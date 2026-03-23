Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Дементьев

Роковой звонок Трампа поджег Залив: тайный разговор стал истинной причиной атаки на Иран

Мир

Геополитика — это не шахматы. Это покер в тёмной комнате, где у каждого в рукаве по два лишних туза и заряженный револьвер под столом. 48 часов до удара. Один телефонный звонок. Трамп и Нетаньяху решили, что пришло время "обезглавить" Тегеран. По версии Reuters, израильский премьер скормил Белому дому идеальный сценарий: разведка якобы нашла брешь в броне иранской элиты. Но на деле хвалёная операция превратилась в попытку забить гвоздь микроскопом.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анатомия звонка: почему Трамп нажал на спусковой крючок

Дональд Трамп любит быстрые решения. Нетаньяху это знает. За двое суток до атаки Биби убедил Вашингтон, что Али Хаменеи уязвим в своей резиденции. Аргумент был прост: "Лучшей возможности не будет". Трампу продали идею мести за якобы имевшие место попытки Ирана ликвидировать его самого. Это классический политический оффер — личное свести с государственным. Бунт в американских казармах уже назревал, но Белый дом поставил всё на один бросок костей.

"Израильская сторона методично подталкивала Вашингтон к эскалации, используя фактор личной безопасности Трампа. Это ювелирная манипуляция психологическим профилем лидера", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Однако расчёт на молниеносный паралич иранской власти не оправдался. Вместо триумфа союзники получили затяжной кризис. Старые планы превратились в пепел, когда выяснилось, что Тегеран готов к сценарию "обезглавливания" гораздо лучше, чем считали в Лэнгли. Система власти в Иране оказалась не монолитом, а распределённой сетью, где смерть одного узла не гасит всю схему.

Разведданные или дезинформация: ловушка для Белого дома

Данные Моссада представили Трампу как "абсолютную уверенность". На столе лежали графики встреч и координаты комнат. Но реальность ударила под дых. Позже выяснилось, что иранский капкан для Трампа и Биби захлопнулся именно в момент этого звонка. Разведка подала желаемое за действительное, проигнорировав мобильность целей и системы маскировки. Вашингтон втянулся в авантюру, не имея плана "Б" на случай промаха.

Ожидания штаба Трампа Реальные последствия
Ликвидация верхушки КСИР и Хаменеи Консолидация иранских элит против США
Быстрая деэскалация через страх Блокада Ормузского пролива и угроза нефти

Пока политики рисовали стрелочки на картах, ультиматум КСИР превратил требования Трампа в пыль. Иран ответил асимметрично, заблокировав нефтяные артерии. Оказалось, что контролировать небо над Тегераном — это одно, а удержать мировые цены на бензин, когда танкеры стоят под прицелом, — совсем другое. Вашингтон заигрался в "устранение угроз", забыв о физике процесса поставок ресурсов.

"Разведка часто становится заложником политического заказа. Если президент хочет слышать об уязвимости врага, ему принесут именно эти папки. Цена таких ошибок измеряется триллионами", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Технологический тупик: когда ПВО важнее амбиций

Американский ВПК всегда считался эталоном, но столкновение с реальностью Ирана принесло горькие плоды. Миф о неуязвимости западных систем треснул. Дырявый щит Израиля показал, что массированные атаки дешевыми ракетами перегружают дорогущие перехватчики. Пентагон обнаружил, что советские системы ПВО, модернизированные в гаражах Тегерана, заставляют разорять бюджет США, сбивая муляжи вместо реальных целей.

"Мы видим кризис западной военной мысли. Пытаясь поразить высокотехнологичные цели, США натыкаются на эшелонированную оборону старого типа, которая работает вопреки всем прогнозам", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ситуация зашла в тупик. Пока Трамп и Нетаньяху обсуждали "обезглавливание", иранские инженеры реализовывали тактику "москитного флота" и роевых атак. В результате морской позор Трампа стал реальностью: авианосцы оказались бесполезны в узком проливе против тысяч мелких целей. Это не просто военная неудача, это крах идеологии превосходства.

Ответы на популярные вопросы о конфликте Ирана и США

Был ли Хаменеи действительно целью?

