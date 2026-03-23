Человек из тени: Тегеран выставил переговорщика, который не боится давления Трампа

Тегеран разыграл карту, которую в Вашингтоне ждали и боялись одновременно. В кресло переговорщика сел Мохаммад-Багер Галибаф. Спикер парламента. Человек-бетон. Пока Дональд Трамп рассыпается в комплиментах "продуктивному диалогу", Иран выставляет фигуру, способную переварить любую сделку без ущерба для внутреннего каркаса власти. Это не просто мир ради мира. Это хирургическая операция по извлечению региона из челюстей тотальной войны.

Фото: english.khamenei.ir by https://english.khamenei.ir/photo/3531/Leader-meets-with-members-of-Association-of-Religious-Student, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Иранские верховные лидеры Али и Моджтаба Хаменеи (справа от отца)

Железный спикер против непредсказуемого отеля

Выбор Галибафа — это сигнал. Тегеран закончил упражняться в изящной словесности МИДа. В дело вступил прагматик. Трамп привык ломать оппонентов через колено, используя санкции как рычаг. Но Галибаф — это не податливая глина. Его появление означает, что Иран готов торговаться, но только на языке цифр и гарантий безопасности. Ставки максимально высоки. Любая ошибка превратит регион в пепелище.

"Галибаф — это голос консервативного истеблишмента, который имеет прямой мандат на подписание документов. Его присутствие за столом — признак того, что Иран переходит от стадии 'прощупывания' к стадии фиксации убытков и прибылей", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Переговоры идут на фоне дикой турбулентности. Пока Белый дом пытается нащупать почву, США сами погружаются в пучину внутренних разборок. Вашингтонский аппарат напоминает механизм со стертыми шестернями. В такой ситуации Иран диктует темп. Трампу нужен быстрый успех для внутреннего рынка. Тегерану — снятие удавки с экономики. Вопрос лишь в том, кто первым моргнет в этом гляделке на краю пропасти.

Механика сделки: почему Галибаф?

Система Ирана работает как швейцарские часы с двойным дном. Галибаф — это мост между духовным лидерством и силовым блоком. Он понимает, как работают ракетные технологии, и знает цену каждому кубометру газа. Его задача — продать Трампу иллюзию "новой сделки", сохранив при этом ядерный статус-кво. Это не дипломатия, это инженерная задача по перераспределению давления в котле.

Сторона Главное требование США (Трамп) Прекращение поддержки прокси и заморозка ракетной программы Иран (Галибаф) Полная разморозка активов и нефтяное эмбарго "в корзину"

"Рынок уже реагирует на эти вбросы. Любое потепление между Тегераном и Вашингтоном мгновенно сбивает спекулятивную надбавку на нефть. Но не обольщайтесь — структурный дефицит никуда не денется", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Вашингтон пытается играть в деэскалацию, понимая, что война с Ираном станет эпитафией для американского лидерства. Ресурс доверия исчерпан. Пока в Японии скупают туалетную бумагу, ожидая нефтяного шока, Галибаф и Трамп чертят контуры новой реальности. В этой схеме нет места сантиментам. Только сухой расчет и готовность ударить, если оппонент полезет в карман за лишним козырем.

Сценарии для Ближнего Востока

Если сделка состоится, карта региона перекроится. США могут начать вывод войск, который давно пророчат скептики. Иран официально станет "старшим по дому" в Персидском заливе. Для Трампа это возможность заявить о конце "бесконечных войн". Для Ирана — легитимизация своего влияния. Остальные игроки, включая Израиль, пока наблюдают за этим танцем на минном поле с плохо скрываемым ужасом.

"Мы видим классическую попытку замирения через экономический интерес. Но история учит: когда договоры пишутся под давлением, они живут ровно до первого политического кризиса в метрополии", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Нынешний диалог — это не голубь мира, а стальной орел, присевший отдохнуть. Иранский переговорщик не ищет дружбы. Он ищет пространство для маневра, чтобы сохранить систему. Систему, которая выжила под прессом десятилетий и теперь готова диктовать условия. Трамп это чувствует. Отсюда и риторика о "хороших переговорах". В бизнесе это называется фиксацией прибыли перед большим обвалом.

Ответы на популярные вопросы об иранских переговорах

Кто такой Мохаммад-Багер Галибаф?

Это спикер парламента Ирана, бывший мэр Тегерана и бывший командующий ВВС КСИР. Человек, объединяющий в себе технократа и силовика. Его вес в системе позволяет принимать решения, которые не будут саботированы внутренними группировками.

Почему переговоры начались именно сейчас?

Дональд Трамп хочет быстрого геополитического успеха до начала активной фазы бюджетного кризиса в США. Ирану необходимо облегчение санкционного режима на фоне регионального обострения. Интересы совпали в точке прагматизма.

Означает ли это конец конфликта Вашингтона и Тегерана?

Нет. Это лишь перемирие. Фундаментальные противоречия по ядерной программе и роли США в регионе остаются. Речь идет о временной сделке, способной предотвратить большую войну, но не устранить её причины.

