Приговор для юга Ливана: Израиль наметил захват территорий до самой реки Литани

Израиль переходит к тактике выжженного железа. Министр обороны Исраэль Кац официально подтвердил: ЦАХАЛ намерен оккупировать юг Ливана вплоть до реки Литани. Речь идет о создании "зоны безопасности", которая по факту откусывает десятую часть ливанской территории. Система не просто искрит — она плавится под весом амбицй Тель-Авива.

Фото: commons.wikimedia.org by Shahen books, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ливан, Хезболлах

География зачистки: дойти до Литани

План Каца прост как удар ломом: никакой жизни там, где есть "террор". Под этим термином подразумевается любая активность "Хезболлы". Израильские войска уже методично сносят мосты через Литани и стирают с лица земли приграничные деревни. Это не точечные уколы, а полноценная ампутация региона. Пока Белый дом заявляет о достижении исторических договоренностей, на земле говорят пушки.

"Это бред. Так сделки не закрываются. Ливанское правительство фактически парализовано, а Израиль действует в логике создания санитарного кордона, игнорируя любые международные нормы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ливанская группировка "Хезболла" уже назвала происходящее "экзистенциальной угрозой". Депутат Хасан Фадлалла был краток: "У нас нет выбора, кроме как противостоять этой агрессии и цепляться за землю". Однако "цепляться" становится всё сложнее, когда сверху падает "умное железо", а НАТО теряет контроль над разрастающимся хаосом.

Железный купол и дырявая дипломатия

Израильская сторона не скрывает, что копирует методы, использованные в секторе Газа. Цель — создать буфер, где не останется ни одного целого здания. При этом Пентагон перебрасывает элитную дивизию в регион, что лишь подливает керосина в тлеющий конфликт. Эскалация вышла на уровень, когда случайная ракета может обнулить любые попытки политического торга.

Показатель Данные на 24 марта 2026 Погибшие в Ливане Более 1 070 человек Число беженцев Свыше 1 000 000 человек Глубина оккупации До 30 км (река Литани) Уничтоженные мосты 5 ключевых переправ

Ближний Восток демонстрирует неспособность западных технологий купировать угрозы. Не зря местные игроки всё чаще смотрят на альтернативы — массово скупаются корейские комплексы ПВО, способные работать без финансового банкротства заказчика. Старые альянсы трещат, а новые еще не успели застыть в бетоне.

"Израиль пытается играть на опережение, пока в Вашингтоне идет дележка портфелей. Но захват территории — это всегда долговые обязательства кровью, которые экономика войны переваривает с трудом", — объяснил в интервью Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Гуманитарный счет: миллион в никуда

Пока Бейрут объявляет иранского посла персоной нон грата, подчеркивая дистанцию от Тегерана, простые ливанцы остаются один на один с руинами. В то время как прогнозы рисуют тревожный финал для нынешней системы безопасности, жители юга Ливана уже живут в этом финале. Смерть трехлетней девочки в пригороде Бейрута — лишь строчка в отчете, но для региона это детонатор.

Израильтяне тоже несут потери: гибель женщины от ракетного обстрела на севере страны подтверждает, что "тишины" не будет ни для кого. Весь этот макабрический танец происходит на фоне того, как нейросети из КНР обнуляют бюджеты США, делая секретные маневры достоянием общественности. Прозрачность войны стала абсолютной, а защита — иллюзорной.

"Мы видим типичный сценарий разрастания локального инцидента в региональный пожар. Дипломатия здесь больше не работает, работают только ресурсы и логистика", — отметил политолог Антон Кудрявцев.

Даже временное затишье, которое многие восприняли как пять дней тишины перед бурей, оказалось лишь перегруппировкой сил. Израиль ставит мир перед фактом: юг Ливана меняет хозяина. И в этом новом уравнении для гражданского населения места не предусмотрено.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Почему Израиль выбрал именно реку Литани как границу?

Река Литани является естественным оборонительным рубежом. По резолюции ООН 1701 "Хезболла" не должна присутствовать южнее этой линии. Израиль заявляет, что раз дипломатия не смогла отодвинуть боевиков, это сделает армия.

Как оккупация повлияет на экономику Ливана?

Ливан теряет аграрные земли и важнейшие водные ресурсы. При наличии 1 миллиона перемещенных лиц это означает коллапс системы госуправления и полную зависимость от внешней гуманитарной помощи.

Участвуют ли США напрямую в этой операции?

Официально Вашингтон призывает к деэскалации, однако переброска дополнительных сил ВДВ в регион и военная поддержка Израиля говорят о готовности к прямому вмешательству в случае расширения фронта.

