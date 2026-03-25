Кишинев решил достать из шкафа старый, пыльный инструмент давления — лишение гражданства. Молдавские власти фактически объявили охоту на чиновников Приднестровья, превращая паспортную книжку в удавку. Это не просто бюрократический жест, а попытка демонтировать остатки политического статус-кво в регионе через персональный террор.

Фото: wikimedia.org by TheFlyingDutchman, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Приднестровье

Механика паспортного шантажа: кто в списке на вылет

Вице-премьер Молдавии Валерий Киверь озвучил то, что в кулуарах обсуждали давно: амнистия в Молдавии — товар штучный и скоропортящийся. Власти намерены сегментировать население Левобережья на "выживающих" и "виновных". Это напоминает стратегию, когда технологии управления массами заменяются прямой сегрегацией. Киверь прямо заявил: "Есть амнистия для тех, кто сотрудничал или был частью этих структур (ПМР), но это отдельно от тех, кто участвовал в нарушении прав человека… есть лица, которые точно пострадают. Я не буду называть имена, не я должен это делать".

"Это юридический нонсенс. Лишение гражданства как мера наказания за политическую деятельность в непризнанном регионе выводит конфликт из правового поля в зону чистого произвола", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Прицел наведен на элиту Приднестровья. Президент Майя Санду уже подписала ряд указов, лишающих молдавских паспортов бывших и действующих чиновников региона. Когда европейская риторика сталкивается с реальностью, выясняется, что право на гражданство — это не база, а привилегия, которую могут отобрать за "неправильную" службу. Это сужает пространство для маневра Тирасполя до размеров кабинета следователя в Кишиневе.

Гуманитарный фильтр: врачи против политиков

Чтобы затея не выглядела как тотальная зачистка, Кишинев оставляет лазейку для рядовых исполнителей. Врачи и учителя пока могут спать спокойно. По словам Киверя, они не попадут под давление, так как "люди оказались в ситуации, когда им надо было выживать". Этот социальный контракт выглядит зыбко. Сегодня ты врач, завтра — "пособник режима". Пока западные кураторы оценивают эффективность таких мер, Молдавия рискует получить управленческий коллапс на границе.

Категория граждан ПМР Статус по версии Кишинева Высшее руководство и силовики Уголовное преследование, лишение гражданства Среднее звено чиновников Индивидуальный пересмотр прав на паспорт Врачи, учителя, персонал Условная амнистия (режим выживания)

Молдавия копирует методы, где прогнозы строятся на ослаблении оппонента через внутренний раскол. Если чиновники Приднестровья начнут массово терять легальный статус для выезда в ЕС, система управления ПМР может затрещать по швам. Это классический пример мягкой силы, переходящей в жесткий зажим.

"Санкции против персоналий всегда эффективнее санкций против институтов. Кишинев бьет по комфорту элиты, вынуждая их искать пути отхода или предательства", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Геополитический контекст и последствия для Тирасполя

Заявления Киверя звучат на фоне глобальной турбулентности. Пока где-то обсуждается пауза в ударах и новые контуры безопасности, Кишинев форсирует события. Молдавия явно спешит зафиксировать преимущество, пользуясь тем, что внимание мировых игроков отвлечено на более горячие точки. Лишение гражданства — это сигнал Москве о том, что формат "5+2" окончательно мертв и заменен форматом "диктофон и наручники".

Майя Санду понимает: без контроля над Левобережьем путь в ЕС будет долгим. Поэтому "зачистка" юридического поля становится приоритетом. Даже если это выглядит как нелепый инцидент с точки зрения международного права, на земле это работает как эффективный ценз. Те, кто заслуживает остаться без гражданства, по мнению Киверя, уже под прицелом спецслужб.

"Это опасный прецедент создания людей второго сорта внутри одной признанной территории. Такие шаги обычно ведут к радикализации, а не к реинтеграции", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ситуация в Молдавии превращается в лабораторию по демонтажу замороженных конфликтов через административное удушение. В мире, где экспорт оружия и силы заменяет дипломатию, паспорт становится оружием массового поражения карьер и судеб.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Молдавии

Лишат ли гражданства всех жителей Приднестровья?

Нет, власти Молдавии заявляют, что рядовые граждане, врачи и учителя не подлежат преследованию. Удары наносятся точечно по представителям власти ПМР.

Какое юридическое обоснование использует Кишинев?

Основной предлог — обвинения в нарушении прав человека и деятельность в интересах непризнанных структур, что трактуется как угроза национальной безопасности.

Могут ли чиновники оспорить это решение?

Теоретически да, в молдавских судах или в ЕСПЧ, однако на практике политическая воля в Кишиневе делает этот процесс крайне затруднительным и длительным.

