Держи карман шире: затяжная война на Ближнем Востоке выгодна России совсем недолго

На Ближнем Востоке искрит, и для российского бюджета это звучит как звон монет. Депутат Госдумы Сергей Чижов прямым текстом озвучил то, о чем стесняются говорить дипломаты: хаос у соседей — это наш краткосрочный джекпот. Но есть нюанс. Золотой дождь из нефтедолларов имеет срок годности.

Владимир Путин с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нефтяной допинг: почему бюджету выгоден огонь

Механика проста как топор. Каждая ракета, выпущенная в сторону нефтепромыслов, подбрасывает котировки Brent вверх. Нефтяная петля затягивается, создавая дефицит, который Россия готова восполнить. Чижов уверен: если цены удержатся, бюджет-2026 из дефицитного превратится в профицитный. Временная отмена части санкций ради стабилизации рынка — еще один жирный бонус в копилку Москвы.

"Рынок живет ожиданиями. Сейчас в цену заложен риск того, что ключевой транспортный узел встанет. Это надувает пузырь доходов, который позволяет закрывать дефицит в казне здесь и сейчас", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Однако эта эйфория обманчива. Пока иранские ракеты топчут престиж США, мировая экономика начинает кашлять. Высокая цена на энергию — это яд для производства. Рано или поздно мотор глобального потребления заглохнет, и тогда спрос на российское сырье рухнет вслед за покупательной способностью Европы и Китая.

Затяжное пике: когда количество переходит в антикачество

Затяжная война — это не только высокие чеки за баррель. Это паралич торговых путей. Если Ормузский пролив превратится в ловушку, логистика превратится в ад для всех без исключения. Для России это означает риск снижения физических объемов экспорта. Деньги есть, а продать некому или нечем перевезти. Чижов в беседе с Газета. Ru подчеркивает: стагнация мировой экономики — главный враг долгосрочного планирования.

Период Эффект для России
Краткосрок (1-6 мес) Сверхприбыли, рост НДПИ, укрепление рубля через экспорт.
Долгосрок (от 1 года) Падение ОПЕК+, обвал спроса, дефицит бюджета.

"Мы видим прямую зависимость: рецессия у основных потребителей бьет по нам сильнее любого эмбарго. Если мировая экономика встанет, наши ресурсы станут не нужны даже по бросовым ценам", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

К этому добавляется и социально-политический фактор. Европа на грани срыва из-за энергетического голода, но это не значит, что она вернется в объятия "Газпрома".

Геополитическая ловушка и союзники

Иран — не просто точка на карте, а ключевой экономический партнер и союзник. Удары по его инфраструктуре — это удары по российским инвестициям. Когда ультиматумы КСИР превращают планы США в пыль, это радует тактиков, но пугает стратегов. Затяжной конфликт сожрет ресурсы Тегерана, которые могли бы пойти на совместные проекты.

"России не нужен пепел на месте Ирана. Нам нужен работающий транспортный коридор 'Север-Юг'. Война блокирует развитие этого направления на десятилетия", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Пока Пентагон разоряет свой бюджет в попытках подавить ПВО, Москва должна балансировать. Радоваться высоким ценам, но готовиться к тому, что стратегия Вашингтона может окончательно сломать мировой порядок, в котором нефть еще была ликвидным товаром.

Ответы на популярные вопросы о влиянии конфликта на РФ

Почему России выгодна война только в начале?

Потому что в моменте растет цена на основной экспортный товар. Но затяжной конфликт убивает мировую торговлю, а вместе с ней и объемы продаж нефти.

Правда ли, что бюджет может стать профицитным?

Да, депутат Чижов допускает профицит в 2026 году, если высокие цены на энергоносители сохранятся благодаря напряженности в Заливе.

Как пострадают отношения с Ираном?

Иран — союзник. Его экономическое истощение из-за войны лишит Россию выгодных совместных логистических и промышленных инициатив.

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, макроэкономист Артём Логинов, политолог Сергей Миронов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша иран россия израиль экономика цены на нефть ближний восток
