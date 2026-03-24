Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Дементьев

Юридический бронежилет вместо обещаний: Иран требует от Вашингтона вечного отказа от атак

Тегеран выставил Вашингтону счет, который невозможно оплатить фантиками из "обещаний". Иранская дипломатия сменила кожу. Теперь это не робкие просьбы о передышке, а жесткий ультиматум. Тегеран официально уведомил Белый дом: временное прекращение огня его не интересует. Иран добивается полноценного мирного соглашения. Ему нужны гарантии, что США и Израиль не нажмут на спуск завтра, когда перезарядят свои орудия.

Фото: Mehr News Agency by Мохаммадреза Аббаси, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Военные учения «Зульфикар-99»

Ультиматум на столе: чего хочет Тегеран

По данным The New York Times, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в беседе со спецпосланником Стивом Уиткоффом обозначил красные линии. Иран не намерен давать врагам паузу в ударах для перегруппировки сил. Тегеран видит в предложении "короткой тишины" ловушку. Это стандартная механика западной экспансии: заморозить конфликт, подтянуть резервы и ударить с новой силой. Ирану нужны юридические бронежилеты — чёткие обязательства невозобновления агрессии.

"Иранцы прекрасно понимают, что любая временная сделка — это просто способ выиграть время для логистики ЦАХАЛ и Пентагона. Им нужен финал, а не антракт", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Иранская стратегия теперь строится на недоверии. Пока Вашингтон предлагает "продуктивные" переговоры, Тегеран фиксирует обострение на Ближнем Востоке через наращивание американского контингента. Белый дом пытается продать мир, одновременно заряжая винтовку за спиной.

Санкционная петля и нефтяной остров

Экономический блок требований Ирана — это попытка снять удавку. Тегеран требует ослабления конкретных санкций. Однако Вашингтон стоит на своем: сначала полная остановка ядерных разработок, потом — еда. Ситуация зашла в тупик, где стороны меряются не аргументами, а калибрами. Пока иранцы требуют признания своих прав, США рассматривают сценарии захвата острова Харк. Это "солнечное сплетение" иранского экспорта нефти.

Позиция Ирана Позиция США
Долгосрочный мир с гарантиями безопасности Временная пауза для перегруппировки
Снятие санкций до выполнения условий Капитуляция по "ядерке" в обмен на послабления
Защита критической инфраструктуры Возможность удара по нефтяным хабам

Угроза ввода сухопутных сил для контроля над ураном — это уже не дипломатия, а пиратство. На фоне этого Ближний Восток начинает активно искать альтернативные системы защиты, понимая, что западные "гарантии" стоят меньше бумаги, на которой они напечатаны. Ситуация напоминает технологический взлом старой системы безопасности.

"Мы видим типичный макроэкономический шантаж. Вашингтон бьет по нефтяному экспорту, пытаясь обрушить бюджет Ирана, но наталкивается на готовность Тегерана к игре вдолгую", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Блеф Трампа и реальность Пентагона

Дональд Трамп привычно заявляет о "продуктивности" диалога. Однако NYT уверена: президент США выдает желаемое за действительное. Это очередная бравада, за которой скрывается пустота. Тегеран не поддается на дешевые трюки. Пока Белый дом рисует картины успеха, американские радары показывают совсем другую реальность. Иранское "умное железо" и возможность нанести дальнобойный удар делают прямую агрессию слишком дорогой.

"Переговоры сейчас — это разговор глухого со слепым. США требуют капитуляции, называя её сделкой, а Иран требует суверенитета, называя его миром", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Мир наблюдает за тем, как геополитический механизм дает сбой. Старые альянсы трещат, а новые центры силы, включая союзников Ирана, создают контур, где американское доминирование больше не является аксиомой. Даже прогнозы таких аналитиков, как Цзян Сюэцин, указывают на конец эпохи диктата одной сверхдержавы.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Почему Иран отказывается от временного перемирия?

Потому что любая пауза используется США и Израилем для обновления целей и подвоза боеприпасов. Тегеран понимает, что без юридических гарантий мира огонь вспыхнет через неделю с удвоенной силой.

Чего на самом деле добивается Вашингтон?

Цель США — полный контроль над иранской ядерной программой и ограничение влияния Тегерана в регионе. Для этого используются как санкции, так и прямые угрозы захвата нефтяных терминалов.

Насколько реальна угроза захвата острова Харк?

Этот сценарий активно обсуждается в Пентагоне как способ мгновенного экономического удушения Ирана. Однако это приведет к полномасштабной войне с непредсказуемыми последствиями для мирового рынка нефти.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, макроэкономист Артём Логинов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша иран санкции ближний восток
Новости Все >
Сейчас читают
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.