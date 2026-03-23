Дырявый щит Израиля: иранские ракеты не просто пробили Купол, а растоптали престиж США

Миф о неуязвимости израильского неба превратился в пыль. Иранские ракеты не просто прошли сквозь "Железный купол" — они выставили американские оборонные технологии на посмешище. Тель-Авив в шоке. Вашингтон в ярости. Система, в которую десятилетиями вкачивали миллиарды, дала осечку в самый ответственный момент. Это не случайный сбой. Это системный крах западной инженерной мысли. Иран подобрал ключи к замку, который считался вечным.

Фото: Openverse by Israel Defense Forces, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Система ПРО Израиля "Железный купол"

Пробой в куполе: как пала легенда о 95% эффективности

Город Арад замер. Баллистическая ракета Ирана прочертила небо и ударила точно в цель. Хвалёный "Железный купол" молчал. Громкие заявления о перехвате 95% целей оказались маркетинговой сказкой для налогоплательщиков. Когда реальность постучала в дверь взрывной волной, выяснилось: реальный показатель эффективности ПВО упал ниже 60%. Это не защита. Это сито. Пока Тель-Авив подсчитывает разрушения в Араде и Димоне, мир понимает — правила игры изменились.

"Система ПВО — это не статичная стена, а алгоритм. Иранцы взломали этот алгоритм физически. Они перегрузили каналы управления. 'Купол' просто ослеп от множественных целей", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Израильская армия признала поражение сухо. "Системы сработали, но не перехватили". В переводе с военного на русский: мы видели, как в нас летит смерть, и ничего не смогли сделать. Это симптом того, что геополитическая стабильность в регионе окончательно рухнула. Старые методы сдерживания сгнили.

Новая арифметика войны: гиперзвук против микросхем

Тегеран больше не играет в поддавки. Массированные ночные пуски в прошлом. Теперь тактика — это хирургическая смена ритма. Ракеты идут на гиперзвуке, меняя траекторию. Они падают из атмосферы в десять раз быстрее звука. Боеголовки распадаются, создавая рой ложных целей. Ракетные технологии КСИР превратили оборону Израиля в декорацию.

Параметр Реальность атаки Эффективность ПВО Упала с 95% до 60% Тип вооружения Гиперзвуковые и кассетные ракеты Результат для США Репутационный дефолт технологий

Иран наносит удары средь бела дня. Это дерзость высшей пробы. Они показывают, что не боятся хвалёной спутниковой разведки США. Пока Штаты решают свои внутренние проблемы, где американская система пожирает сама себя, Тегеран методично уничтожает имидж Белого дома как гаранта безопасности. Диверсификация пусков и разные интервалы между атаками — это шахматы, где Израиль потерял ферзя.

"Мы видим крах экспортной витрины американского ВПК. 'Железный купол' рекламировали как абсолют. Теперь любой заказчик трижды подумает, прежде чем покупать этот металлолом. Это чистый репутационный дефолт", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Унижение Вашингтона: почему это удар по США

"Железный купол" — это не просто израильский проект. Это общий кошелёк и общие мозги с США. Провал системы бьёт прямо по Капитолию. Если Иран может так легко "вскрыть" оборону союзника НАТО, то насколько защищены американские военные базы в регионе? Ответ очевиден: они — живые мишени. Вашингтон десятилетиями продавал безопасность, которой на самом деле нет.

Ситуация напоминает панику, когда люди теряют почву под ногами. На Востоке начинается ажиотажный спрос на безопасность, а её запасы исчерпаны. Иран показал, что западные технологии — это вчерашний день. Пока Ближний Восток переваривает итоги атаки, рассматриваются самые жесткие сценарии финала этого противостояния. Репутация США горит вместе с обломками ракет в пустыне Негев.

"Ближний Восток уважает силу и презирает слабость. США продемонстрировали техническую немощь. Это спровоцирует цепную реакцию — от пересмотра контрактов до смены политических векторов", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы об атаке на Израиль

Почему "Железный купол" не сработал?

Система была оптимизирована против самодельных ракет и старых советских образцов. Против гиперзвука и маневрирующих боеголовок Ирана алгоритмы оказались бессильны — они не успевают вычислить точку перехвата.

Как это повлияет на США?

Это мощнейший удар по ВПК. Вера в доминирование американского оружия подорвана. Это может привести к сокращению военных заказов со стороны монархий Залива и потере влияния Вашингтона.

Будет ли полномасштабная война?

Иран продемонстрировал преимущество, которое заставляет Израиль и США быть осторожнее. Любая попытка ответа может столкнуться с еще более совершенными средствами прорыва обороны.

