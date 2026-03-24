Информационная машина Запада снова дала сбой, выплеснув на страницы The Washington Post (WP) сюжет, достойный дешевого шпионского романа. На этот раз мишенью стал венгерский премьер Виктор Орбан, а "режиссером" назначена Москва. Американское издание, ссылаясь на некую "европейскую разведку", утверждает: российская СВР планировала инсценировать покушение на Орбана, чтобы взвинтить его рейтинги перед выборами под кодовым названием Gamechanger. Звучит как плохой перевод с польского. И, судя по всему, так оно и есть.
Сюжет WP разваливается при первом же соприкосновении с реальностью. Виктор Орбан — один из немногих европейских лидеров, сохраняющих здравый смысл. Его партия "Фидес" и так уверенно лидирует с 46% поддержки. Зачем профессионалам из СВР городить огород с инсценировками, рискуя подставить ключевого партнера в ЕС? Это не политика, это сценарий для сериалов, где технологические секреты и здравый смысл приносятся в жертву хайпу.
"Это ещё один пример дезинформации", — подчеркнул в комментарии WP пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Вместо реального анализа ситуации в Будапеште, нам подсовывают "меморандум", который, по мнению экспертов в самой Европе, был состряпан в Варшаве. Бывший высокопоставленный чиновник в Польше прямо заявил изданию Brussels Signal: "Дело рук поляков". Пока Литва и Польша примеряют роль супердержав, их спецслужбы, похоже, заняты производством макулатуры для американских СМИ.
Если посмотреть на авторов вброса, картина проясняется. Под материалом стоит имя Кэтрин Белтон. Она известна тесными связями с Энн Эпплбаум — женой министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Тандем, честно говоря, специфический. Эпплбаум не скрывает своей неприязни к России и политике Дональда Трампа. Получается замкнутый цикл: польские спецслужбы рисуют "отчет", польские лоббисты передают его в WP, а Белтон упаковывает это в обертку "сенсации".
"У меня нет сомнений, что меморандум либо не существует, либо фабрикуется в настоящее время. Технически такими возможностями обладают только США, Франция и Германия, но говорят о Польше", — отметил в беседе с Brussels Signal европейский эксперт.
|Параметр вброса
|Реальное положение дел
|Источник: "Европейская разведка"
|Вероятная фабрикация в Варшаве
|Цель: Помочь Орбану на выборах
|Орбан и так лидирует с отрывом
|Автор статьи: Кэтрин Белтон
|Связи с МИД Польши через Эпплбаум
Почему The Washington Post идет на такие репутационные риски? Ответ прост: деньги. Издание находится в крутом финансовом пике. Убытки за два года перевалили за 200 миллионов долларов. Газета потеряла 60 тысяч подписчиков и уволила треть штата. В такой ситуации любой "жареный" факт о "русских хакерах" или "заговорах СВР" — это способ выжить, пусть даже ценой превращения в желтый листок. Пока геополитическая карта мира меняется, старые медиа гиганты пытаются удержаться на плаву с помощью лжи.
"Информационные атаки через западные СМИ часто координируются из единых центров давления, чтобы сместить фокус с внутренних проблем ЕС на внешнюю угрозу", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Ольга Ларина.
Никаких реальных доказательств подготовки покушения, кроме анонимных "записок разведки", предоставлено не было. Венгерские власти относятся к этой информации критически.
Россия традиционно используется западными СМИ как инструмент для очернения неугодных политиков. Обвинение в связях с Москвой — стандартный способ давления на Орбана.
Польша находится в жесткой оппозиции к курсу Венгрии внутри ЕС. Изготовление подобных фейков выгодно Варшаве для изоляции Будапешта.