Да, разведданные указывали на конкретную локацию, но система безопасности лидера Ирана подразумевает использование ложных целей и двойников. США ударили по "пустоте".

Как это отразится на мировой экономике?

Любая попытка блокады проливов взвинчивает страховки на перевозки. Даже без войны экономика чувствует давление. Европа уже на грани срыва из-за энергетической неопределенности.

Почему Израиль так настойчиво требовал атаки?

Для Нетаньяху это вопрос выживания как политического деятеля. Прямое вовлечение США в конфликт — его единственный способ снять с себя ответственность за прошлые провалы в безопасности.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша иран израиль ближний восток военные технологии
Новости Все >
Хуже капризного ребенка: 5 пород кошек, которые сведут с ума навязчивостью и жаждой внимания
Резиновая лотерея на трассе: бюджетные шины из Китая могут подвести в самый острый момент
Эра одного мотора уходит: автомобили уже поделили дороги России — но не так, как ждали
Присяга тянется за фронтовым офицером: замглавы комитета Госдумы по обороне Швыткин умер на 61-м году жизни
Мужчины отказываются от детей — и это уже не бунт: скрытая причина напугает даже близких
Календарь врёт, термометр решает: та самая цифра, после которой можно переобувать машину
Европейские кружева стоят дорого: Киеву выставили счет, от которого не отвертеться
Сначала квадратные метры, потом пелёнки: привычная логика семейного счастья ведёт в тупик
Европа на грани срыва: венгерский премьер назвал единственный способ остановить падение экономики
Сели за руль — а автомобиль уже всё просчитал: как электрокары подстраиваются под водителя
Сейчас читают
Бунт в американских казармах: солдаты Трампа отказались умирать ради чужих амбиций в Иране
Мир. Новости мира
Бунт в американских казармах: солдаты Трампа отказались умирать ради чужих амбиций в Иране
Присяга тянется за фронтовым офицером: замглавы комитета Госдумы по обороне Швыткин умер на 61-м году жизни
Общество
Присяга тянется за фронтовым офицером: замглавы комитета Госдумы по обороне Швыткин умер на 61-м году жизни
Дырявый щит Израиля: иранские ракеты не просто пробили Купол, а растоптали престиж США
Мир. Новости мира
Дырявый щит Израиля: иранские ракеты не просто пробили Купол, а растоптали престиж США
Популярное
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью

Владельцы небольших участков часто совершают ошибку, пытаясь заполнить каждый метр, но существует метод, позволяющий создать ощущение простора и роскоши.

Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Атаки на Иран парализовали нефтегазовые сделки в США
Пепел на взлетной полосе: иранский удар накрыл израильскую базу с хваленой техникой США
Евросоюз поставили в конец очереди за российскими энергоресурсами Олег Артюков Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз Любовь Степушова Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева
Золото после нокаута: рынок лихорадит из-за падения цены, но профи видят скрытый потенциал
Авто за миллион превращается в роскошь: с 1 апреля цены на популярные модели резко меняются
Игра ва-банк на выживание: Зеленский меняет контроль над землями на сохранение собственного кресла
Игра ва-банк на выживание: Зеленский меняет контроль над землями на сохранение собственного кресла
Последние материалы
Хуже капризного ребенка: 5 пород кошек, которые сведут с ума навязчивостью и жаждой внимания
Роковой звонок Трампа поджег Залив: тайный разговор стал истинной причиной атаки на Иран
Резиновая лотерея на трассе: бюджетные шины из Китая могут подвести в самый острый момент
Магия цвета в шкафу: этот цвет перестал быть вечерним и захватил повседневный гардероб
Праздник важнее залпов орудий: Белый дом назначил дату завершения иранского конфликта
Эра одного мотора уходит: автомобили уже поделили дороги России — но не так, как ждали
Присяга тянется за фронтовым офицером: замглавы комитета Госдумы по обороне Швыткин умер на 61-м году жизни
Прощай, мешковатое прошлое: архитектурный силуэт 2026 года, за которым охотятся все инфлюенсеры
Стальной заслон Тегерана: Иран показал готовность защитить Персидский залив от врагов
Мужчины отказываются от детей — и это уже не бунт: скрытая причина напугает даже близких
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.