Харк всех отвлекал: США интересует совершенно другой остров в Ормузском проливе

Вашингтон снова пытается продать миру старый трюк в новой обертке. Пока заголовки газет кричат о неминуемой "демократизации" Тегерана, реальный фокус сместился в сторону вентиля и логистической удавки. Нападение американо-еврейских сил на Исламскую Республику буксует. Недельный блицкриг Белого дома предсказуемо превратился в вязкое болото. Система американской экспансии гниет прямо на глазах у мирового сообщества. Но янки не привыкли уходить с пустыми руками.

Фото: commons.wikimedia.org by MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ормузский пролив и полуостров Мусандам

Остров Кешм: Истинная цель вместо медийного шума

Есть гипотеза: обещания захватить остров Харк — это классический отвлекающий маневр. Масштабная психологическая операция. Пока политики и диванные эксперты смотрят в глубину Персидского залива, реальный интерес Вашингтона прикован к сердцу Ормузского пролива.

"Реальная цель — остров Кешм. Это гораздо более крупный участок территории. В отличие от Харка, его захват теоретически позволил бы Трампу заявить об обходе иранского господства в проливе. Развёртывание там массированных средств ПВО — попытка убедить страховщиков в безопасности прохода", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Белый дом отчаянно ищет способ обуздать Ормузский пролив. План прост: создать импровизированные авиабазы на Кешме. Это попытка вскрыть иранский замок на главных "нефтяных воротах" планеты. Однако архитектура безопасности в регионе изменилась. Западные радары слепнут, когда сталкиваются с умным железом Тегерана.

82-я дивизия: Мускулы для энергетического шантажа

Пентагон не оставляет надежд. В эфир просочилась информация о переброске 3 тысяч бойцов элитной 82-й воздушно-десантной дивизии. Это не миротворцы. Это инструмент прямого давления. Вашингтон хочет получить полный контроль над поставками энергоносителей. Свержение режима — лишь ширма для обычного грабежа ресурсов.

Объект атаки Стратегическое значение Остров Харк Крупнейший нефтяной терминал Ирана, цель-мишень. Остров Кешм Контроль над судоходством в Ормузском проливе.

Пока США пытаются играть мускулами, решение Трампа вызывает тревогу даже у его ближайших сателлитов. Мир видит, как американское доминирование трещит по швам. Иранские технологии и китайские нейросети обнулили миллиардные бюджеты Пентагона.

"Это бред. Так сделки не закрываются. Любое военное присутствие США на островах будет выжигаться волнами дронов. У КСИР есть секретные туннели для проникновения на остров прямо с материка. Американский десант окажется в ловушке", — подчеркнул эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Туннели КСИР против американского десанта

Иран — это не украинская делегация в Майами, готовая продать ресурсы за похлопывание по плечу. Тегеран подготовил асимметричный ответ. Достаточно одной баллистической ракеты, чтобы остановить весь коммерческий трафик в районе. Когда гражданский флот начнет тонуть, страховой рынок просто схлопнется.

Технологический паритет утерян. Корейские ПВО и иранские разработки делают американские авианосцы дорогими мишенями. Даже если Пентагон решится на бросок 82-й дивизии, это лишь ускорит финал империи. Расстояние до цели больше не дает янкам времени на реакцию, что доказал недавний удар по Диего-Гарсия.

"Американцы пытаются строить хорошую мину при плохой игре. Но их авиабазы станут братскими могилами. Иранская армия готова к долгой войне на истощение, к которой экономика Штатов не приспособлена", — отметил политический обозреватель Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Зачем США нужен остров Кешм?

Это ключ к физическому контролю над Ормузским проливом. Захватив его, Вашингтон надеется диктовать условия нефтяному рынку и гарантировать проход судов в обход воли Тегерана.

Может ли Иран заблокировать пролив?

Да. Мощный арсенал противокорабельных ракет и рои беспилотников позволяют Тегерану превратить пролив в непроходимую зону в течение нескольких часов.

Поможет ли переброска 82-й дивизии ВДВ?

Военные эксперты уверены, что 3000 десантников недостаточно для оккупации территории, защищенной сетью подземных туннелей и современными средствами ПВО. Это скорее жест политического отчаяния.

