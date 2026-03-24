Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Дементьев

Стеклянное небо Пентагона: китайская нейросеть выставила на всеобщее обозрение секреты США

Мир

Миф о технологическом всевластии Запада лопнул. Пока Вашингтон накачивал бюджеты своих ИИ-стартапов миллиардами пустых долларов, Пекин создал цифровую удавку. Китайский сервис MizarVision в прямом эфире выставил напоказ потроха американской военной машины на Ближнем Востоке. Это не просто "картинки из космоса". Это приговор скрытности Пентагона.

Искусственный интеллект
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Искусственный интеллект

Цифровое зрение "спецвойск" товарища Си

Американцы привыкли считать, что они — единственные зрители в глобальном кинотеатре. Но реальность такова: китайский стартап MizarVision видит каждый авианосец, каждый F-22 Raptor и каждую батарею Patriot. Причем видит не глазами уставшего лейтенанта, а мощностями ИИ-алгоритмов. Система не просто фиксирует объект, она мгновенно выдает его ТТХ и вероятный маршрут. Западная монополия на "взгляд сверху" мертва.

"Это бред — считать, что коммерческий сектор в Китае отделен от оборонного. MizarVision работает в связке с госсектором, обеспечивая беспрецедентную точность анализа в реальном времени. Мы видим рождение новой доктрины прозрачной войны", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Данные начали публиковаться за несколько дней до того, как роковой звонок Трампа поджег Залив. Китай зафиксировал всю инфраструктуру на базах в Катаре и Саудовской Аравии. Это лишило США главного козыря — внезапности. Когда противник знает время вылета заправщиков КС-135 с точностью до минуты, любая операция превращается в прогулку под прицелом.

Иранский щит под китайским присмотром

Тегеран больше не играет в информационные поддавки. Пока техническое превосходство Запада разбивалось о прагматичную тактику выживания, китайские спутники страховали союзника. ИИ-аналитика позволила Ирану не тратить ресурсы на ложные цели. Карта объектов была обновлена за часы до столкновения.

Пекин демонстративно подчеркивает стальной заслон Тегерана. Если раньше для обработки таких массивов данных требовались штабы аналитиков, то теперь алгоритм справляется быстрее и дешевле. Это "мобильная революция" военного дела. Спутники стали дешевыми, анализ — мгновенным. Вашингтон просто не успел к раздаче мозгов.

"Мы наблюдаем смену технологического уклада. Китайские ИИ-модели сегодня более адаптированы под прикладные задачи мониторинга. Это бьет по капитализации американских оборонных ИТ-гигантов", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Почему ИИ — это новое ядерное оружие

Американская кампания, для которой даже был назначен дедлайн завершения, забуксовала. США не могут воевать, когда их "невидимые" самолеты видны как на ладони. Китайский сервис MizarVision — это не просто частная лавочка. Это инструмент геополитического давления. В Пекине понимают: информация сегодня убивает эффективнее ракет.

В то время как в США обсуждают этику ИИ, Китай внедряет его в разведку. В условиях, когда затяжная война на Ближнем Востоке меняет нефтяные расклады, Пекин обеспечивает себе контроль над информацией. Это болезненный щелчок по носу для администрации Трампа, которая привыкла диктовать условия с позиции силы. Оказалось, что сила теперь измеряется терабайтами обработанного видеопотока.

"Геополитика данных сегодня важнее дипломатии. Если вы контролируете картинку поля боя в режиме онлайн, вы контролируете весь регион. США этот раунд проиграли вчистую", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

России в этой ситуации стоит присмотреться к опыту союзников. Пока Запад пытается спасти экономику, выдвигая ультиматумы своим сателлитам, Восток строит общую цифровую крепость. Китайское присутствие в регионе гарантирует, что американская гегемония больше не будет безоблачной. В прямом смысле этого слова.

Ответы на популярные вопросы о технологическом противостоянии

Правда ли, что китайский ИИ лучше американского?

В сфере обработки спутниковых данных для военных нужд Китай показал результат, который США пока не смогли перебить в открытом доступе. Скорость и точность идентификации объектов у MizarVision поражают экспертов.

Как это влияет на конфликт Ирана и США?

Благодаря китайским данным Тегеран знает точное расположение американских активов. Это делает любую попытку внезапной атаки бессмысленной и крайне опасной для самих США.

Может ли Вашингтон закрыть эти спутниковые данные?

Нет. Большая часть снимков поступает от коммерческих флотов, а китайская инфраструктура расположена в технопарках, защищенных государством, таких как Ханчжоу.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, финансовый аналитик Никита Волков, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша китай ближний восток военные технологии искусственный интеллект
Новости Все >
Смартфон крадет первые фразы: какая привычка превращает общение ребенка в набор простых звуков
Миллиарды превратились в пыль: зарубежные активы нефтяного гиганта внезапно потеряли всякую ценность
Скрип немецких колёс в русской степи: старая повозка подарила имя современным гигантам дорог
Кошелёк больше не худеет на кассе: золотая формула похода в магазин избавляет от лишних трат
Щедрые скидки уходят в историю: цифровые витрины теряют право управлять ценниками товаров
Колёса, которые не работают в России: эти шины проигрывают при любой погоде
У машины исчез привычный скелет: электромобили собирают по правилам, которых раньше не было
Аукцион тщеславия на Госуслугах: выбор эффектных номеров для авто становится доступным для всех
Купили шины — получили кота в протекторе: чем оборачивается доверие маркетплейсам
Автономные грузовики подходят к городу: идеальные алгоритмы спотыкаются о человеческие привычки
Сейчас читают
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Мир. Новости мира
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Арктика готовит новую угрозу: мёртвая вода останавливает суда прямо в открытом море
Наука и техника
Арктика готовит новую угрозу: мёртвая вода останавливает суда прямо в открытом море
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Садоводство, цветоводство
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Популярное
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью

Владельцы небольших участков часто совершают ошибку, пытаясь заполнить каждый метр, но существует метод, позволяющий создать ощущение простора и роскоши.

Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Пепел на взлетной полосе: иранский удар накрыл израильскую базу с хваленой техникой США
Правительство скоро решит, как снизить влияние на бюджет цен на нефть Олег Артюков Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз Любовь Степушова Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева
Атаки на Иран парализовали нефтегазовые сделки в США
Золото после нокаута: рынок лихорадит из-за падения цены, но профи видят скрытый потенциал
Бунт в американских казармах: солдаты Трампа отказались умирать ради чужих амбиций в Иране
Бунт в американских казармах: солдаты Трампа отказались умирать ради чужих амбиций в Иране
Последние материалы
Скрип немецких колёс в русской степи: старая повозка подарила имя современным гигантам дорог
Кошелёк больше не худеет на кассе: золотая формула похода в магазин избавляет от лишних трат
Щедрые скидки уходят в историю: цифровые витрины теряют право управлять ценниками товаров
Отпуск сорвался в один миг: куда россияне срочно улетают вместо Дубая
Овощной атлант весом в 650 граммов: один плод кормит всю семью, пока соседи собирают пластмассу
Невидимый убийца трансмиссии: как безобидный стиль вождения незаметно превращает вариатор в лом
Блеск без покрытия: главная опасность открытого пространства в современной квартире
Печень не читает этикетки: в чем на самом деле нуждается организм для долгой и активной жизни
Три минуты до идеала: копеечное содержимое женской косметички, которое стирает седину на корню
Кошачий код доступа: почему питомец уходит от ласки и как вернуть его доверие без лишней суеты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.