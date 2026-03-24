Виктор Дементьев

Очередная бравада в США: Трамп заявил об ядерной капитуляции Ирана вопреки всем фактам

Дональд Трамп снова перевернул стол. Пока аналитики считали минуты до взлета бомбардировщиков, хозяин Белого дома вышел к прессе и объявил о капитуляции ближневосточного упрямства.

Иран, по словам президента, сказанным журналистам вечером 24 марта, не просто пошел на попятную, а согласился на вечный ядерный целибат.

"Вы не представляете, насколько они хотят заключить сделку", — отчеканил Трамп, превращая многолетний пороховой погреб в витрину своей дипломатии.

Это не переговоры, это напоминает срочную ликвидацию активов перед банкротством, где Тегеран якобы отдает ключи от всех дверей сразу.

Ядерный отказ: блеф или капитуляция?

Трамп утверждает: Иран согласился никогда не обладать ядерным оружием. Точка. Никаких "если" и "может быть". В Белом доме это подают как результат стратегической паузы, которая заставила Тегеран пересчитать свои возможности. Пока европейские союзники впадали в транс от резкости Вашингтона, американская администрация, кажется, нащупала болевой порог оппонента.

"Они согласились, что никогда не будут обладать ядерным оружием. Они на это согласились", — подчеркнул Трамп, игнорируя официальные опровержения иранского МИДа.

"Слова президента — это политический маркетинг. В реальности мы видим попытку фиксации прибыли до того, как региональные системы ПВО и новые альянсы изменят баланс сил в Заливе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Подарок в Ормузском проливе: цена вопроса

Самый интригующий пассаж — "значимый подарок" в Ормузском проливе. Трамп не раскрыл деталей, но намекнул на сумму, которую трудно вообразить. Вероятно, речь идет о гарантиях судоходства, которые обнуляют кризис на мировых энергетических хабах. Если Иран действительно снимает руку с "нефтяной артерии" мира, то геополитическая шахматная доска в очередной раз пересобирается вопреки прогнозам экспертов.

Тезис Трампа Реальность сделки
Полный отказ от ЯО Технологии остаются, речь о заморозке программ.
Смена режима Смена группы переговорщиков, а не идеологического ядра.
Экономический "подарок" Снятие блокады пролива в обмен на разморозку активов.

"Рынок нефтепродуктов крайне чувствителен к таким вбросам. Даже если сделка — это просто намерения, цена на баррель уже закладывает 'мирную премию', игнорируя фактор дефицита", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Команда "закрывателей": кто ведет Иран к сделке

За спиной Трампа стоит тяжелая артиллерия: вице-президент Джей Ди Вэнс, Марко Рубио и Стив Уиткофф. Это команда не для дебатов, а для подписания протоколов о намерениях под жестким давлением. Пока кулуарная дипломатия в Майами переваривает новый курс, Иран оказывается перед выбором: стать частью новой системы или продолжать испытывать на прочность американские военные секреты. Трамп уверен: выбор сделан в пользу денег и стабильности.

"Мы наблюдаем классический макроэкономический шантаж. Когда бюджет страны зависит от экспорта, любые угрозы транспортным коридорам заставляют власть быть сговорчивее", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о сделке США и Ирана

Почему Иран отрицает факт переговоров?

Это стандартная восточная дипломатия. Признание переговоров до финализации сделки внутри страны может быть воспринято как слабость перед лицом американского давления.

Что Трамп называет "сменой режима"?

Скорее всего, речь идет о выдвижении на первый план прагматичных технократов, готовых торговать ядерными амбициями в обмен на снятие санкционного гнета.

Какова роль Ормузского пролива в этой сделке?

Это главный козырь Тегерана. Согласие не препятствовать танкерам — это "значимый подарок", который стабилизирует мировые рынки и дает Трампу право заявить об "огромном успехе".

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, макроэкономист Артём Логинов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
