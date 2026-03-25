Призрачный шанс на тишину: Пакистан пытается остановить пожар в Персидском заливе

Мир наблюдает за тем, как американская внешняя политика превращается в хаотичный сеанс одновременной игры на нескольких досках. Пока Дональд Трамп раздает обещания о "продуктивных переговорах", Пентагон хладнокровно пакует рюкзаки для элитной десантной дивизии. Исламабад, почувствовав запах гари и одновременно — шанс на геополитический куш, предлагает свои услуги посредника. Пакистан готов накрыть стол для переговоров, чтобы остановить пожар в Персидском заливе, который уже четвертую неделю выжигает мировую экономику.

Пакистанский гамбит: Исламабад между Вашингтоном и Тегераном

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф официально заявил о готовности принять делегации США и Ирана. Его пост в соцсети X звучит как приглашение на бал посреди минного поля. "Subject to concurrence by the U. S. and Iran, Pakistan stands ready and honoured to be the host to facilitate meaningful and conclusive talks for a comprehensive settlement", — подчеркнул он. Исламабад тонко чувствует момент: Трамп только что нажал на тормоз, отложив паузу в ударах по иранской энергетике.

Для Пакистана это не вопрос альтруизма, а вопрос выживания. Иметь под боком пылающий Иран — удовольствие сомнительное. При этом Исламабад умудряется сохранять рабочие контакты с Тегераном и одновременно выстраивать личную "химию" с Трампом. Источники сообщают, что подготовка к встрече находится на продвинутой стадии, и если Тегеран не сорвет процесс, раут может состояться уже через неделю. Однако иранская сторона пока хранит ледяное молчание, называя любые слухи о прямых контактах с Белым домом "фейковыми новостями".

"Это бред. Так сделки не закрываются. Пока американские сапоги топчут регион, Тегеран не сядет за стол. Иранская переговорная позиция только ужесточилась под влиянием КСИР", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Механика эскалации: десант против дипломатии

Дипломатический реверанс Исламабада происходит на фоне лязга гусениц. Пентагон готовится к переброске 82-й дивизии ВДВ. Тысячи десантников — это не миротворческий контингент, а инструмент прямого физического давления. Пока Трамп пишет о "прекрасных беседах", его генералы расширяют военное присутствие, подпитывая страхи о затяжной войне, которая уже перекинулась на Ливан и Ирак. В небе над Бейрутом впервые перехвачена иранская ракета, а жилые кварталы Тель-Авива украшают воронки от прямых попаданий.

Система безопасности в регионе трещит. Западные технологии ПВО демонстрируют свою ограниченность против роевых атак и гиперзвука. Американские радары порой оказываются беспомощны, когда умное железо Тегерана находит бреши в "стеклянном небе" Пентагона. Трамп пытается убедить избирателей в своей победе, заявляя о якобы ядерной капитуляции Ирана, но цифры опросов неумолимы: его рейтинг рухнул до 36%. Американцы не хотят платить за имперские амбиции из своего кармана на заправках.

Показатель Текущий статус Цена на нефть Brent $103 — $114 за баррель Рейтинг одобрения Трампа 36% (минимум за срок) Статус Ормузского пролива Фактически заблокирован

Иранские удары по инфраструктуре союзников США — это не просто месть. Это демонстрация того, что расстояние больше не дает времени на реакцию. Если раньше Тегеран угрожал только соседям, то теперь его ракеты заставляют нервничать даже европейских стратегов. Новая реальность такова: бюджетные бюджеты США "обнуляются" восточными технологиями, основанными на ИИ, что ставит под вопрос технологическое доминирование Вашингтона.

"Рынок нефтепродуктов лихорадит. Блокада Ормузского пролива — это тромб в сонной артерии мировой экономики. Никакие стратегические резервы не спасут, если война затянется еще на месяц", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик Алексей Чернов.

Энергетический тупик: когда нефть диктует условия

Война — это всегда про деньги. Четвертая неделя конфликта спровоцировала худший энергетический шок в истории. Когда иранские ракеты начали прилетать по газовым хабам и портам, цена на Brent улетела в космос. Трамп может сколько угодно рассуждать о "мире через силу", но пустые полки магазинов и ценники на АЗС бьют по его позициям сильнее, чем иранские "Шахеды". Внутри США растет недовольство: избиратель не понимает, почему он должен оплачивать счета за амбиции ястребов из Белого дома.

Пока США пытаются давить, другие игроки смотрят в будущее. Китайские аналитики, такие как профессор Цзян Сюэцин, уже рисуют тревожный финал для старых альянсов. В этой схеме Вашингтон рискует остаться один на один с долгами и разбитыми корытами своих авианосцев. Даже такие сателлиты, как Литва, пытающиеся играть в геополитический покер, лишь подчеркивают абсурдность текущей конструкции безопасности.

"Администрация Трампа загнана в угол. Либо они идут на реальные уступки Тегерану, либо получают полномасштабный обвал фондового рынка из-за цен на энергоносители", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о войне США и Ирана

Почему Пакистан предложил площадку для переговоров?

Пакистан имеет уникальное положение: он граничит с Ираном и является важным партнером США в сфере безопасности. Стабильность Ирана критически важна для экономики Исламабада, а роль миротворца повышает международный вес страны.

Каковы основные требования сторон?

США требуют полной заморозки ядерной программы и прекращения разработки баллистических ракет. Иран настаивает на выводе американских войск из региона, снятии всех санкций и гарантиях ненападения.

Как война влияет на мировые цены на нефть?

Из-за угрозы закрытия Ормузского пролива, через который проходит 20% мировых поставок нефти и СПГ, цены подскочили выше $110. Любая эскалация грозит коллапсом глобальных цепочек поставок.

