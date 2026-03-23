Стальной заслон Тегерана: Иран показал готовность защитить Персидский залив от врагов

Тегеран окончательно перестал играть в поддавки с Западом. Генштаб Ирана выставил железный забор вокруг своей акватории, заявив: мы здесь хозяева, а "гости" из Вашингтона могут паковать чемоданы. Это не просто бравада, а констатация смерти однополярного морского права. Пока Пентагон считает авианосцы, муллы считают милы до вражеских бортов. Иран официально берет на себя роль шерифа в Ормузском проливе, предлагая соседям по региону сброситься на общую безопасность, в которой нет места американскому флагу.

Фото: www.flickr.com by Banco de Imágenes Geológicas, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Персидский залив

Монополия на силу: Иран вытесняет внешних игроков

Иранская армия больше не нуждается в "няньках" с другого конца океана. Заявление Генштаба — это прямой хук в челюсть западной дипломатии. Тегеран утверждает, что превосходит любого противника в зоне залива. Это шах и мат для стратегии "глобального присутствия". Западные отчеты рисуют радужные картины, но на деле советские системы ПВО заставляют Пентагон разорять свой бюджет, пытаясь найти противоядие против старой, но эффективной техники. Иранские военные четко дали понять: Персидский залив — это внутреннее озеро региона, а не полигон для НАТО.

"Иран демонстрирует классическую модель суверенитета в условиях агрессивной внешней среды. Для них контроль над акваторией — это вопрос выживания режима, и они не допустят присутствия чужих флотов у своих границ", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ситуация накаляется на фоне того, как нефтяная петля затягивается на горле планеты. Каждый танкер в проливе теперь идет под негласным прицелом КСИР. Генштаб подчеркивает: они полностью контролируют воды Омана и Ормузский пролив. Это не просто слова, это реальность, в которой жесткий ультиматум КСИР превратил требования Трампа в пыль, лишив Белый дом рычагов давления на энергетический сектор.

Тактический капкан: почему авианосцы больше не пугают

Запад привык давить массой металла. Но в узком горлышке залива огромный флагман — это просто большая мишень. Тегеран официально отказался от минирования вод, потому что у него есть инструменты поинтереснее. Зачем тратить мины, когда иранская смекалка оставила хваленый 5-й флот США не у дел всего за одну операцию? Рои дешевых дронов и сверхзвуковые ракеты делают бессмысленным содержание дорогих ударных групп в регионе.

Приоритет Ирана Реальность для США Региональная коалиция безопасности Изоляция и выход союзников из игры Тотальный контроль проливов Риск блокировки торговых путей Отказ от внешнего вмешательства Потеря геополитической доминанты

Вашингтон оказался в тупике. Их стратегия на Ближнем Востоке дала опасную трещину, когда выяснилось, что союзники по региону всё чаще поглядывают в сторону Тегерана ради стабильности, а не в сторону демократического авианосца. Это системный сбой. Американская военная машина буксует, а солдаты Трампа отказываются умирать ради чужих амбиций, понимая бессмысленность новой войны.

"Мы видим крах доверия к американской системе безопасности. Иранские ракеты не просто пробили Купол в Израиле, они уничтожили миф о технологическом всемогуществе США", — объяснил Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Логика Генштаба: контроль без лишнего шума

Иранская стратегия напоминает работу хирурга: минимум движений, максимум эффекта. Пока мир ожидает большой войны, Тегеран просто берет ключи отglobal-бензоколонки. И это происходит на фоне того, как вскрылась роковая ложь Моссада, которая годами кормила политиков ложными данными о слабости режима мулл. Реальность оказалась намного жестче: Иран готов к автономному плаванию, а Запад — к экономическому коллапсу.

"Иранская тактика в Персидском заливе — это демонстрация силы без прямого столкновения. Они показывают, что могут перекрыть кислород мировой экономике одним приказом", — подчеркнул в разговоре с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о безопасности в регионе

Почему Иран уверен в своих силах без помощи соседей?

Тегеран годами выстраивал глубоко эшелонированную оборону и развивал индустрию беспилотников, которые обесценивают классические флоты.

Может ли это привести к мировому кризису?

Безусловно. Любая блокировка Персидского залива — это мгновенный взлет цен на нефть до небес, что добьет и без того шаткую экономику ЕС.

Означает ли это уход США из региона?

США будут сопротивляться, но их влияние тает пропорционально росту иранской уверенности. Прямое военное столкновение для Вашингтона сейчас подобно самоубийству.

