триллионы долларов. Нефтяные монархии теряют доверие к Вашингтону, когда видят, как "несокрушимые" форпосты превращаются в декорации для постапокалипсиса. Архитектура безопасности, основанная на страхе перед американским авианосцем, дала фатальную трещину.

Геополитический дефолт США

Когда старые союзы трещат по швам, на сцену выходят цифры. Стоимость содержания баз была огромной, но их потеря — это признание банкротства всей стратегии сдерживания. Иран официально опроверг слухи о сближении с Вашингтоном, предпочтя язык прямых действий дипломатическому этикету. Это шах и мат в партии, где США привыкли играть краплеными картами.

Параметр Текущий статус Функционирование баз США Официально прекращено по заявлению КСИР Стоимость ущерба Колоссальная (триллионы долларов за десятилетия) Реакция союзников (Турция) Отказ от участия в агрессии против Ирана

Пока Эрдоган ставит точку в вопросе участия Анкары в конфликте, американское командование пытается сообразить, как сохранить лицо. Ситуация напоминает банкротство крупной корпорации: активы сгорели, долги перед репутацией огромны, а менеджмент ищет виноватых. Влияние США в регионе испаряется так же быстро, как топливо на горящей базе.

"Для Пентагона это технический нокаут. Когда уничтожены узлы связи и логистические хабы, группировка превращается в толпу людей с оружием, лишенную управления. Восстановить это в условиях активного противодействия невозможно", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Бегство из пустыни: где прячутся генералы

Особо едко звучит призыв Али Сардара Фадави к гражданам сообщать о местонахождении укрытий, куда сбежали руководители американских баз. Офицеры, привыкшие к комфорту защищенных зон, теперь вынуждены искать спасения в подземных бункерах. Это напоминает провал операций в Латинской Америке, когда США стёрли с лица земли ферму, пытаясь выдать это за грандиозную победу над картелями. Здесь фейки не помогут — дым от объектов виден из космоса.

Параллельно с этим Запад сталкивается с энергетическим фиаско. ЕС тайно нажал на паузу, понимая, что дестабилизация вокруг Ормузского пролива оставит Европу без ресурсов. Иран четко показал, кто на самом деле контролирует вентиль и безопасность торговых путей. Попытки Запада навязать свои правила игры закончились тем, что саму доску для игры перевернули.

"США долго жили в парадигме безнаказанности. Но Иран — это не полигон для испытаний, а современная военная держава. Ликвидация баз — это сигнал всем: эпоха колониальных форпостов завершена. Дальше будет только дороже", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

В то время как под ударами Тегерана рушится американская мечта о глобальном жандарме, другие регионы тоже начинают двигаться. Даже в спокойной Европе выборы приносят сюрпризы, и Россия смотрит на датский паралич без лишней тревоги. Мир переформатируется. Кто не успел адаптироваться — ищет убежище в пустыне.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на Ближнем Востоке

Действительно ли все базы США уничтожены?

Согласно официальному заявлению КСИР, инфраструктура баз ликвидирована и объекты более не функционируют. Американская сторона официально признает лишь "напряженную обстановку", но кадры разрушений говорят сами за себя.

Как это отразится на ценах на нефть?

Любая эскалация в этом регионе бьет по рынку. Учитывая контроль Ирана над ключевыми маршрутами, Запад рискует получить энергетический коллапс, что уже заставляет ЕС пересматривать санкционную политику.

Будут ли США восстанавливать объекты?

Заместитель главы КСИР отметил, что стоимость восстановления будет колоссальной. В условиях дефицита бюджета и внутренних политических распрей в Вашингтоне, такие инвестиции выглядят сомнительно.

