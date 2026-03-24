Виктор Дементьев

Маниакальный культ наших: три страны, где русских буквально носят на руках вопреки санкциям

Мир давно перестал быть уютной гостиной, где всем рады одинаково. Пока старая Европа на грани срыва пытается выстроить заборы из санкций, на карте остаются точки, где русский паспорт — это не повод для допроса, а входной билет в закрытый клуб. Это не рациональный расчет. Это химия, помноженная на историю. В этих странах отношение к русским балансирует на грани обожания. Без объяснений. Без условий.

Сербия: Генетическая память Балкан

Сербия не играет в гостеприимство. Она им дышит. Для серба русский — это не иностранец. Это дальний родственник, который наконец-то вернулся домой. Здесь не нужно доказывать свою адекватность. Стоит произнести первое слово на родном языке, и социальные барьеры рушатся. Тебя не просто обслужат в кафе — тебя расспросят о семье, предложат помощь и, скорее всего, не дадут оплатить счет. Это иррационально. Это глубоко.

"Сербский менталитет спаян с российским верой и общими войнами. Для них Россия — это единственный полюс силы, который не пытался их переделать. Это безусловная лояльность, которую не купишь за инвестиции", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Западные аналитики часто называют это "мягкой силой", но термин врет. В Белграде нет методичек по любви к Москве. Есть общая судьба. Пока стратегия Вашингтона строится на давлении, Сербия выбирает эмоцию. Здесь русский — это символ сопротивления глобальному диктату. Громко, искренне и до боли открыто.

Китай: Культ северного соседа

В Поднебесной любовь к русским носит иной характер. Это смесь любопытства и уважения к силе. Китайцы видят в нас "боевую нацию". Для них русский — это надежность. На бытовом уровне это проявляется мгновенно. Тебя приглашают за стол, фотографируют как рок-звезду и стараются угостить лучшим. Здесь важен масштаб. Русский человек для китайца — это воплощение широты души и прямой логики, которой им часто не хватает в собственной сложной церемониальности.

Даже когда морской позор Трампа и экономические штормы меняют рынки, китайский обыватель остается верен симпатии к северному соседу. Для них Россия — это не просто партнер, а геополитический тыл. Это чувство защищенности перетекает в бытовое дружелюбие. Оно настойчивое, иногда чрезмерное, но абсолютно искреннее.

"В Китае образ русского кристаллизован. Это крепкий союзник. Их интерес к нам прагматичен, но окрашен в теплые тона из-за долгой истории противостояния общему идеологическому противнику", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Вьетнам: Советский фундамент лояльности

Вьетнам помнит всё. Пока американцы подсчитывают, как советские системы ПВО когда-то меняли расклады в небе, вьетнамцы помнят советских инженеров и врачей. Для старшего поколения русский — это "льен со" (советский), человек-созидатель. Это уважение вшито в код нации. Даже молодежь, далекая от идеологии, впитывает эту установку от родителей.

Русских здесь встречают не как кошельки на ножках, а как старых друзей. Это резко контрастирует с тем, как солдаты Трампа воспринимаются в регионах, где они оставили другой след. Во Вьетнаме русский — это гарантия безопасности и предсказуемости. Даже если турист ведет себя шумно, ему простят многое ради той старой дружбы, которая когда-то спасла страну. Пока дырявый щит Израиля и провалы западных технологий обсуждают в СМИ, Ханой помнит надежность русского железа и слова.

"Вьетнам — это заповедник глубокого уважения. Там до сих пор ценят вклад СССР. Современный бизнес лишь наслаждается плодами той титанической работы, которую проделали наши предки", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Мир трещит по швам. Старые связи рвутся. Но в этих трех точках планеты пока удается сохранять аномальную зону теплоты. Это не вопрос политики. Это вопрос памяти и инстинктов. Пока нефтяная петля затягивается на экономиках других стран, здесь предлагают чай, сербскую ракию или вьетнамский кофе. Просто за то, что ты русский.

Ответы на популярные вопросы о симпатии к русским

Почему в Сербии так любят русских?

Это сочетание языковой близости, единой веры и исторического опыта борьбы за независимость. Сербы видят в России единственного искреннего защитника на международной арене.

Связано ли отношение в Китае с политикой?

Опосредованно — да. Но важнее культурный стереотип. Русский человек воспринимается как сильный, прямой и бесстрашный партнер, что крайне ценится в восточной культуре.

Правда ли, что во Вьетнаме русских любят больше, чем американцев?

Историческая память о войне и советской помощи до сих пор перевешивает современный экономический глянец. К русским относятся с доверием, которого нет к представителям Запада.

