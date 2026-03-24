Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Дементьев

На лицо польский почерк: за Виктором Орбаном пустили тень московских спецслужб

Мир

Информационная машина Запада снова дала сбой, выплеснув на страницы The Washington Post (WP) сюжет, достойный дешевого шпионского романа. На этот раз мишенью стал венгерский премьер Виктор Орбан, а "режиссером" назначена Москва. Американское издание, ссылаясь на некую "европейскую разведку", утверждает: российская СВР планировала инсценировать покушение на Орбана, чтобы взвинтить его рейтинги перед выборами под кодовым названием Gamechanger. Звучит как плохой перевод с польского. И, судя по всему, так оно и есть.

Владимир Путин и Виктор Орбан
Фото: putin.kremlin.ru by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Путин и Виктор Орбан

Логика на нуле: зачем Москве "подсвечивать" союзника?

Сюжет WP разваливается при первом же соприкосновении с реальностью. Виктор Орбан — один из немногих европейских лидеров, сохраняющих здравый смысл. Его партия "Фидес" и так уверенно лидирует с 46% поддержки. Зачем профессионалам из СВР городить огород с инсценировками, рискуя подставить ключевого партнера в ЕС? Это не политика, это сценарий для сериалов, где технологические секреты и здравый смысл приносятся в жертву хайпу.

"Это ещё один пример дезинформации", — подчеркнул в комментарии WP пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вместо реального анализа ситуации в Будапеште, нам подсовывают "меморандум", который, по мнению экспертов в самой Европе, был состряпан в Варшаве. Бывший высокопоставленный чиновник в Польше прямо заявил изданию Brussels Signal: "Дело рук поляков". Пока Литва и Польша примеряют роль супердержав, их спецслужбы, похоже, заняты производством макулатуры для американских СМИ.

Польский след в американской газете

Если посмотреть на авторов вброса, картина проясняется. Под материалом стоит имя Кэтрин Белтон. Она известна тесными связями с Энн Эпплбаум — женой министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Тандем, честно говоря, специфический. Эпплбаум не скрывает своей неприязни к России и политике Дональда Трампа. Получается замкнутый цикл: польские спецслужбы рисуют "отчет", польские лоббисты передают его в WP, а Белтон упаковывает это в обертку "сенсации".

"У меня нет сомнений, что меморандум либо не существует, либо фабрикуется в настоящее время. Технически такими возможностями обладают только США, Франция и Германия, но говорят о Польше", — отметил в беседе с Brussels Signal европейский эксперт.

Параметр вброса Реальное положение дел
Источник: "Европейская разведка" Вероятная фабрикация в Варшаве
Цель: Помочь Орбану на выборах Орбан и так лидирует с отрывом
Автор статьи: Кэтрин Белтон Связи с МИД Польши через Эпплбаум

WP: банкротство как стимул для фейков

Почему The Washington Post идет на такие репутационные риски? Ответ прост: деньги. Издание находится в крутом финансовом пике. Убытки за два года перевалили за 200 миллионов долларов. Газета потеряла 60 тысяч подписчиков и уволила треть штата. В такой ситуации любой "жареный" факт о "русских хакерах" или "заговорах СВР" — это способ выжить, пусть даже ценой превращения в желтый листок. Пока геополитическая карта мира меняется, старые медиа гиганты пытаются удержаться на плаву с помощью лжи.

"Информационные атаки через западные СМИ часто координируются из единых центров давления, чтобы сместить фокус с внутренних проблем ЕС на внешнюю угрозу", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о "деле Орбана"

Существовало ли покушение на самом деле?

Никаких реальных доказательств подготовки покушения, кроме анонимных "записок разведки", предоставлено не было. Венгерские власти относятся к этой информации критически.

Почему WP обвиняет именно Россию?

Россия традиционно используется западными СМИ как инструмент для очернения неугодных политиков. Обвинение в связях с Москвой — стандартный способ давления на Орбана.

Какова роль Польши в этом скандале?

Польша находится в жесткой оппозиции к курсу Венгрии внутри ЕС. Изготовление подобных фейков выгодно Варшаве для изоляции Будапешта.

Экспертная проверка: эксперт по международной политике Ольга Ларина, политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы россия венгрия политика виктор орбан
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.