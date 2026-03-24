Очередная бравада в США: Трамп заявил об ядерной капитуляции Ирана вопреки всем фактам

Дональд Трамп снова перевернул стол. Пока аналитики считали минуты до взлета бомбардировщиков, хозяин Белого дома вышел к прессе и объявил о капитуляции ближневосточного упрямства.
Иран, по словам президента, сказанным журналистам вечером 24 марта, не просто пошел на попятную, а согласился на вечный ядерный целибат.
"Вы не представляете, насколько они хотят заключить сделку", — отчеканил Трамп, превращая многолетний пороховой погреб в витрину своей дипломатии.
Это не переговоры, это напоминает срочную ликвидацию активов перед банкротством, где Тегеран якобы отдает ключи от всех дверей сразу.
Трамп утверждает: Иран согласился никогда не обладать ядерным оружием. Точка. Никаких "если" и "может быть". В Белом доме это подают как результат стратегической паузы, которая заставила Тегеран пересчитать свои возможности. Пока европейские союзники впадали в транс от резкости Вашингтона, американская администрация, кажется, нащупала болевой порог оппонента.
"Они согласились, что никогда не будут обладать ядерным оружием. Они на это согласились", — подчеркнул Трамп, игнорируя официальные опровержения иранского МИДа.
"Слова президента — это политический маркетинг. В реальности мы видим попытку фиксации прибыли до того, как региональные системы ПВО и новые альянсы изменят баланс сил в Заливе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Самый интригующий пассаж — "значимый подарок" в Ормузском проливе. Трамп не раскрыл деталей, но намекнул на сумму, которую трудно вообразить. Вероятно, речь идет о гарантиях судоходства, которые обнуляют кризис на мировых энергетических хабах. Если Иран действительно снимает руку с "нефтяной артерии" мира, то геополитическая шахматная доска в очередной раз пересобирается вопреки прогнозам экспертов.
|Тезис Трампа
|Реальность сделки
|Полный отказ от ЯО
|Технологии остаются, речь о заморозке программ.
|Смена режима
|Смена группы переговорщиков, а не идеологического ядра.
|Экономический "подарок"
|Снятие блокады пролива в обмен на разморозку активов.
"Рынок нефтепродуктов крайне чувствителен к таким вбросам. Даже если сделка — это просто намерения, цена на баррель уже закладывает 'мирную премию', игнорируя фактор дефицита", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.
За спиной Трампа стоит тяжелая артиллерия: вице-президент Джей Ди Вэнс, Марко Рубио и Стив Уиткофф. Это команда не для дебатов, а для подписания протоколов о намерениях под жестким давлением. Пока кулуарная дипломатия в Майами переваривает новый курс, Иран оказывается перед выбором: стать частью новой системы или продолжать испытывать на прочность американские военные секреты. Трамп уверен: выбор сделан в пользу денег и стабильности.
"Мы наблюдаем классический макроэкономический шантаж. Когда бюджет страны зависит от экспорта, любые угрозы транспортным коридорам заставляют власть быть сговорчивее", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
Это стандартная восточная дипломатия. Признание переговоров до финализации сделки внутри страны может быть воспринято как слабость перед лицом американского давления.
Скорее всего, речь идет о выдвижении на первый план прагматичных технократов, готовых торговать ядерными амбициями в обмен на снятие санкционного гнета.
Это главный козырь Тегерана. Согласие не препятствовать танкерам — это "значимый подарок", который стабилизирует мировые рынки и дает Трампу право заявить об "огромном успехе".
