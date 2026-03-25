Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Дементьев

Приговор для юга Ливана: Израиль наметил захват территорий до самой реки Литани

Мир

Израиль переходит к тактике выжженного железа. Министр обороны Исраэль Кац официально подтвердил: ЦАХАЛ намерен оккупировать юг Ливана вплоть до реки Литани. Речь идет о создании "зоны безопасности", которая по факту откусывает десятую часть ливанской территории. Система не просто искрит — она плавится под весом амбицй Тель-Авива.

Фото: commons.wikimedia.org by Shahen books, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
География зачистки: дойти до Литани

План Каца прост как удар ломом: никакой жизни там, где есть "террор". Под этим термином подразумевается любая активность "Хезболлы". Израильские войска уже методично сносят мосты через Литани и стирают с лица земли приграничные деревни. Это не точечные уколы, а полноценная ампутация региона. Пока Белый дом заявляет о достижении исторических договоренностей, на земле говорят пушки.

"Это бред. Так сделки не закрываются. Ливанское правительство фактически парализовано, а Израиль действует в логике создания санитарного кордона, игнорируя любые международные нормы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ливанская группировка "Хезболла" уже назвала происходящее "экзистенциальной угрозой". Депутат Хасан Фадлалла был краток: "У нас нет выбора, кроме как противостоять этой агрессии и цепляться за землю". Однако "цепляться" становится всё сложнее, когда сверху падает "умное железо", а НАТО теряет контроль над разрастающимся хаосом.

Железный купол и дырявая дипломатия

Израильская сторона не скрывает, что копирует методы, использованные в секторе Газа. Цель — создать буфер, где не останется ни одного целого здания. При этом Пентагон перебрасывает элитную дивизию в регион, что лишь подливает керосина в тлеющий конфликт. Эскалация вышла на уровень, когда случайная ракета может обнулить любые попытки политического торга.

Показатель Данные на 24 марта 2026
Погибшие в Ливане Более 1 070 человек
Число беженцев Свыше 1 000 000 человек
Глубина оккупации До 30 км (река Литани)
Уничтоженные мосты 5 ключевых переправ

Ближний Восток демонстрирует неспособность западных технологий купировать угрозы. Не зря местные игроки всё чаще смотрят на альтернативы — массово скупаются корейские комплексы ПВО, способные работать без финансового банкротства заказчика. Старые альянсы трещат, а новые еще не успели застыть в бетоне.

"Израиль пытается играть на опережение, пока в Вашингтоне идет дележка портфелей. Но захват территории — это всегда долговые обязательства кровью, которые экономика войны переваривает с трудом", — объяснил в интервью Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Гуманитарный счет: миллион в никуда

Пока Бейрут объявляет иранского посла персоной нон грата, подчеркивая дистанцию от Тегерана, простые ливанцы остаются один на один с руинами. В то время как прогнозы рисуют тревожный финал для нынешней системы безопасности, жители юга Ливана уже живут в этом финале. Смерть трехлетней девочки в пригороде Бейрута — лишь строчка в отчете, но для региона это детонатор.

Израильтяне тоже несут потери: гибель женщины от ракетного обстрела на севере страны подтверждает, что "тишины" не будет ни для кого. Весь этот макабрический танец происходит на фоне того, как нейросети из КНР обнуляют бюджеты США, делая секретные маневры достоянием общественности. Прозрачность войны стала абсолютной, а защита — иллюзорной.

"Мы видим типичный сценарий разрастания локального инцидента в региональный пожар. Дипломатия здесь больше не работает, работают только ресурсы и логистика", — отметил политолог Антон Кудрявцев.

Даже временное затишье, которое многие восприняли как пять дней тишины перед бурей, оказалось лишь перегруппировкой сил. Израиль ставит мир перед фактом: юг Ливана меняет хозяина. И в этом новом уравнении для гражданского населения места не предусмотрено.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Почему Израиль выбрал именно реку Литани как границу?

