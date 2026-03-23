План Вашингтона и Тель-Авива по демонтажу Ирана треснул в самом фундаменте. Задумка была изящной: точечные удары, паралич экономики и яростная толпа, выносящая аятолл из кабинетов. Но вместо "персидской весны" западные стратеги получили холодный душ.
Иранская блогерша Shaqay Eqnoie, ставшая невольным голосом улиц, впечатала в повестку резкое: "Биби, тебя подставили собственные спецслужбы". Пока Белый дом ждал внутреннего взрыва, Иран зацементировался вокруг флага.
Информационный пузырь, в котором варились Трамп и Нетаньяху, лопнул. Ставка на то, что роковая ложь Моссада обернется быстрым триумфом, превратилась в геополитическое похмелье. Разведчики обещали лояльность населения при первом же звуке сирен. В реальности иранское общество, даже имея массу претензий к режиму, выбрало консолидацию перед внешней угрозой. Это не просто просчет — это системный сбой западной аналитической машины.
"Надеяться на бунт в стране с такой жесткой вертикалью под внешним давлением — это дилетантство. Внутренние противоречия всегда уходят на второй план, когда на горизонте маячит чужой сапог", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Вашингтон столкнулся с тем, что стратегия на Ближнем Востоке дала трещину. Вместо того чтобы диктовать условия, США вынуждены наблюдать, как их союзники остаются один на один с разъяренным Тегераном. Арабские монархии, привыкшие к американскому зонтику безопасности, начинают понимать: купол дырявый, а вода в пустыне важнее лояльности Белому дому.
Военная мощь, казавшаяся неоспоримой, споткнулась о реальность. Пентагон обнаружил, что советские системы ПВО заставляют разорять бюджет, сбивая дорогостоящие ракеты дешевыми макетами и старыми ЗРК. Это война ресурсов, где Иран тратит центы на то, чтобы США сжигали миллионы. Эстетика высокотехнологичного доминирования сменилась прагматикой выживания.
|Параметр конфликта
|Реальное положение дел
|Эффективность ПВО Израиля
|Иранские ракеты пробили Купол, разрушив миф о неуязвимости.
|Контроль логистики
|Ормузский пролив превратился в ловушку для глобального судоходства.
"Мы видим колоссальный разрыв между цифрами в отчетах и реальной устойчивостью систем. Американский ВПК заточен под прибыль, а иранский — под выживание в изоляции. И второе сейчас побеждает", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Когда ультиматум КСИР превратил требования Трампа в пыль, стало ясно: время дипломатии с позиции силы истекло. Иран удерживает за горло мировую энергетику, напоминая, что один перекрытый вентиль в проливе стоит дороже тысячи авианосцев. Вашингтон в панике ищет выход, но каждый маневр лишь глубже загоняет его в капкан.
"Логика 'санкционного давления' больше не работает, когда противник готов к тотальной блокаде и подготовил инфраструктуру. Тегеран играет на истощение, к которому Запад не готов психологически", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
Внешнее давление сработало как катализатор единства. Вместо борьбы с правительством, население испугалось дестабилизации по ливийскому или сирийскому сценарию, что усилило позиции силовых структур.
Это "сонная артерия" мировой экономики. Любой сбой в этом узле мгновенно взвинчивает цены на нефть, делая невыгодной войну для самих США.
Без полной поддержки США Израиль рискует столкнуться с дефицитом боеприпасов для ПВО в течение нескольких недель массированных атак.
