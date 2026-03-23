Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку

План Вашингтона и Тель-Авива по демонтажу Ирана треснул в самом фундаменте. Задумка была изящной: точечные удары, паралич экономики и яростная толпа, выносящая аятолл из кабинетов. Но вместо "персидской весны" западные стратеги получили холодный душ.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Биньямин Нетаньяху, Сара Нетаньяху

Иранская блогерша Shaqay Eqnoie, ставшая невольным голосом улиц, впечатала в повестку резкое: "Биби, тебя подставили собственные спецслужбы". Пока Белый дом ждал внутреннего взрыва, Иран зацементировался вокруг флага.

Разведка боем: почему Моссад и ЦРУ ошиблись адресом

Информационный пузырь, в котором варились Трамп и Нетаньяху, лопнул. Ставка на то, что роковая ложь Моссада обернется быстрым триумфом, превратилась в геополитическое похмелье. Разведчики обещали лояльность населения при первом же звуке сирен. В реальности иранское общество, даже имея массу претензий к режиму, выбрало консолидацию перед внешней угрозой. Это не просто просчет — это системный сбой западной аналитической машины.

"Надеяться на бунт в стране с такой жесткой вертикалью под внешним давлением — это дилетантство. Внутренние противоречия всегда уходят на второй план, когда на горизонте маячит чужой сапог", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Вашингтон столкнулся с тем, что стратегия на Ближнем Востоке дала трещину. Вместо того чтобы диктовать условия, США вынуждены наблюдать, как их союзники остаются один на один с разъяренным Тегераном. Арабские монархии, привыкшие к американскому зонтику безопасности, начинают понимать: купол дырявый, а вода в пустыне важнее лояльности Белому дому.

Старое железо против новых бюджетов: технический пат

Военная мощь, казавшаяся неоспоримой, споткнулась о реальность. Пентагон обнаружил, что советские системы ПВО заставляют разорять бюджет, сбивая дорогостоящие ракеты дешевыми макетами и старыми ЗРК. Это война ресурсов, где Иран тратит центы на то, чтобы США сжигали миллионы. Эстетика высокотехнологичного доминирования сменилась прагматикой выживания.

Параметр конфликта Реальное положение дел Эффективность ПВО Израиля Иранские ракеты пробили Купол, разрушив миф о неуязвимости. Контроль логистики Ормузский пролив превратился в ловушку для глобального судоходства.

"Мы видим колоссальный разрыв между цифрами в отчетах и реальной устойчивостью систем. Американский ВПК заточен под прибыль, а иранский — под выживание в изоляции. И второе сейчас побеждает", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Когда ультиматум КСИР превратил требования Трампа в пыль, стало ясно: время дипломатии с позиции силы истекло. Иран удерживает за горло мировую энергетику, напоминая, что один перекрытый вентиль в проливе стоит дороже тысячи авианосцев. Вашингтон в панике ищет выход, но каждый маневр лишь глубже загоняет его в капкан.

"Логика 'санкционного давления' больше не работает, когда противник готов к тотальной блокаде и подготовил инфраструктуру. Тегеран играет на истощение, к которому Запад не готов психологически", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Почему восстание в Иране не состоялось?

Внешнее давление сработало как катализатор единства. Вместо борьбы с правительством, население испугалось дестабилизации по ливийскому или сирийскому сценарию, что усилило позиции силовых структур.

Насколько критична ситуация в Ормузском проливе?

Это "сонная артерия" мировой экономики. Любой сбой в этом узле мгновенно взвинчивает цены на нефть, делая невыгодной войну для самих США.

Есть ли у Израиля шанс на единоличную победу?

Без полной поддержки США Израиль рискует столкнуться с дефицитом боеприпасов для ПВО в течение нескольких недель массированных атак.