Река Литани является естественным оборонительным рубежом. По резолюции ООН 1701 "Хезболла" не должна присутствовать южнее этой линии. Израиль заявляет, что раз дипломатия не смогла отодвинуть боевиков, это сделает армия.

Как оккупация повлияет на экономику Ливана?

Ливан теряет аграрные земли и важнейшие водные ресурсы. При наличии 1 миллиона перемещенных лиц это означает коллапс системы госуправления и полную зависимость от внешней гуманитарной помощи.

Участвуют ли США напрямую в этой операции?

Официально Вашингтон призывает к деэскалации, однако переброска дополнительных сил ВДВ в регион и военная поддержка Израиля говорят о готовности к прямому вмешательству в случае расширения фронта.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы ливан израиль конфликт политика ближний восток
Новости Все >
Домашний уют оборачивается риском: кошки выбирают путь, который заканчивается трагически
Кислородный щит крепнет незаметно: точки выживания в самарской реанимации теперь ближе к каждому пациенту
Грязь по колено вместо асфальта: трассы Перми превратились в ловушку для машин и скорой
Минтай множится как в сказке: рыбные котлеты Нижегородской области лишились документов
Поразмышляв на чистом воздухе, Борис Николаевич еще раз доказал, что его инстинкт власти не притупился... — писала газета Аргументы и факты 25 марта 1998 года
Кожа не прощает спешки: ошибки при снижении веса, которые превращают тело в пустой мешок
Космический каннибализм на окраине: два мертвых гиганта устроили смертельную битву в пустоте
Карманная пустота: что будет с водителем, если права остались лежать дома на тумбочке
Бетонные коробки уходят в прошлое: новые кварталы Югры меняют представление о комфортной жизни
Карта больше не спрячет доходы: финансовые потоки между людьми станут открытой книгой для контроля
Сейчас читают
Зелёное кладбище на подоконнике: частые ошибки, превращающие домашние цветы в сухой гербарий
Садоводство, цветоводство
Зелёное кладбище на подоконнике: частые ошибки, превращающие домашние цветы в сухой гербарий
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Садоводство, цветоводство
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Один приём — и кусты ломятся от плодов: схема посадки перца, которую копируют соседи
Садоводство, цветоводство
Один приём — и кусты ломятся от плодов: схема посадки перца, которую копируют соседи
Популярное
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку

Западные аналитики столкнулись с неожиданной реакцией общества, а техническое превосходство разбилось о прагматичную тактику выживания в условиях полной изоляции.

Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Секретный приказ Андропова: почему военным запретили стрелять по гигантскому восьмиграннику над Карелией
Пока ЕС спорил о санкциях, Иран выдал дальнобойный удар: итог оказался болезненным
Перемирие на Ближнем Востоке не снизит цены на нефть и другие ресурсы Олег Артюков Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз Любовь Степушова
Роковой звонок Трампа поджег Залив: тайный разговор стал истинной причиной атаки на Иран
Эра дешевой еды закончилась: москвичи массово отказываются от привычной уличной еды из-за цен
Китайский Нострадамус сложил войны как пазл: прогноз на 4 года рисует тревожный финал для Европы
Китайский Нострадамус сложил войны как пазл: прогноз на 4 года рисует тревожный финал для Европы
Последние материалы
Приговор для юга Ливана: Израиль наметил захват территорий до самой реки Литани
Блонд, который не старит: забытый оттенок из 90-х возвращает коже сияние
Биологический полигон у изголовья: почему утренний глоток воды превращается в опасный опыт
Бюрократическая удавка: власти Молдавии начали отбирать гражданство у чиновников Приднестровья
Лучшие среди SUV: 5 кроссоверов, которые обошли конкурентов по всем параметрам
Секрет идеальной влажности: одна деталь в теплице заставляет овощи расти быстрее
Политика на острие ножа: Анкара отказывается платить за чужие амбиции в Персидском заливе
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Техника побеждает время: эти секреты интенсивных тренировок для поддержания формы на дому
Домашний уют оборачивается риском: кошки выбирают путь, который заканчивается трагически
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.