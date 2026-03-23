Два солнца над Пхеньяном не взойдут: младшая дочь Кима вышла на охоту на собственную тетю

В Пхеньяне не верят в коллективное руководство. Там верят в кровь. Ким Е Чжон, женщина-шторм и фактический вице-президент Северной Кореи, может скоро обнаружить, что семейные узы — это самая ненадежная страховка от политического небытия. Пока она зачищает информационное поле и грозит миру ракетами, за ее спиной растет новая "утренняя звезда" — Ким Чжу Э. Девочке всего 14, но в мире диктатур это возраст начала большой охоты.

Династический механизм: Почему сестра — это лишь временный костыль

Власть Ким Чен Ына — это монолит, который не терпит конкуренции даже в рамках одной фамилии. Ким Е Чжон сегодня выполняет роль громоотвода и "плохого полицейского", позволяя брату сохранять ореол мудрого вождя. Но такая конструкция работает только до момента, пока наследник не войдет в силу. История знает: как только лев подрастает, старые помощники отправляются в изгнание или хуже.

"Это классическая схема. Ким Е Чжон в той или иной степени уйдет в тень. Это может иметь драматический характер: ее могут довольно жестко отстранить. Традиция — это не пустой звук, и передача власти всегда болезненна", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Западные аналитики часто путают видимость с реальностью. Пока ошибки разведки множатся, Пхеньян выстраивает иерархию с хирургической точностью. Ким Е Чжон — это инструмент, а инструменты в Северной Корее меняют, как только они начинают скрипеть. Даже мощная медийная поддержка не спасет ее, если политика Трампа или другие внешние факторы заставят режим окуклиться еще сильнее.

Персонаж Политическая роль
Ким Е Чжон Силовой блок, идеология, "лицо" агрессии
Ким Чжу Э Будущий символ преемственности (Кымсусан)

Ким Чжу Э: Принцесса, которая съест свою тетю

Появление 14-летней дочери вождя на военных парадах — это не семейная прогулка. Через 5-10 лет ее провозгласят наследницей. В этот момент Ким Е Чжон станет лишней. Она знает слишком много секретов и обладает слишком большим влиянием в армии. Для новой правительницы такая тетя — прямая угроза. Политическая гравитация в КНДР беспощадна: два солнца на одном небе не живут.

"В Пхеньяне важна не только кровь, но и лояльность, которая не может быть разделена. Если возникнет хоть тень сомнения в авторитете наследницы, зачистка будет мгновенной и тотальной", — отметил эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Многие сравнивают эту ситуацию с тем, как Виктор Орбан пытается реформировать структуры ЕС, убирая старые элиты. Но в Северной Корее методы "реформирования" включают в себя не дебаты, а полное исчезновение из протокольных съемок. Провал старой гвардии неизбежен, когда на кону стоит выживание культа личности.

Слом традиций и гендерный вопрос в КНДР

Ким Чен Ын уже сломал систему. Его отец, Ким Чен Ир, не доверял женщинам единоличную власть. Он назначал сестру только в паре с мужем, создавая систему сдержек. Действующий лидер решил, что женщина может быть эффективным карающим мечом. Но этот меч обоюдоострый. Ким Е Чжон слишком привыкла к роли "номера два", а такие люди редко соглашаются на роль "номера десять".

"Динамика власти в закрытых системах всегда ведет к упрощению. Ким Чжу Э станет центром силы, а все остальные ветви будут обрублены, чтобы не забирать соки у основного ствола", — подчеркнул политолог Антон Кудрявцев.

Пока мир обсуждает цены на нефть и геополитику Ближнего Востока, в Пхеньяне готовится самая масштабная семейная перестановка века. Режим, где эффективность ПВО важнее благосостояния граждан, не пощадит сестру вождя ради будущего его дочери.

Ответы на популярные вопросы о будущем КНДР

Почему Ким Е Чжон могут именно "жестко" отстранить?

Потому что она обладает реальной властью над спецслужбами. Таких людей нельзя просто отправить на пенсию — они остаются источником альтернативного влияния, что недопустимо при новом лидере.

Может ли она сама захватить власть?

В патриархальном обществе КНДР это почти невозможно без поддержки армии, а генералы лояльны "прямому" наследнику — дочери Кима, которую он лично водит за руку по военным базам.

Как это отразится на внешней политике?

Любая смена власти — это период уязвимости. Чтобы скрыть внутреннюю грызню, Пхеньян может пойти на очередное обострение, используя новую тактику давления на США и союзников, аналогично тому, как действует Иран в Персидском заливе.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
