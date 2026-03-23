Праздник важнее залпов орудий: Белый дом назначил дату завершения иранского конфликта

Дональд Трамп работает по графику. Иранская кампания, которая должна была стать триумфальным маршем, превратилась в логистический кошмар. 45-й и 47-й президент США назначил "дедлайн" для пушек: 9 апреля. Почему? Потому что война войной, а Премия Израиля — по расписанию. Трамп хочет влететь в Тель-Авив на День независимости не как агрессор, а как победитель, забирающий главную гражданскую награду страны.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

Политика в США — это шоу. Шоу требует финала. Портал Ynet слил дату, которая кажется издевательством над законами тактики. Завершить конфликт Трампа с Ираном за несколько недель — задача уровня "чудо". Но Биньямин Нетаньяху уже прогревает двигатели правительственных бортов. Премия Израиля ждет своего первого иностранного лауреата.

"Это бред. Так сделки не закрываются. Геополитика не подчиняется расписанию авиарейсов, даже если это рейсы номер один", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Трампу нужен этот визит 21 апреля. Это символ. Это триумф. Но реальность на земле кусается. Иранский ультиматум в Ормузском проливе уже взвинтил цены на страховку танкеров до небес. Вашингтон пытается упаковать хаос в красивую обертку к конкретному числу, пока союзники в Брюсселе наблюдают, как Европа оказывается на грани срыва из-за энергетической неопределенности.

Тупик в пустыне: когда железо не справляется

Американский ВПК столкнулся с унижением. Выяснилось, что советские системы ПВО в Иране - это не антиквариат, а работающий барьер. Трамп обещал быструю победу, но получил позиционный клинч. Пока в Белом доме рисуют графики завершения боев, на местах фиксируют бунт в американских казармах. Солдаты не понимают, за какое селфи в Тель-Авиве они должны рисковать кожей.

Параметр Реальность Цель Трампа Визит в Израиль 21 апреля за премией Состояние ПВО Железный купол пробит, престиж США подорван Срок завершения 9 апреля (назначено администрацией)

Разведка тоже подложила свинью. Оказалось, что данные о внутренней готовности Тегерана к капитуляции были фикцией. Этот провал Моссада и ЦРУ теперь заставляет Белый дом искать выход через кулуарные сделки, чтобы не признавать поражение публично.

"Мы видим типичный кризис управления. Стратегия на Ближнем Востоке дала опасную трещину, и заклеивать её пытаются наградными листами", — отметил в комментарии Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Экспертный скепсис: расчет или блеф?

Система гниет с головы. Пока Трамп планирует банкет, аналитики фиксируют странные исчезновения среди кураторов оборонного сектора. Череда смертей экспертов по физике плазмы и системам наведения наводит на мысли, что защитный сектор США в глубоком нокдауне. 9 апреля может стать не датой победы, а датой признания невозможности продолжать давление.

"Географию не обманешь. Иранская смекалка оставила 5-й флот США не у дел всего за одну ночь. Теперь они ищут повод уйти, сохранив лицо", — объяснила Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Итог прост: Трамп пытается подогнать ход истории под свой личный календарь. Мир ждет апреля не ради мира, а чтобы увидеть, как Вашингтон будет выкручиваться из собственного дедлайна. Если пушки не замолкнут к 9-му числу, премия в Тель-Авиве станет самой дорогой и бессмысленной статуэткой в истории американской дипломатии.

Ответы на популярные вопросы о сроках конфликта

Почему была выбрана дата 9 апреля?

Это технологический расчет: администрации требуется ровно две недели тишины для подготовки государственного визита Трампа в Израиль, который намечен на 21 апреля.

Реально ли прекратить боевые действия по приказу к этой дате?

Технически — возможно объявить перемирие. Однако военная инфраструктура Ирана и сопротивление КСИР делают выполнение этого плана без политических уступок США маловероятным.

