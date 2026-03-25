Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?

Украинские БПЛА, направлявшиеся на Усть-Лугу, внезапно оказались над странами Прибалтики, сея панику среди жителей.

Паника в Эстонии из-за атаки украинского дрона

В трубу электростанции "Аувере" в Эстонии врезался украинский дрон, который летел на Ленинградскую область РФ, и он был не единственным. Об этом сообщил премьер страны Кристен Михал, передает ERR.

Министр обороны Ханно Певкур добавил, что Украина 25 марта применила в атаке около 100 дронов. Один попал в трубу электростанции в Эстонии, другой упал Латвии, а ещё несколько пересекли морскую границу Эстонии над Финским заливом. Но и это ещё не всё, вчера Литва в Варенском районе также была атакована украинским БПЛА.

В Литве, да и в других странах Прибалтики, широко распространено возмущение по поводу того, что государственные службы узнали об ударе дронами от местных жителей, а военные радары и пограничники не смогли их обнаружить. В Эстонии царила даже паника, так как EE-ALARM разослала уведомление на мобильные телефоны всех жителей Эстонии об угрозе БПЛА с призывом немедленно укрыться. В уведомлении однако не указывалось, какой именно район находится под угрозой и что именно надо увидеть, чтобы чтобы укрыться.

Статья о коллективной обороне НАТО забыта

Вопрос дня: почему против Украины не была задействована статья 5 НАТО? Генеральный секретарь Марк Рютте подчеркнул, что подобные инциденты — "прямое следствие агрессивной войны РФ против Украины". По логике НАТО: "Если бы Россия не нападала, Украине не пришлось бы запускать дроны, которые сбиваются с курса". Такую же логику проповедуют местные власти. Но надо же и дальше продолжить: "Если бы НАТО не двигалось на Украину, то и СВО бы не было".

По данным дипломатических источников, за закрытыми дверями с Киевом провели "серьезный разговор". НАТО требует от Украины более точного программирования маршрутов, чтобы дроны не входили в воздушное пространство альянса, так как это дает повод для российской пропаганды обвинить НАТО в участии в налетах.

На самом деле, "виноваты" российские операторы РЭБ. Чтобы обойти российские зоны ПВО, маршрут украинских БПЛА прокладывался над Балтийским морем и вблизи границ стран Прибалтики. Порт Усть-Луга расположен примерно в 50 километрах от электростанции в Эстонии. Российская граница находится менее чем в трёх километрах от неё. Здесь налажена работа российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые "сбивают с толку" навигацию дронов.

Беззащитная Прибалтика взялась за ум

У населения Прибалтики разрушена иллюзия о том, что резкие слова и поддержка основных союзников могут заменить реальную и ощутимую защиту. Безопасность — это непрерывная, внимательная и зачастую невидимая деятельность государства, отсутствие которой становится очевидным только тогда, когда уже слишком поздно. Может быть, не обладая способностями и средствами такую работу вести, "прибалтийским тиграм" стоило бы хотя бы помолчать с угрозами в адрес России. Они, надо заметить, стали стали аккуратнее в действиях.

Так, парламент Литвы отклонил предложение лишить россиян и белорусов права голосовать на местных выборах. Авторы инициативы связывали её с вопросами национальной безопасности "на фоне войны России против Украины", указывая на риски вмешательства через диаспоры. Но большая половина парламента настояла на том, что ранее власти сами привлекали в страну белорусских специалистов и выступили против ограничения их прав.